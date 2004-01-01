Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
Özel Otel Uzaktan Kumandası
Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Özel Otel Uzaktan Kumandası
Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Özel Otel Uzaktan Kumandası
Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Özel Otel Uzaktan Kumandası
Pro ve Pro+ serisi Uzaktan Kumandamız 08-09 Otel TV'sinin tasarımına tam olarak uygundur. Şık tasarımı, düşük pil seviyesi algılama özelliği ve hırsızlık önleme kilidiyle bu Uzaktan Kumanda otel personelinizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Uzaktan Kumanda
Toplam:
Piller bir vida ile kilitlenebilir, böylece konuklar tarafından çıkarılamaz.
Genel olarak, TV'ler için dijital sistemler konusunda daha fazla girişim bulunmaktadır, bu nedenle Uzaktan kumandamız dijital TV için gerekli tuşlara sahiptir.
Parlaklık yerine, ürün üzerinde parmak izi görmeyeceğiniz anlamına gelen fonksiyonel şık tasarım.
Pil neredeyse boşaldığında ekranda bir mesaj görüntülenir. Pil, otel çalışanları tarafından zamanında değiştirilebilir. Konuklarınız zorluk yaşamaz veya sinirlenmez.
Philips 2008-2009 Otel TV'leri ile uyumlu şık tasarım.
Bu şık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Konukların kolay kullanım deneyimi yaşamaları için en temel düğmeler ve işlevler kumanda üzerine uygun biçimde yerleştirilmiştir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.
Aksesuarlar
Boyutlar
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.