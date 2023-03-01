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    7000 Serisi

    Airfryer XXL Connected

    HD9875/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız
      -{discount-value}

      7000 Serisi Airfryer XXL Connected

      HD9875/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız

      Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      7000 Serisi Airfryer XXL Connected

      Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız

      Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız

      Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

      7000 Serisi Airfryer XXL Connected

      Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız

      Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. NutriU uygulaması Airfryer'a bağlanarak, ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır. Tüm faydaları görün

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        7000 Serisi

        7000 Serisi

        Airfryer XXL Connected

        - {discount-value}

        Toplam:

        Airfryer ve NutriU, mutfaktaki yardımcılarınız

        garanti sonuçlar ve seveceğiniz yemekler için

        • Rapid CombiAir
        • Yiyecek Termometresi
        • Otomatik Pişirme programları
        • NutriU uygulamasına bağlı
        • 22'si 1 arada pişirme işlevleri
        NutriU, çok sayıda sağlıklı yemek seçeneği için rehberlik sunar

        NutriU, çok sayıda sağlıklı yemek seçeneği için rehberlik sunar

        Rehberli yemek pişirme: Dünyanın dört bir yanından lezzetli, ilham verici ve sağlıklı tarifler sunan Airfryer'ı, NutriU uygulamasına bağlayarak zahmetsiz, nefis yemekler yapın. Adım adım rehberlik ve tam ihtiyacınız olan ayarlarla tarifleri kolayca yeniden oluşturabilir, hatta kendi videonuzu bile yükleyebilirsiniz!

        Rapid CombiAir Teknolojisi, yemekleri tam istediğiniz gibi pişirir

        Rapid CombiAir Teknolojisi, yemekleri tam istediğiniz gibi pişirir

        Tat duyusu: Yemeklerin her zaman tam istediğiniz gibi piştiğini ve denenecek, tadına bakılacak ve keyif alınacak bir sürü yeni tarif olduğunu hayal edin. Rapid CombiAir Teknolojisiyle tüm bunlar artık hayal değil! NutriU uygulamasına bağlı Airfryer pişirme süresini, sıcaklığı ve hava hızını otomatik olarak ayarlar. Bifteği hafifçe sotelemek, yahniyi yavaş pişirmek ve eti ağır ateşte pişirmek için düşük hava akışını seçin. Yüksek, düşük ve dinamik hava akışıyla pişirme seçenekleri, yemeğinizin içinin her zaman lezzetli ve yumuşak, dışının ise istediğiniz kıvamda çıtır olmasını sağlar.

        Otomatik pişirme programları, en iyi sonuçlar için rehberlik sağlar

        Otomatik pişirme programları, en iyi sonuçlar için rehberlik sağlar

        Her aşamada yanınızda: Philips'in yeni Otomatik pişirme programları, en iyi sonuçları almanız için sizi kusursuz bir şekilde yönlendirerek aceleniz olduğunda yemek pişirme stresini ortadan kaldırır. Malzemelerinizi seçin, miktarı girin ve gerisini Airfryer'a bırakın.

        Tam temizlik erişimi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarla QuickClean

        Tam temizlik erişimi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarla QuickClean

        QuickClean ile üst düzey temizlik: Yeni tasarımla sadece yemek pişirmeyi kolaylaştırmakla kalmadık, temizliği de basitleştirdik. Yenilikçi tasarımı sayesinde Airfryer'ın iç kısmı piyasadaki diğer Airfryer'lardan çok daha kolay bir şekilde temizlenebilir ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

        Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

        Sağlık konusunda içiniz rahat olsun: %99'a* varan oranda daha az yağ kullanarak yemeklerinizi tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Airfryer, en sevdiğiniz sağlıklı yemekleri pişirmek için sıcak hava kullandığından yağa ihtiyaç duymadan sevdiğiniz lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

        XXL kapasite, aileler ve haftalık yemek pişirmek için idealdir

        XXL kapasite, aileler ve haftalık yemek pişirmek için idealdir

        Daha kısa sürede daha fazla yemek: Şimdiye kadarki en büyük Airfryer'ımız olan 2 kg/8,3 l'lik XXL kapasite ile haftalık yemek pişirmek ya da 7+ kişilik yemek yapmak hiç olmadığı kadar kolay ve rahat.

        Çok sayıda pişirme işleviyle daha fazla yemek yapın

        Çok sayıda pişirme işleviyle daha fazla yemek yapın

        Kızartmanın ötesine geçin: Yemek pişirirken kendinize güvenin - Kızartma, Izgara, Kavurma, Fırında Pişirme, Ağır Ateşte Pişirme, Vakumlama, Yavaş Pişirme, Ekmek Kızartma, Meyve Sebze Kurutma, Buz Çözme ve daha fazlası! NutriU'da şeflerin ve diğer NutriU kullanıcılarının kullandığı farklı pişirme yöntemlerine uygun tarifler bulun.

        İlk etkileşimden itibaren kolay kullanım sağlayan sezgisel ekran

        İlk etkileşimden itibaren kolay kullanım sağlayan sezgisel ekran

        Şık tasarım ve sezgisel ekran: Mutfağınıza çok yakışan Airfryer, ilk etkileşiminizden itibaren kullanım kolaylığı sunar

        %40 daha hızlı pişirme süresiyle %70'e varan enerji tasarrufu**

        %40 daha hızlı pişirme süresiyle %70'e varan enerji tasarrufu**

        Hem siz hem de gezegenimiz için iyi bir çözüm: Fırın kullanımına kıyasla Philips Airfryer kullanarak %70'e varan oranda enerji tasarrufu sağlayın ve %40'a varan oranda daha hızlı pişirin**.

        NutriU bağlantısıyla yemekleri nasıl sevdiğinizi öğrenir

        NutriU bağlantısıyla yemekleri nasıl sevdiğinizi öğrenir

        Yemekleri nasıl sevdiğinizi öğrenir: Siz Airfryer'ı kullandıkça NutriU uygulamanız da yemek pişirme deneyiminizi geliştirme konusunda daha fazla bilgi edinerek tercihlerinize uygun tarifler önerebilir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          2200  W
          Kablo uzunluğu
          1  m

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          403x315x307  mm
          Ürün ağırlığı
          9,27  kg

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Otomatik kapanma
          • Isı korumalı dış kaplama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Açma/kapama düğmesi
          • Hazır sinyali
          • Sıcaklık ayar düğmesi
          • Güç açık ışığı
          • QuickClean
          • LED ekran
          • Zaman kontrolü
          • Rapid CombiAir teknolojisi
          • Sıcak tutma
          • WiFi bağlantısı
          Pişirme yöntemi
          • Kızartma
          • Kavurma
          • Izgara
          • Pişirme
          • Tek tencerede pişirme
          • Karıştırarak pişirme
          • Soteleme
          • Dondurulmuş gıda pişirme
          • Tekrar ısıtma
          • Buz çözme
          • Sıcak tutma
          • Dehidrasyon
          • Ekmek kızartma
          • Kendi suyunda pişirme
          • Fermantasyon
          • Konfi
          • Yavaş Pişirme
          • Ağır ateşte pişirme
          • Sous vide
          • Çok Amaçlı Fırında Pişirme
          • Çok Amaçlı Kavurma
          • Çok Amaçlı Izgara

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Plastik
          Renk
          Siyah

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Var

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          >%90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Kapasite

          Porsiyonlar
          7

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              • 1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 l yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması.
              • *A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde.
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