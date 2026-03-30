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  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
  • Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız

Airfryer5000 Serisi XXL Connected

HD9285/96

Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız
Philips Airfryer 5000 Serisi XXL Connected, haftanın her günü tüm aile için zahmetsiz, besin yönünden dengeli ve lezzetli yemekler hazırlayan günlük pişirme yardımcınızdır.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

HomeID uygulamasıyla eşleştirin

Sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız

  • HomeID ile bağlayın

  • 16'sı 1 arada Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Air Teknolojisi

  • Pişirme ve Izgara Aksesuarları

Ailecek sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız

Ailecek sağlıklı yemekler için uzaktan bağlantılı yardımcınız

Sezgisel HomeID uygulaması, Airfryer'ınıza sorunsuz bir şekilde bağlanır ve yemek pişirme saatlerinde ideal bir yardımcı görevini üstlenir. Sağlıklı kızartmaların ötesine geçerek ilginç ve lezzetli yeni tarifler keşfedebilir, hatta pişirme sürecini uygulama üzerinden uzaktan takip edebilirsiniz.

Çok yönlülük ve çok işlevlilik, hepsi bir arada airfryer

Çok yönlülük ve çok işlevlilik, hepsi bir arada airfryer

Yeni Philips Airfryer 5000 Serisi XXL Connected'ın 16 farklı pişirme işlevi vardır: kızartma, fırınlama, ızgara, kavurma, kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, ısıtma, mayalama ve daha fazlası.

Sağlıklı yaşam için her gün lezzetli Airfryer tarifleri

Sağlıklı yaşam için her gün lezzetli Airfryer tarifleri

Airfryer'ınız için yüzlerce ağız sulandırıcı, lezzetli, hızlı ve sağlıklı tarifi keşfedin. HomeID tarifleri, beslenme uzmanları tarafından özel olarak hazırlanır ve her gün doğru seçimler yapmayı kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

  2. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında

  3. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ürünleriyle yapılan dahili laboratuvar ölçümlerine dayalı ortalama yüzdeler