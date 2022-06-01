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    Premium

    Airfryer XXL

    HD9870/20
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım. Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım. Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
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      Premium Airfryer XXL

      HD9870/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Premium Airfryer XXL

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Premium Airfryer XXL

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Daha akıllı, daha kolay ve daha lezzetli. Smart Sensing teknolojisi sizin yerinize düşünür ve pişirme işini yapar. Mükemmel pişmiş yemekler için pişirme sırasında süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan tek Airfryer'dır. Her lokmanın tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

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        Premium

        Premium

        Airfryer XXL

        Toplam:

        Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

        Tek bir düğmeye dokunarak mükemmel sonuçlar

        • Smart Sensing teknolojisi
        • Fat Removal teknolojisi
        • Rapid Air Teknolojisi
        • Beyaz şampanya rengi, 1,4 kg
        Smart Sensing teknolojisi

        Smart Sensing teknolojisi

        Yeni nesil Philips Airfryer sizin yerinize düşünür. İki kolay adımda mükemmel sonuçlar elde edin. Yiyecek türünü seçin ve pişirmek için düğmeye basın. Akıllı Sensör, zahmetsizce mükemmel sonuçlar almak için süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlar.

        En sevilen yemekler için Akıllı şef programları

        En sevilen yemekler için Akıllı şef programları

        Profesyonel şeflerimiz, Akıllı Şef programlarını sizin yerinize düşünecek ve pişirecek şekilde tasarladı. Airfryer XXL'yi kullanarak tek bir dokunuşla taze veya dondurulmuş kızartmalar, bagetler veya bütün bir tavuk, hatta balık pişirin.

        En iyi performans gösteren ve en verimli Philips Airfryer¹

        En iyi performans gösteren ve en verimli Philips Airfryer¹

        Güçlü ısıtıcıyla motoru bir araya getiren Airfryer içindeki sıcak hava, pişirme sepetinin tamamında yüksek bir hızla döner.

        Daha az zaman ve çaba harcayarak aile boyu fırın yemeklerinin keyfini çıkarın

        Daha az zaman ve çaba harcayarak aile boyu fırın yemeklerinin keyfini çıkarın

        Yeni aile boyu pişirme tavası ve 9 adet muffin kalıbı ile en sevdiğiniz fırın tariflerini hazırlayabilirsiniz. Philips pişirme tavası 4 porsiyona kadar lazanya, 8-9 porsiyona kadar kek pişirebilir ve toplu yemek pişirmek için de uygundur. Yapışmaz kaplaması aynı zamanda güveç, fırında sebze, İtalyan omleti, graten, soslu etler ve birçok başka yemeği pişirmek için de idealdir.

        Lezzetli, çıtır yiyecekler için Fazla Yağı Çıkarma teknolojisi

        Lezzetli, çıtır yiyecekler için Fazla Yağı Çıkarma teknolojisi

        Artık daha sağlıklı yemekler yiyebilir ve yiyecekleri fazla yağdan arındırabilirsiniz. Philips XXL, fazla yağı ayırarak toplayan Fazla Yağı Çıkarma teknolojisine sahip tek Airfryer'dır. %50'ye varan oranda daha az doymuş yağ ile dışı çıtır, içi yumuşacık kızarmış bütün tavuğun tadını çıkarın.⁵

        7 kat daha hızlı hava akışıyla² orijinal Airfryer

        7 kat daha hızlı hava akışıyla² orijinal Airfryer

        %90'a varan oranda daha az yağ içeren, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın.⁶ Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için (yağ yerine) sıcak hava kullanır. Philips Rapid Air, 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayarak daha çıtır sonuçlar¹ ile enfes lezzetlerin tadını çıkarmanızı sağlar.

        XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

        XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

        Evet, Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'a kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli sepetle altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.⁷

        Mini fırına kıyasla iki kat daha hızlı³

        Mini fırına kıyasla iki kat daha hızlı³

        Philips Airfryer ile yemek yapmak her zamankinden daha hızlı ve rahat hale geliyor. En iyi performansı gösteren ve en verimli Philips Airfryer ile yiyecekleriniz mini fırından iki kat daha hızlı ve daha çıtır bir şekilde çıkacak. Ön ısıtma yok. Bekleme yok. Sadece pişirin ve keyfini çıkarın.

        Kullanışlı "Sıcak Tutma" ve "Favorinizi kaydedin" ayarları

        Kullanışlı "Sıcak Tutma" ve "Favorinizi kaydedin" ayarları

        Kullanışlı Sıcak Tutma modumuz sayesinde dilediğiniz zaman yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar. Ayrıca en sevdiğiniz yemeği kaydedebilir ve yemeğinizin tam istediğiniz gibi hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Favori modu, üstün kullanım kolaylığı için yemeğinizi mükemmel zamanlamada ve sıcaklıkta pişirir.

        Tüm çıkarılabilir parçalarda QuickClean özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilirlik

        Tüm çıkarılabilir parçalarda QuickClean özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilirlik

        Çıkarılabilir, yapışmaz süzgeç içeren Airfryer QuickClean sepeti sayesinde hızla ve kolayca temizlenebilir. Çıkarılabilir tüm parçalar, bulaşık makinesinde zahmetsizce yıkanabilir.

        Çok yönlü: Kızartın. Fırında pişirin. Izgara yapın. Fırında kızartın. Hatta ısıtın.

        Çok yönlü: Kızartın. Fırında pişirin. Izgara yapın. Fırında kızartın. Hatta ısıtın.

        Airfryer XXL cihazınızda sayısız yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve denizyıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.

        NutriU uygulamasından 500'den fazla özel tarif⁴

        NutriU uygulamasından 500'den fazla özel tarif⁴

        Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz ağzınıza layık yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. NutriU uygulamasındaki tarifler, günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahildir
          • Aile boyu pişirme tavası
          • 9 muffin kalıbı

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          7,99 kg

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          Beyaz şampanya rengi

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Güç
          2225 W
          Kordon uzunluğu
          0,8 m

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Plastik

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          433x321x315 mm

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Smart Sensing teknolojisi
          • Fat Removal teknolojisi
          • Rapid Air teknolojisi
          • Açma/kapama düğmesi
          • Hazır sinyali
          • Sıcaklık ayar düğmesi
          • Güç açık ışığı
          • QuickClean
          • LED ekran
          • Zaman kontrolü
          • Otomatik kapanma
          • Isı korumalı dış kaplama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Sıcak tutma
          • Favori olarak kaydet
          • Kablo Saklama
          • Dijital dokunmatik ekran

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              • ¹Airfryer XXL en yüksek watt gücüne, en hızlı ısıtma süresine ve daha homojen donmuş kızartma sonuçlarına sahiptir (2021).
              • ²Philips Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına göre sepetteki akış hızını 7 kat artırır
              • ³Dondurulmuş kızartmaların homojenlik sonucu ve pişirme süresinin Philips ve mini fırınlarda test edilmesi (10 l'nin üzerinde kapasite).
              • ⁴Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
              • ⁵180°C'de 24 dakika boyunca pişirilmiş 3 çiğ tavuk budundan fazla yağı çıkarma
              • ⁶Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
              • ⁷Litre kapasitesi, tavanın toplam kapasitesini belirtir
              • ⁸Yalnızca NutriU topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir
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