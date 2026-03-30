2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
229C4QSB/00
Blade 2
21,5" (54,6 cm)
Full HD ekran
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
Philips'in yeni monitör serisinde kullanılan yeni nesil ultra ince LED, tasarımların önceki nesil ürünlere göre çok daha ince olmasına imkan tanıyor. Bu ince görünüm sadece monitörlerin estetik açıdan çekici olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda masaüstünde de yer kazandırıyor!
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