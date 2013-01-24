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    Ürünler

    Benzersiz Rapid Air Teknolojili Philips Airfryer

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      Sıcak hava ile daha sağlıklı kızartma  

      %90'a kadar daha az yağ içeren leziz kızartmalar!*

       

      • Sıcak hava ile kızarttığı için %90'a kadar daha az yağ* kullanır

      • Kolay temizlenir

      • Koku çıkarmaz 

       

      Evde kızartma yapmayı seviyor; ancak kötü kokusu, zor temizliği ve sağlıksız yiyecekler yapması gibi dezavantajlarıyla karşı karşıya mı kalıyorsunuz? Kızartma ve daha fazlası için  Philips Airfryer’ı deneyin! Philips Airfryer ile sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapabilirsiniz.

      Normal bir fritözle karşılaştırıldığında Philips Airfryer ile yapılan kızartmalar %90'a kadar daha az yağ* içerir. Philips Airfryer'ı temizlemesi kolaydır çünkü çekmecesi ve pişirme sepeti bulaşık makinesinde yıkanabilir ve kızartma yaparken koku çıkarmaz.

       

      * Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır

      Airfryer ile yemeklerinizi kızartın, ızgara yapın, kavurun ve pişirin

      Kızartma

      Airfryer ile sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz. Philips Airfryer ile yapılan kızartmalar normal fritöze göre %90'a kadar daha az yağlı olur* ve çok lezzetlidir!

       

      * Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır

      Kavurma

      Ayrıca Airfryer'da kaburga ve başka etler kavurabilirsiniz. Airfryer'da biftek bile pişirebileceğinizi biliyor muydunuz? Yani Airfryer'ı her türlü yemekte kullanabilirsiniz!

      Pişirme

      Canınız tatlı mı çekti? Ağız sulandıran kekler pişirmek mi istiyorsunuz? Airfryer'da bu da mümkün! Cevizli browni ve meyveli kapkek gibi lezzetli tatlılar hazırlayabilirsiniz.

      Izgara

      Airfryer ile et ve balık ızgara yapabilir, örneğin lezzetli tavuk butları pişirebilirsiniz. Etinizi yüksek sıcaklıkta hızla mühürleyin ve sulu, yumuşak etin tadını çıkarın.

      Rapid Air ile sağlıklı kızartma

       

      Philips'in benzersiz Rapid Air teknolojisi, kızartma için havayı kullanarak dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık yemekler hazırlamanızı sağlar. Üstelik yemekleriniz %90'a kadar daha az yağlı olur*.

       

      Nasıl çalışıyor?

      Philips'in benzersiz Rapid Air teknolojisi, yalnızca sıcak hava kullanarak yemek hazırlamanızı sağlar. Hızlı ve hassas sıcak hava sirkülasyonu, optimum sıcaklık dengesi ve ızgara parçasının benzersiz kombinasyonu sayesinde birbirinden leziz yemekler kızartabilir, kavurabilir, pişirebilir veya ızgara yapabilirsiniz. Kızartmayı sadece sıcak hava kullanarak yaptığınız için yemekleriniz normal fritöze kıyasla daha sağlıklı olur ve ne üstünüz ne de eviniz kızarmış yağ kokar. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar sayesinde Airfryer'ı temizlemek de kolaydır!

       

      * Normal Philips fritözde kızartılmış patateslerle karşılaştırıldığında.

        Birden Fazla Ödül Sahibi      

         

        Airfryer, birçok bağımsız testte birinci oldu ve tüm dünyada ödüller kazandı. Başarısının sırrı ne mi? Leziz ve sağlıklı beslenmeyi kolay bir hale getirmesi.

         
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        Airfryer'ı nasıl kullanırım?

        Doğru sıcaklığa ulaştıktan sonra çekmeceyi açın ve yemeği içeri koyun. Bu kadar basit! Nasıl çalıştığını görmek için yukarıdaki videoyu izleyin.

         

        Philips Airfryer tarifleri

         

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        SSS

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