  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Profesyonel LCD TV

    19HFL3233D/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Konuklarınızı etkileyin Konuklarınızı etkileyin Konuklarınızı etkileyin
      -{discount-value}

      Profesyonel LCD TV

      19HFL3233D/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel LCD TV

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Profesyonel LCD TV

      Konuklarınızı etkileyin

      Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Eşleşmemiş

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Profesyonel LCD TV

        Toplam:

        Konuklarınızı etkileyin

        Philips Otel LCD TV

        • 19" EasySuite
        • LCD
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi

        USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi

        USB konektör birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3 müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yan tarafındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Artık fotoğrafları ve müziği görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Hapishaneler için idealdir

        Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletekst, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.

        Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

        Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

        Gelişmiş EPG ve kanal listesi

        İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          48  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          19  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran tipi
          LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Parlaklık
          250  cd/m²
          Tepki süresi (tipik)
          5  ms
          Görüntü güçlendirme
          Digital Crystal Clear
          Dinamik ekran kontrastı
          30.000:1
          İzleme açısı
          170º (Y) / 160º (D)

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Kanal Hafıza Sayısı
          999
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          • PAL I
          • PAL B/G
          • SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Dijital TV
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 3W
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Akıllı Ses
          • Tiz ve Bas Kontrolü

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          Scart sayısı
          1
          HDMI bağlantı sayısı
          1
          Ext 1 Scart
          • Sol/Sağ Ses
          • RGB
          • CVBS girişi
          Ön / Yan bağlantılar
          USB 2.0
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
          • Kulaklık çıkışı
          • Komponent Video (YPbPr) girişi
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Common Interface Plus (CI+)
          Bağlantı Geliştirmeleri
          USB2.0

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • İnce Ayar
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Sıralama
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          Kullanım kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          Konfor
          Kapanma zamanlayıcısı
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Saat
          Kapanma Zamanlayıcısı
          Teletekst
          1000 sayfa Akıllı Metin
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Ekran Format Ayarları
          • 4:3
          • 14:9 film genişletme
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Altyazı Büyütme
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Uzaktan kumanda
          PF01E11B

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Çalma/Oynatma Formatları
          • MP3
          • JPEG Resimler

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60Hz
          Güç tüketimi (tipik)
          21  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,3 W
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C
          Yıllık enerji tüketimi
          31  kW·s
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Düşük Güçte Bekleme
          Evet

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          462,8  mm
          Set Yüksekliği
          297,4  mm
          Set Derinliği
          57  mm
          Set genişliği (stand ile)
          462,8  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          330,9  mm
          Set derinliği (stand ile)
          149,3  mm
          Kutu genişliği
          525  mm
          Kutu yüksekliği
          410  mm
          Kutu derinliği
          133  mm
          Ürün ağırlığı
          2,94  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          3,13  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          3,64  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          75 x 75 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü standı
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Duvara monte (eğik) 22AV3100/10
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Güç kablosu
        • Masa üstü standı
        • Garanti Belgesi
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Duvara monte (eğik) 22AV3100/10
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi