• Sıcak hava ile kızarttığı için %90'a kadar daha az yağ* kullanır

• Kolay temizlenir

• Koku çıkarmaz

Evde kızartma yapmayı seviyor; ancak kötü kokusu, zor temizliği ve sağlıksız yiyecekler yapması gibi dezavantajlarıyla karşı karşıya mı kalıyorsunuz? Kızartma ve daha fazlası için Philips Airfryer’ı deneyin! Philips Airfryer ile sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapabilirsiniz.

Normal bir fritözle karşılaştırıldığında Philips Airfryer ile yapılan kızartmalar %90'a kadar daha az yağ* içerir. Philips Airfryer'ı temizlemesi kolaydır çünkü çekmecesi ve pişirme sepeti bulaşık makinesinde yıkanabilir ve kızartma yaparken koku çıkarmaz.