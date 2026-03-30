2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9875/90
8,3 L kapasiteyle büyük porsiyonlar
HomeID uygulamasıyla uzaktan kontrol
22 farklı pişirme fonksiyonu
%99'a kadar daha az yağ ile pişirme
Rapid CombiAir ile eşit ısı dağılımı
Yeni airfryer xxl patentli Rapid CombiAir teknolojisiyle %99’a kadar daha az yağ kullanır ve içten dışa eşit pişirme sağlar. Yıldız biçimli hazne, çift yönlü hava akışıyla çıtır doku yaratır, yemekleri %40 daha kısa sürede hazırlar. Dinamik ısı dolaşımı, patates kızartmasından tavuğa kadar her tarifi mükemmel pişirir.
Otomatik pişirme programları ve akıllı sensörler malzemeyi algılar, ideal sıcaklık-zaman kombinasyonunu seçer
Ücretsiz HomeID uygulaması 10 000’den fazla tarifi doğrudan cihaza gönderir, ilerlemeyi telefondan izletir. Favori ayarlarınızı kaydeder, filtre değişim ve temizlik uyarıları gönderir. Geniş airfryer yedek parça ekosistemi, sepetten ısıtıcıya her bileşeni kolayca bulmanızı sağlar
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması
RapidAir Teknolojisine sahip airfryer'larla karşılaştırıldığında
Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
2 kg kapasite, dondurulmuş patates kızartması, tavuk, sebze, kızartmalar vb. için geçerlidir… 8,3 L kapasite, tavanın toplam kapasitesini belirtir
Dahili laboratuvar ölçümüne göre: A sınıfı fırın kullanımına kıyasla bir tavuk (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (AF ayarı 200°C, ön ısıtma yok) pişirme.