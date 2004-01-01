Kutudaki diğer öğeler
- İsteğe bağlı aksesuarlar: SmartLoader 22AV1135
Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici
Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici
Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.
Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici
Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz SmartLoading için Harici IR Alıcı-Verici
Bu ürün sayesinde Serial Express özellikli Philips LCD TV'ler Quadriga STB'lere bağlanabilir. Birlikte verilen Harici IR Göz sayesinde IR geçişi mümkündür.
Dongle'lar
Toplam:
Philips Otel setleri, LodgeNet, OnCommand, NxTV, GuesTek, nStreams, Hospitality Network, ve KoolConnect ile sınırlı olmamak kaydıyla başlıca tüm İzlediğin Kadar Öde sistemleri ile uyumludur. Bu, neredeyse her sistem konfigürasyonuna sorunsuz entegrasyonu garanti eder.
Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir.
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Aksesuarlar
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