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    Dongle'lar

    22AV1132/10
    • Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici
      -{discount-value}

      Dongle'lar

      22AV1132/10

      Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici

      Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Dongle'lar

      Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici

      Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.

      Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici

      Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Dongle'lar

      Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici

      Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.

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        Dongle'lar

        Dongle'lar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici

        Başlıca tüm PPV sistemleri ile uyumlu

        Philips Otel setleri, LodgeNet, OnCommand, NxTV, GuesTek, nStreams, Hospitality Network, ve KoolConnect ile sınırlı olmamak kaydıyla başlıca tüm İzlediğin Kadar Öde sistemleri ile uyumludur. Bu, neredeyse her sistem konfigürasyonuna sorunsuz entegrasyonu garanti eder.

        Çevre Dostu Tasarım

        Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          Kablosuz Akıllı Yükleme

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,13  kg
          Dış karton boyutları GxDxY
          107mm x 70mm x 70mm

        • Aksesuarlar

          İsteğe bağlı aksesuarlar
          SmartLoader 22AV1135

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • İsteğe bağlı aksesuarlar: SmartLoader 22AV1135

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