Rapid CombiAir Teknolojisi, yemekleri tam istediğiniz gibi pişirir

Tat duyusu: Yemeklerin her zaman tam istediğiniz gibi piştiğini ve denenecek, tadına bakılacak ve keyif alınacak bir sürü yeni tarif olduğunu hayal edin. Rapid CombiAir Teknolojisiyle tüm bunlar artık hayal değil! NutriU uygulamasına bağlı Airfryer pişirme süresini, sıcaklığı ve hava hızını otomatik olarak ayarlar. Bifteği hafifçe sotelemek, yahniyi yavaş pişirmek ve eti ağır ateşte pişirmek için düşük hava akışını seçin. Yüksek, düşük ve dinamik hava akışıyla pişirme seçenekleri, yemeğinizin içinin her zaman lezzetli ve yumuşak, dışının ise istediğiniz kıvamda çıtır olmasını sağlar.