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    Uzaktan Kumanda

    22AV1104/10
    • Özel Otel Uzaktan Kumandası Özel Otel Uzaktan Kumandası Özel Otel Uzaktan Kumandası
      -{discount-value}

      Uzaktan Kumanda

      22AV1104/10

      Özel Otel Uzaktan Kumandası

      Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Uzaktan Kumanda

      Özel Otel Uzaktan Kumandası

      Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

      Özel Otel Uzaktan Kumandası

      Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Uzaktan Kumanda

      Özel Otel Uzaktan Kumandası

      Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

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        Uzaktan Kumanda

        Uzaktan Kumanda

        - {discount-value}

        Toplam:

        Özel Otel Uzaktan Kumandası

        ve oteller özgü özellikler.

        Piller için hırsızlık önleyici kilit

        Piller bir vida ile kilitlenebilir, böylece konuklar tarafından çıkarılamaz.

        Dijital özelliği

        Genel olarak, TV'ler için dijital sistemler konusunda daha fazla girişim bulunmaktadır, bu nedenle Uzaktan kumandamız dijital TV için gerekli tuşlara sahiptir.

        Kolay temizlenir.

        Parlaklık yerine, ürün üzerinde parmak izi görmeyeceğiniz anlamına gelen fonksiyonel şık tasarım.

        Zayıf pil algılama

        Pil neredeyse boşaldığında ekranda bir mesaj görüntülenir. Pil, otel çalışanları tarafından zamanında değiştirilebilir. Konuklarınız zorluk yaşamaz veya sinirlenmez.

        Modern tasarım

        Philips 2008-2009 Otel TV'leri ile uyumlu şık tasarım.

        Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası

        Bu şık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Konukların kolay kullanım deneyimi yaşamaları için en temel düğmeler ve işlevler kumanda üzerine uygun biçimde yerleştirilmiştir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Uzaktan Kumanda

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          185x48x26 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda

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