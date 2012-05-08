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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

190V3AB5/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LCD görüntülerin tadını çıkarın. Stereo hoparlörüyle mükemmel bir seçimdir!
Tüm avantajları görüntüleyin

stereo ses ile

Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Masa üstü dağınıklığını ortadan kaldıran dahili hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

harıka bir urun

yalnız kullandıgım urunun hemen hemen yakın bır modelı oldugu için, bu degerlendırmeyı yapıyorum benım kullandıgım Philips 19" 190CW LCD Monitor den çok çok memnunum suana kadar benı hiç üzmedi.. philips ıyı kı varsın

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 190V3AB5 LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 190V3AB5 LCD monitör için yapılmıştır

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