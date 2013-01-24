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Benzersiz bir başucu TV'si
Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Benzersiz bir başucu TV'si
Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün
Benzersiz bir başucu TV'si
Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Benzersiz bir başucu TV'si
Bu benzersiz Hospitality TV, hastanın başucuna kurulacak mükemmel bir çözümdür. Sağlık kuruluşları için tasarlanan TV, diğer hastaları rahatsız etmez ve özel bir izleme deneyimi sunarak rahatlığı en üst düzeye çıkarır Tüm faydaları görün
Profesyonel LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
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SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İntranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.
Sağlık kuruluşlarında daha dostça bir görünüm için yuvarlak köşeli beyaz tasarım.
Yenilikçi Başucu TV'sinin alt kısmında kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi için akıllı dokunmatik panel bulunmaktadır. Işıklı kontrol tuşları karanlıkta bile kolay kullanım sunar. Temizlenebilir düz yüzeyi ve tuş takımı kilidi temizleme işlemini kolaylaştırır.
Temel güvenlik, esas performans ve güvenilirlik profesyonel klinik ortamının vazgeçilmez gereklilikleridir. Standart TV'lerden farklı olarak Philips HeartLine bu gereklilikleri karşılamak için özel tıbbi kalitede güç kaynaklarıyla çalışır. Temel güvenlik ve esas performansı sağlamak için EN/IEC 60601-1 standardıyla uyumluluk gösterirler. Ayrıca tıbbi kalitede elektromanyetik testler ve uyumluluk için EN/IEC 60601-1-2 yardımcı standartlarıyla da uyumluluk gösterir. Birçok ülke, hastane ve klinik bir gereklilik olarak bu standartlarla uyumluluğu zorunlu kılar.
Kulaklık bağlantısı, hasta kulaklığı ve Philips HeartLine TV arasında mümkün olan en güvenli bağlantıyı sağlamak üzere galvanik olarak izole edilmiştir. Galvanik izolasyon, kulaklık konektörünün hasta yatağının yanındaki elektrik ortamdan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gereklidir.
Mikroplar sağlığı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabileceği için hastanelerde ve klinik ortamlarda büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun karşısında Philips HeartLine TV'ler muhafaza materyalinin iç kısmı için ekran muhafazasının ayrılmaz bir parçası haline gelen JIS Z2801 uyumlu antimikrobiyal katkı maddesi kullanır. "Staphylococcus aureus enfeksiyonu (Gastroenteritides)", "Escherichia coli (E Coli)" ve "Klebsiella (Zatürre)" gibi en yaygın mikroorganizmaların gelişimini engelleyen koruyucu kalkanı ile hem hastalarınızın hem de sizin sağlığınızı güvence altına alır.
Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
Görüntü/Ekran
Ses
Tasarım
Tuner/Alım/İletim
Arka Bağlantı
Yan Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Özellikler
Otel Özellikleri
Sağlık özellikleri
Multimedya
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar