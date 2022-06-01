Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Yeni nesil Philips Airfryer sizin yerinize düşünür. İki kolay adımda mükemmel sonuçlar elde edin. Yiyecek türünü seçin ve pişirmek için düğmeye basın. Akıllı Sensör, zahmetsizce mükemmel sonuçlar almak için süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlar.
Profesyonel şeflerimiz, Akıllı Şef programlarını sizin yerinize düşünecek ve pişirecek şekilde tasarladı. Airfryer XXL'yi kullanarak tek bir dokunuşla taze veya dondurulmuş kızartmalar, bagetler veya bütün bir tavuk, hatta balık pişirin.
Güçlü ısıtıcıyla motoru bir araya getiren Airfryer içindeki sıcak hava, pişirme sepetinin tamamında yüksek bir hızla döner.
Yeni aile boyu pişirme tavası ve 9 adet muffin kalıbı ile en sevdiğiniz fırın tariflerini hazırlayabilirsiniz. Philips pişirme tavası 4 porsiyona kadar lazanya, 8-9 porsiyona kadar kek pişirebilir ve toplu yemek pişirmek için de uygundur. Yapışmaz kaplaması aynı zamanda güveç, fırında sebze, İtalyan omleti, graten, soslu etler ve birçok başka yemeği pişirmek için de idealdir.
Artık daha sağlıklı yemekler yiyebilir ve yiyecekleri fazla yağdan arındırabilirsiniz. Philips XXL, fazla yağı ayırarak toplayan Fazla Yağı Çıkarma teknolojisine sahip tek Airfryer'dır. %50'ye varan oranda daha az doymuş yağ ile dışı çıtır, içi yumuşacık kızarmış bütün tavuğun tadını çıkarın.⁵
%90'a varan oranda daha az yağ içeren, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın.⁶ Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için (yağ yerine) sıcak hava kullanır. Philips Rapid Air, 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayarak daha çıtır sonuçlar¹ ile enfes lezzetlerin tadını çıkarmanızı sağlar.
Evet, Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'a kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli sepetle altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.⁷
Philips Airfryer ile yemek yapmak her zamankinden daha hızlı ve rahat hale geliyor. En iyi performansı gösteren ve en verimli Philips Airfryer ile yiyecekleriniz mini fırından iki kat daha hızlı ve daha çıtır bir şekilde çıkacak. Ön ısıtma yok. Bekleme yok. Sadece pişirin ve keyfini çıkarın.
Kullanışlı Sıcak Tutma modumuz sayesinde dilediğiniz zaman yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar. Ayrıca en sevdiğiniz yemeği kaydedebilir ve yemeğinizin tam istediğiniz gibi hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Favori modu, üstün kullanım kolaylığı için yemeğinizi mükemmel zamanlamada ve sıcaklıkta pişirir.
Çıkarılabilir, yapışmaz süzgeç içeren Airfryer QuickClean sepeti sayesinde hızla ve kolayca temizlenebilir. Çıkarılabilir tüm parçalar, bulaşık makinesinde zahmetsizce yıkanabilir.
Airfryer XXL cihazınızda sayısız yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve denizyıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.
Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz ağzınıza layık yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. NutriU uygulamasındaki tarifler, günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.
Aksesuarlar
Servis
Ağırlık ve boyutlar
Tasarım ve kaplama
Menşei
Teknik özellikler
Tasarım ve kaplama
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Genel özellikler
HD9955/00
HD9952/01
HD9951/00