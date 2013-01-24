Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Güç kablosu
- Masa üstü standı
- Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Duvara monte (eğik) 22AV3100/10
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00
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Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınızı etkileyin
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün
Konuklarınızı etkileyin
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınızı etkileyin
Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Küçük ekran hapishane, hastane ve daha küçük oteller için idealdir. Tüm faydaları görün
Profesyonel LCD TV
Toplam:
USB konektör birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3 müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yan tarafındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Artık fotoğrafları ve müziği görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletekst, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.
Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Görüntü/Ekran
Tuner/Alım/İletim
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Multimedya Uygulamaları
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Boyutlar
Aksesuarlar