Yanıt: Airfryer ile optimum sonuçlar almak için fırına atılmaya hazır ürünler kullanmalısınız. Fırına atılmaya hazır ürünler Airfryer'da hazırlandığında altınımsı kahverengi bir renk alır ve çıtır çıtır olur. Fritöz için hazırlanan atıştırmalıkları Airfryer'da hazırlarsanız genellikle soluk kalırlar ve daha az çıtır olurlar.
Fırına atılmaya hazır ürünler kullandığınız halde çıtır çıtır olmadılarsa ve soluk kaldılarsa lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
Malzeme miktarı:
Sepete daha az malzeme koyun. Sepetin dibini yalnızca tek katmanla kapatın. Küçük partiler daha eşit kızarır.
Ayarlanan sıcaklık:
Hamurlu atıştırmalıklar dışındaki çoğu atıştırmalık 200ºC'de hazırlanmalıdır. Hamurlu atıştırmalıkları 180ºC'de hazırlamalısınız.
Hazırlama süresi:
Atıştırmalıkları koymadan önce Airfryer'ı ısıtmadıysanız kızartma işlemine başladığınız zaman hazırlama süresine fazladan 3 dakika ilave etmeyi unutmayın.
Not: Çoğu atıştırmalık fırın için belirtilen hazırlama süresinde pişer. Fritöz için verilen hazırlama süreleri daha kısadır ve bu sürede iyi sonuçlar alınamaz. Çoğu atıştırmalığın pişmesi için 6-10 dakika gerekir.
İpucu: Airfryer'da hazırladığınız kroketleriniz ya da atıştırmalıklarınız yanıyorsa daha kısa bir hazırlama süresi seçin.
Atıştırmalıklar hala çıtır çıtır ve kahverengi değilse ülkenizdeki Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurmanızı öneririz.