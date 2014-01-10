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  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran

Üretimden kaldırıldı

IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma

227E4QHAD/00

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Yüksek performanslı IPS ekran
Bu zarif ve ince tasarımlı IPS geniş ekranda muhteşem LED görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörler gibi özellikleriyle, sizi eğlendirmeye hazır!
Tüm avantajları görüntüleyin

stereo hoparlörlerle

Yüksek performanslı IPS ekran

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD ekran

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

SmartImage Lite ile gelişmiş LCD görüntüleme deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

Full HD eğlence için HDMI-ready

Full HD eğlence için HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

10/01/2014

Türkiye

Türkiye

Beklentilerimin ötesinde görüntü kalitesi

Ürünün görüntü kalitesi IPS teknolojisi ile mükemmel denilecek seviyeye gelmiş. Eski monitörlerdeki gibi net görüntüyü almak için monitörü sağa, sola, alta, üste çevirme derdini kaldırmış IPS-LED teknolojisi . Oturduğunuz veya bulunduğunuz her noktadan ekranı aynı netlik ve parlaklıkta görebiliyorsunuz. Hafifliği, kolay taşınabilirliği, alanı kaplamaması mükemmel. Sağ altta bulunan menü tuşları insanı zorluyor. Birde Ekranın yan kenarlarında veya hemen altında kulaklık çıkışı olsa idi daha verimli ve güzel olurdu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

09/09/2013

Türkiye

Türkiye

Philips Farkı. Tarafsız yorumlama

1 yıldır monitörümü gerek modelleme gerek photoshop gerekse render için keyifle kullanıyorum. Ekranda gördüğüm ile ozalitçiden aldığım çıktı ozalitçinin makinesinde problem yoksa birebir denecek kadar yakın renklerde çıkıyor böylece istenmeyen sonuçlarla karşılaşmıyorsunuz. Kağıttan, mürekkepten, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan fiyatına göre üstün kalitede bir ürün. PowerSensor açık olduğu zaman bile bir performans kaybı yaşamıyorum üstüne bir de monitörüm bana doğayı koruduğum için teşekkür ediyor. Yerim onu ben! Bu kadar yetenekli bir monitörün tasarımında ise, sağ alttaki dokunmatik arayüz paneli tam bir kullanıcı düşmanı. Nereye bastığınızı hissedemiyorsunuz ve bir gözünüzle monitöre bakarken bir gözünüzle sürekli parmağınızı izlemen zorundasınız. Algılayabilmesi için ise bir kaç kez dokunmak gerekiyor. Son olarak monitörü biraz daha aşağıya doğru çekebileceğimiz bir kaide sistemi yaratılsaymış gerçekten tadından yenmez hale gelirmiş ama bu kaide gereksiz yüksek ve hiç bir işe yaramaz biçimde ön düzlemde boşu boşuna sağa sola dönüyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 237E4QHAD IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

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