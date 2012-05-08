2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
V Line
19" (48,3 cm)
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.
En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
mask23
08/05/2012
Türkiye
harıka bir urun
yalnız kullandıgım urunun hemen hemen yakın bır modelı oldugu için, bu degerlendırmeyı yapıyorum benım kullandıgım Philips 19" 190CW LCD Monitor den çok çok memnunum suana kadar benı hiç üzmedi.. philips ıyı kı varsın
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 190V3AB5 LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 190V3AB5 LCD monitör için yapılmıştır