Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız
Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız
Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız
Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız
Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün
Rehberli yemek pişirme: Dünyanın dört bir yanından lezzetli, ilham verici ve sağlıklı tarifler sunan Airfryer'ı, NutriU uygulamasına bağlayarak zahmetsiz, nefis yemekler yapın. Adım adım rehberlik ve tam ihtiyacınız olan ayarlarla tarifleri kolayca yeniden oluşturabilir, hatta kendi videonuzu bile yükleyebilirsiniz!
Tat duyusu: Yemeklerin her zaman tam istediğiniz gibi piştiğini ve denenecek, tadına bakılacak ve keyif alınacak bir sürü yeni tarif olduğunu hayal edin. Rapid CombiAir Teknolojisiyle tüm bunlar artık hayal değil! NutriU uygulamasına bağlı Airfryer pişirme süresini, sıcaklığı ve hava hızını otomatik olarak ayarlar. Bifteği hafifçe sotelemek, yahniyi yavaş pişirmek ve eti ağır ateşte pişirmek için düşük hava akışını seçin. Yüksek, düşük ve dinamik hava akışıyla pişirme seçenekleri, yemeğinizin içinin her zaman lezzetli ve yumuşak, dışının ise istediğiniz kıvamda çıtır olmasını sağlar.
Her aşamada yanınızda: Philips'in yeni Otomatik pişirme programları, en iyi sonuçları almanız için sizi kusursuz bir şekilde yönlendirerek aceleniz olduğunda yemek pişirme stresini ortadan kaldırır. Malzemelerinizi seçin, miktarı girin ve gerisini Airfryer'a bırakın.
QuickClean ile üst düzey temizlik: Yeni tasarımla sadece yemek pişirmeyi kolaylaştırmakla kalmadık, temizliği de basitleştirdik. Yenilikçi tasarımı sayesinde Airfryer'ın iç kısmı piyasadaki diğer Airfryer'lardan çok daha kolay bir şekilde temizlenebilir ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Sağlık konusunda içiniz rahat olsun: %99'a* varan oranda daha az yağ kullanarak yemeklerinizi tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Airfryer, en sevdiğiniz sağlıklı yemekleri pişirmek için sıcak hava kullandığından yağa ihtiyaç duymadan sevdiğiniz lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.
Daha kısa sürede daha fazla yemek: Şimdiye kadarki en büyük Airfryer'ımız olan 2 kg/8,3 l'lik XXL kapasite ile haftalık yemek pişirmek ya da 7+ kişilik yemek yapmak hiç olmadığı kadar kolay ve rahat.
Kızartmanın ötesine geçin: Yemek pişirirken kendinize güvenin - Kızartma, Izgara, Kavurma, Fırında Pişirme, Ağır Ateşte Pişirme, Vakumlama, Yavaş Pişirme, Ekmek Kızartma, Meyve Sebze Kurutma, Buz Çözme ve daha fazlası! NutriU'da şeflerin ve diğer NutriU kullanıcılarının kullandığı farklı pişirme yöntemlerine uygun tarifler bulun.
Şık tasarım ve sezgisel ekran: Mutfağınıza çok yakışan Airfryer, ilk etkileşiminizden itibaren kullanım kolaylığı sunar
Hem siz hem de gezegenimiz için iyi bir çözüm: Fırın kullanımına kıyasla Philips Airfryer kullanarak %70'e varan oranda enerji tasarrufu sağlayın ve %40'a varan oranda daha hızlı pişirin**.
Yemekleri nasıl sevdiğinizi öğrenir: Siz Airfryer'ı kullandıkça NutriU uygulamanız da yemek pişirme deneyiminizi geliştirme konusunda daha fazla bilgi edinerek tercihlerinize uygun tarifler önerebilir.
Menşei
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Tasarım ve kaplama
Servis
Sürdürülebilirlik
Kapasite
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