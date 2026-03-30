Rapid CombiAir, lezzet dolu az yağlı airfryer xxl deneyimi

Yeni airfryer xxl patentli Rapid CombiAir teknolojisiyle %99’a kadar daha az yağ kullanır ve içten dışa eşit pişirme sağlar. Yıldız biçimli hazne, çift yönlü hava akışıyla çıtır doku yaratır, yemekleri %40 daha kısa sürede hazırlar. Dinamik ısı dolaşımı, patates kızartmasından tavuğa kadar her tarifi mükemmel pişirir.