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  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

5
| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Airfryer, mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlar. Her lokmanın tadını çıkarın!
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

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Pişirme Ustası Seti

Pişirme Ustası Seti

HD9952/01

Tek bir düğmeye dokunarak mükemmel sonuçlar

Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

  • Smart Sensing teknolojisi

  • Fat Removal teknolojisi

  • Rapid Air Teknolojisi

  • Beyaz şampanya rengi, 1,4 kg

En sevilen yemekler için Akıllı şef programları

En sevilen yemekler için Akıllı şef programları

Profesyonel şeflerimiz, Akıllı Şef programlarını sizin yerinize düşünecek ve pişirecek şekilde tasarladı. Airfryer XXL'yi kullanarak tek bir dokunuşla taze veya dondurulmuş kızartmalar, bagetler veya bütün bir tavuk, hatta balık pişirin.

Fat Removal teknolojisi, fazla yağı ayırır ve hapseder

Fat Removal teknolojisi, fazla yağı ayırır ve hapseder

Artık daha sağlıklı yemekler yiyebilir ve yiyecekleri fazla yağdan arındırabilirsiniz. Philips XXL Airfryer, fazla yağı ayırarak hapseden Fat Removal teknolojisine sahiptir. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %50'ye varan oranda daha az doymuş yağ ile dışı çıtır, içi yumuşacık kızarmış bütün tavuğun tadını çıkarın.

Rapid Air teknolojisiyle çıtır sonuçlar

Rapid Air teknolojisiyle çıtır sonuçlar

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın. Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için yağ yerine sıcak hava kullanır. Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırarak daha hızlı hava akışı sağlar ve daha çıtır sonuçlar ile enfes lezzetlerin tadını çıkarırsınız.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

24/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Çok güzel

Kullanımı kolay. Pratik. Mutfakta, yemek balık kokusu olmasın istediğimiz için biz balkonda kullanıyoruz. Ciddi anlamda kökü yaymıyor.

Avantajlar

Kullanımı pratik. Bulaşık makinesinde yollanabilir olması ve daha bir çok avantajı var

Dezavantajlar

Büyük olmasi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır

23/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

philips fritöz

gerçekten iyi bişiriyor tavuğu atıyoz çok güzel oluyor

Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır

Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır

18/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

1 Numaralı Mükemmel Yardımcı (Avantajlısınız)

Çok pratik ve sağlıklı yemekler hazırlaması , akıllı pişirme sistemi, hazırlama zamanı nı oldukça en aza indirmesi. Şık ve güzel görüntüsü, yağ ayrıştırma sistemi, et ve balık kızartmalarında mangal hassasiyeti, üstünün kızarıp içinin yumuşak kalması ve kurumaması, enerji tasarrufu ve daha burada sayamadığım bir çok ekstra özellik

Avantajlar

Süper kolay ve hızlı, sağlıklı, şık,pratik bir,teknoloji ürünü

Dezavantajlar

Fiyatı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9870/20 Airfryer XXL için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. 180°C'de 24 dakika boyunca pişirilmiş 3 çiğ tavuk budundan fazla yağı ayırma

  2. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır

  3. Philips Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırır

  4. Litre kapasitesi, tavanın toplam kapasitesini belirtir

  5. Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

  6. A sınıfı fırına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.