AntiMikrobiyal muhafaza aktif bir şekilde bakteri üremesini engeller

Mikroplar sağlığı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabileceği için hastanelerde ve klinik ortamlarda büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun karşısında Philips HeartLine TV'ler muhafaza materyalinin iç kısmı için ekran muhafazasının ayrılmaz bir parçası haline gelen JIS Z2801 uyumlu antimikrobiyal katkı maddesi kullanır. "Staphylococcus aureus enfeksiyonu (Gastroenteritides)", "Escherichia coli (E Coli)" ve "Klebsiella (Zatürre)" gibi en yaygın mikroorganizmaların gelişimini engelleyen koruyucu kalkanı ile hem hastalarınızın hem de sizin sağlığınızı güvence altına alır.