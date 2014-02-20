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  • Energy Label Europe A
    Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
  • Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
  • Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
  • Energy Label Europe A
    Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
  • Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör, LED arka aydınlatma

227E4LHAB/00

2.6
| (5) İncelemeler
Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
Bu zarif ve ince tasarımlı ekranda doğal renklerle muhteşem LED görüntü deneyimini yaşayın. HDMI ve stereo hoparlörler gibi özellikleriyle, sizi eğlendirmeye hazır!
Tüm avantajları görüntüleyin

stereo hoparlörlerle

Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD ekran

Doğal renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartImage Lite ile gelişmiş LCD görüntüleme deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

Full HD eğlence için HDMI-ready

Full HD eğlence için HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

4
2

20/02/2014

Türkiye

Türkiye

Herkese tavsiye ederim

Ürün tam anlamıyla harika. Çok iyi bir performansı ve tasarımı var. herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 247E4LHAB LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 247E4LHAB LCD monitör için yapılmıştır

27/04/2014

Türkiye

Türkiye

SmartImage Lite wın 8 calısmıyor

SmartImage Lite ve smart control calısmasını istiyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

08/12/2013

Türkiye

Türkiye

goruntu kalıtesi iyi bır monütör

harıka özellikleri var smart control yazılımı wın8 calısmıyor günceleme beklıyorum .

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları