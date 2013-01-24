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    Profesyonel LED TV

    19HFL4010W/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Benzersiz bir başucu TV'si Benzersiz bir başucu TV'si Benzersiz bir başucu TV'si
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      Profesyonel LED TV

      19HFL4010W/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Benzersiz bir başucu TV'si

      Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel LED TV

      Benzersiz bir başucu TV'si

      Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün

      Benzersiz bir başucu TV'si

      Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Profesyonel LED TV

      Benzersiz bir başucu TV'si

      Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED TV

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        Benzersiz bir başucu TV'si

        Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik ile

        • 19 inç HeartLine
        • LED
        • DVB-T2/T/C & IPTV
        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Markalı, interaktif sağlık bilgi sayfaları için SmartInfo

        Markalı, interaktif sağlık bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İntranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

        Sağlık kuruluşları için beyaz tasarım

        Sağlık kuruluşlarında daha dostça bir görünüm için yuvarlak köşeli beyaz tasarım.

        Mesafe algılamalı ve ışıklı dokunmatik ön kontrol tuşları

        Yenilikçi Başucu TV'sinin alt kısmında kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi için akıllı dokunmatik panel bulunmaktadır. Işıklı kontrol tuşları karanlıkta bile kolay kullanım sunar. Temizlenebilir düz yüzeyi ve tuş takımı kilidi temizleme işlemini kolaylaştırır.

        Tıbbi kalitede güç kaynağı düşük emisyonlu güvenliği sağlar

        Temel güvenlik, esas performans ve güvenilirlik profesyonel klinik ortamının vazgeçilmez gereklilikleridir. Standart TV'lerden farklı olarak Philips HeartLine bu gereklilikleri karşılamak için özel tıbbi kalitede güç kaynaklarıyla çalışır. Temel güvenlik ve esas performansı sağlamak için EN/IEC 60601-1 standardıyla uyumluluk gösterirler. Ayrıca tıbbi kalitede elektromanyetik testler ve uyumluluk için EN/IEC 60601-1-2 yardımcı standartlarıyla da uyumluluk gösterir. Birçok ülke, hastane ve klinik bir gereklilik olarak bu standartlarla uyumluluğu zorunlu kılar.

        Galvanik olarak izole edilmiş kulaklık bağlantısı

        Kulaklık bağlantısı, hasta kulaklığı ve Philips HeartLine TV arasında mümkün olan en güvenli bağlantıyı sağlamak üzere galvanik olarak izole edilmiştir. Galvanik izolasyon, kulaklık konektörünün hasta yatağının yanındaki elektrik ortamdan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gereklidir.

        AntiMikrobiyal muhafaza aktif bir şekilde bakteri üremesini engeller

        Mikroplar sağlığı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabileceği için hastanelerde ve klinik ortamlarda büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun karşısında Philips HeartLine TV'ler muhafaza materyalinin iç kısmı için ekran muhafazasının ayrılmaz bir parçası haline gelen JIS Z2801 uyumlu antimikrobiyal katkı maddesi kullanır. "Staphylococcus aureus enfeksiyonu (Gastroenteritides)", "Escherichia coli (E Coli)" ve "Klebsiella (Zatürre)" gibi en yaygın mikroorganizmaların gelişimini engelleyen koruyucu kalkanı ile hem hastalarınızın hem de sizin sağlığınızı güvence altına alır.

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

        Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          47  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          19  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          200  cd/m²
          İzleme açısı
          170º (Y) / 160º (D)
          Görüntü güçlendirme
          • 200 Hz Perfect Motion Rate
          • Pixel Plus HD

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          5 (2x2,5)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Ön Çıkışlı
          Banyo hoparlör çıkışı
          1,5 W Mono 8 Ohm
          Ses Özellikleri
          • AVL
          • Incredible surround
          • Dinamik Bas
          • Dolby MS10

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/C
          Analog TV
          PAL
          IP Oynatma
          • Multicast
          • Unicast

        • Arka Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Banyo hoparlör çıkışı
          Mini Jak
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Harici Kontrol
          RJ-48

        • Yan Bağlantı

          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB1
          USB 2.0
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak

        • Bağlantı Geliştirmeleri

          USB
          "Yalnızca şarj etme portu" modu
          HDMI
          ARC (tüm bağlantı noktaları)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan Kumanda geçişi
          • sistem ses kontrolü
          LAN
          LAN'da uyanma
          RJ48
          • IR-Girişi/Çıkışı
          • Seri Xpress arayüzü

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • Now&Next
          • MHEG
          • Teletekst
          • HbbTV
          Kullanım kolaylığı
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı
          Yerel kumanda
          Kapasitif Dokunmatik Kontrol

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          • Yerel Kumanda Kilidi
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          SmartInfo
          • HTML5 Tarayıcı
          • Etkileşimli Şablonlar
          • Resim Slayt Gösterisi
          CMND&Kontrol
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          • Çevrimdışı Ayar Düzenleyici
          • Gerçek zamanlı TV Durumu (IP)
          • IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim
          • CMND&Oluştur
          • TV Grup yönetimi
          Markanız
          • SmartInfo
          • Karşılama Logosu
          • SmartTV Özel Arka Plan
          • Karşılama Mesajı
          • Özelleştirilebilir Pano (HTML)
          • IPTV Sistemi
          Uygulamalar
          • Uygulama Kontrolü
          • Bulut Tabanlı Uygulamalar
          Gelir elde etme
          MyChoice
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          • Anında İlk Kopyalama
          • USB/RF/IP üzerinden
          Zamanlayıcı
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          • Uyandırma Sesleri
          Saat
          • Saat Bekleme Modunda
          • Ekran Saati
          • İsteğe Bağlı Harici Saat
          Kanallar
          Birleştirilmiş Liste
          Etkileşimli DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          Kontrol
          • Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          • Serial Xpress Protokolü
          • TV Kumandası için JSON API - JAPIT
          Güç kontrolü
          • Otomatik Güç AÇMA
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • WoLAN
          Açma kontrolü
          • Kanal
          • Özellik
          • Görüntü Formatı
          • Ses seviyesi
          Hırsızlık Önleyici
          Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          • Işıklı Dokunmatik Kontrol Düğmeleri
          • Çoklu Uzaktan Kumanda
          • Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Mesafe sensörü
          • Temizleme Kilidi Özelliği
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
          • TV Tutma Çubuğu
          Güvenlik
          • IEC/EN60601-1
          • Ateşe dayanıklı
          • Galvanik İzolasyonlu Kulaklık çıkışı
          • Çift izolasyon sınıf II
          EMC
          IEC/EN60601-1-2
          Hijyenik
          • JISZ2801 Antimikrobiyal muhafaza
          • Yumuşak Arka kapak tasarımı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          • USB
          • LAN
          Video oynatma desteği
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • DC Güç Adaptörü
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          İsteğe bağlı
          • Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
          • Kurulum RC 22AV9573A
          • Harici Saat 22AV1120C/00

        • Güç

          Giriş
          12V DC
          Harici güç kaynağı
          • 50-60 Hz
          • AC 100-240 V
          • XXL DC kablosu 3,5 m
          • Tıbbi sertifikasyon IEC/EN60601-1
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          13  W
          Yıllık enerji tüketimi
          19  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          0°C - 40°C

        • Boyutlar

          Set boyutları (tutma kolu hariç)
          (G x Y x D): 446 x 293 x 38  mm
          Ürün ağırlığı
          2,4  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • M4
          • 75 x 75 mm
          Ürün ağırlığı (tutma çubuğu ile)
          2,6  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kontrol
        • Garanti belgesi
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand

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            • Uzaktan kumanda dahil değildir. İsteğe bağlı uzaktan kumanda TV'nin kurulumu sırasında gereklidir. Bazı özellikler isteğe bağlı uzaktan kumanda olmadan çalıştırılamaz.
            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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