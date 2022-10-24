2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Smart Sensing teknolojisi
Fat Removal teknolojisi
Rapid Air Teknolojisi
Beyaz şampanya rengi, 1,4 kg
Profesyonel şeflerimiz, Akıllı Şef programlarını sizin yerinize düşünecek ve pişirecek şekilde tasarladı. Airfryer XXL'yi kullanarak tek bir dokunuşla taze veya dondurulmuş kızartmalar, bagetler veya bütün bir tavuk, hatta balık pişirin.
Artık daha sağlıklı yemekler yiyebilir ve yiyecekleri fazla yağdan arındırabilirsiniz. Philips XXL Airfryer, fazla yağı ayırarak hapseden Fat Removal teknolojisine sahiptir. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %50'ye varan oranda daha az doymuş yağ ile dışı çıtır, içi yumuşacık kızarmış bütün tavuğun tadını çıkarın.
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın. Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için yağ yerine sıcak hava kullanır. Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırarak daha hızlı hava akışı sağlar ve daha çıtır sonuçlar ile enfes lezzetlerin tadını çıkarırsınız.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Meral HOTAMIŞLI
24/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Çok güzel
Kullanımı kolay. Pratik. Mutfakta, yemek balık kokusu olmasın istediğimiz için biz balkonda kullanıyoruz. Ciddi anlamda kökü yaymıyor.
Avantajlar
Kullanımı pratik. Bulaşık makinesinde yollanabilir olması ve daha bir çok avantajı var
Dezavantajlar
Büyük olmasi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır
cCcCcCc
23/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
philips fritöz
gerçekten iyi bişiriyor tavuğu atıyoz çok güzel oluyor
Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır
Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır
Respect1907
18/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
1 Numaralı Mükemmel Yardımcı (Avantajlısınız)
Çok pratik ve sağlıklı yemekler hazırlaması , akıllı pişirme sistemi, hazırlama zamanı nı oldukça en aza indirmesi. Şık ve güzel görüntüsü, yağ ayrıştırma sistemi, et ve balık kızartmalarında mangal hassasiyeti, üstünün kızarıp içinin yumuşak kalması ve kurumaması, enerji tasarrufu ve daha burada sayamadığım bir çok ekstra özellik
Avantajlar
Süper kolay ve hızlı, sağlıklı, şık,pratik bir,teknoloji ürünü
Dezavantajlar
Fiyatı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
180°C'de 24 dakika boyunca pişirilmiş 3 çiğ tavuk budundan fazla yağı ayırma
Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
Philips Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırır
Litre kapasitesi, tavanın toplam kapasitesini belirtir
Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
A sınıfı fırına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.