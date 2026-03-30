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  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
  • Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi

7000 SerisiAirfryer XXL Connected

HD9875/90

Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi
Philips Airfryer XXL Connected, HomeID desteğiyle 7 kişilik 8,3L kapasite uzaktan yemek pişirme şansı sunar. Rapid CombiAir teknolojisi, %50 daha hızlı pişirir.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

HomeID ile bağlantılı 8,3L dev Airfryer konforu

Airfryer XXL ve HomeID ile akıllı mutfak keyfi

  • 8,3 L kapasiteyle büyük porsiyonlar

  • HomeID uygulamasıyla uzaktan kontrol

  • 22 farklı pişirme fonksiyonu

  • %99'a kadar daha az yağ ile pişirme

  • Rapid CombiAir ile eşit ısı dağılımı

Rapid CombiAir, lezzet dolu az yağlı airfryer xxl deneyimi

Rapid CombiAir, lezzet dolu az yağlı airfryer xxl deneyimi

Yeni airfryer xxl patentli Rapid CombiAir teknolojisiyle %99’a kadar daha az yağ kullanır ve içten dışa eşit pişirme sağlar. Yıldız biçimli hazne, çift yönlü hava akışıyla çıtır doku yaratır, yemekleri %40 daha kısa sürede hazırlar. Dinamik ısı dolaşımı, patates kızartmasından tavuğa kadar her tarifi mükemmel pişirir.

Otomatik program ve airfryer yemek ısıtma kolaylığı

Otomatik program ve airfryer yemek ısıtma kolaylığı

Otomatik pişirme programları ve akıllı sensörler malzemeyi algılar, ideal sıcaklık-zaman kombinasyonunu seçer

HomeID ile 22 pişirme fonksiyonuyla sağlıklı çözüm

HomeID ile 22 pişirme fonksiyonuyla sağlıklı çözüm

Ücretsiz HomeID uygulaması 10 000’den fazla tarifi doğrudan cihaza gönderir, ilerlemeyi telefondan izletir. Favori ayarlarınızı kaydeder, filtre değişim ve temizlik uyarıları gönderir. Geniş airfryer yedek parça ekosistemi, sepetten ısıtıcıya her bileşeni kolayca bulmanızı sağlar

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. 1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması

  2. RapidAir Teknolojisine sahip airfryer'larla karşılaştırıldığında

  3. Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

  4. 2 kg kapasite, dondurulmuş patates kızartması, tavuk, sebze, kızartmalar vb. için geçerlidir… 8,3 L kapasite, tavanın toplam kapasitesini belirtir

  5. Dahili laboratuvar ölçümüne göre: A sınıfı fırın kullanımına kıyasla bir tavuk (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (AF ayarı 200°C, ön ısıtma yok) pişirme.