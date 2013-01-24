Kutudaki diğer öğeler
- Masa üstü stand
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti belgesi
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
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Kesinlikle akıllı seçim
Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu Philips Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kesinlikle akıllı seçim
Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu Philips Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kesinlikle akıllı seçim
Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu Philips Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kesinlikle akıllı seçim
Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu Philips Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
LCD TV
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Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sinemadakine benzer, canlı görüntüler izlemenizi sağlar.
En gelişmiş renk işleme teknolojisiyle canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimize edilmiştir. Gelişmiş algoritmalar, en belirsiz gölgeleri ve ten tonlarını dahi algılar ve mümkün olan en gerçekçi görüntüyü oluşturur.
Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.
En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.
EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaştırmak için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. Easylink sayesinde, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece bir uzaktan kumanda gerekir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'deki 1 HDMI girişi ile, HD set üstü kutusu, Blu-ray disk oynatıcısı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.
PC girişi ile televizyonunuzu VGA kablosuyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.
Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önayar modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Ses
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar