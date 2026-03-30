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Üretimden kaldırıldı

BrillianceIPS LCD monitör, LED arka aydınlatma

229C4QHSW/00

Çarpıcı güzellik
Şık, son derece ince tasarımlı ve geniş açılı IPS ekrana sahip yeni Philips Blade 2 monitör mükemmel performans sunar
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Ultra İnce yüksek performanslı IPS ekran

Çarpıcı güzellik

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD ekran

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Şık, son derece ince tasarımla modern bir görünüm

Philips'in yeni monitör serisinde kullanılan yeni nesil ultra ince LED, tasarımların önceki nesil ürünlere göre çok daha ince olmasına imkan tanıyor. Bu ince görünüm sadece monitörlerin estetik açıdan çekici olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda masaüstünde de yer kazandırıyor!

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları