Çok yönlülük ve çok işlevlilik, hepsi bir arada airfryer

Yeni Philips Airfryer 5000 Serisi XXL Connected'ın 16 farklı pişirme işlevi vardır: kızartma, fırınlama, ızgara, kavurma, kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, ısıtma, mayalama ve daha fazlası.