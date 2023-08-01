ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler

3000 SerisiAirfryer L

HD9243/90

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler

Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yemeklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için HomeID uygulamasını indirin.

Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Rapid Air teknolojisi sayesinde

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler

  • Rapid Air teknolojisi

  • 4,1 L

  • Siyah

Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

Rapid Air Teknolojisi, benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı sayesinde sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanımıyla veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yemekler hazırlamanızı sağlar.

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.* (1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)

Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz iştah açıcı yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. HomeID uygulamasındaki tarifler günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.

  2. Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla, hazırlanan tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır.

  3. Yalnızca HomeID topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir