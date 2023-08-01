2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9243/90
Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yemeklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için HomeID uygulamasını indirin.
Rapid Air teknolojisi
4,1 L
Siyah
Rapid Air Teknolojisi, benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı sayesinde sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanımıyla veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yemekler hazırlamanızı sağlar.
Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.* (1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)
Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz iştah açıcı yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. HomeID uygulamasındaki tarifler günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.
Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla, hazırlanan tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır.
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