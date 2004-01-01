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    Duvara montaj aparatı

    22AV3200/10
    • Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu
      -{discount-value}

      Duvara montaj aparatı

      22AV3200/10

      Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu

      Bu yüksek kaliteli duvara montaj aparatı sayesinde Otel TV'nizi duvara monte ederek Otel Odasında alandan kazanabilirsiniz. Kolay takılan bu aparat temiz ve düzenli bir çözüm sunmaktadır

      Bu ürün henüz satışta değil

      Duvara montaj aparatı

      Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu

      Bu yüksek kaliteli duvara montaj aparatı sayesinde Otel TV'nizi duvara monte ederek Otel Odasında alandan kazanabilirsiniz. Kolay takılan bu aparat temiz ve düzenli bir çözüm sunmaktadır

      Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu

      Bu yüksek kaliteli duvara montaj aparatı sayesinde Otel TV'nizi duvara monte ederek Otel Odasında alandan kazanabilirsiniz. Kolay takılan bu aparat temiz ve düzenli bir çözüm sunmaktadır

      Bu ürün henüz satışta değil

      Duvara montaj aparatı

      Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu

      Bu yüksek kaliteli duvara montaj aparatı sayesinde Otel TV'nizi duvara monte ederek Otel Odasında alandan kazanabilirsiniz. Kolay takılan bu aparat temiz ve düzenli bir çözüm sunmaktadır

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        Duvara montaj aparatı

        Duvara montaj aparatı

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        Toplam:

        Evrensel duvara montaj ve yatırma fonksiyonu

        Otel Odasında alandan kazanmak için

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Vidalar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti Belgesi

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          185  mm
          Ürün ağırlığı
          8  kg
          Kutu yüksekliği
          72  mm
          Kutu genişliği
          717  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          8,5  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          700x496x59
          VESA boyutları
          • 100x100
          • 200x100
          • 200x200
          • 400x400
          • 600x200
          • 600x400
          Yatırma açısı
          15°

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Vidalar
        • Kullanım Kılavuzu
        • Garanti Belgesi

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