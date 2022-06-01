Mini fırına kıyasla iki kat daha hızlı³

Philips Airfryer ile yemek yapmak her zamankinden daha hızlı ve rahat hale geliyor. En iyi performansı gösteren ve en verimli Philips Airfryer ile yiyecekleriniz mini fırından iki kat daha hızlı ve daha çıtır bir şekilde çıkacak. Ön ısıtma yok. Bekleme yok. Sadece pişirin ve keyfini çıkarın.