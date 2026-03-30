Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.