2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9285/96
HomeID ile bağlayın
16'sı 1 arada Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Air Teknolojisi
Pişirme ve Izgara Aksesuarları
Sezgisel HomeID uygulaması, Airfryer'ınıza sorunsuz bir şekilde bağlanır ve yemek pişirme saatlerinde ideal bir yardımcı görevini üstlenir. Sağlıklı kızartmaların ötesine geçerek ilginç ve lezzetli yeni tarifler keşfedebilir, hatta pişirme sürecini uygulama üzerinden uzaktan takip edebilirsiniz.
Yeni Philips Airfryer 5000 Serisi XXL Connected'ın 16 farklı pişirme işlevi vardır: kızartma, fırınlama, ızgara, kavurma, kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, ısıtma, mayalama ve daha fazlası.
Airfryer'ınız için yüzlerce ağız sulandırıcı, lezzetli, hızlı ve sağlıklı tarifi keşfedin. HomeID tarifleri, beslenme uzmanları tarafından özel olarak hazırlanır ve her gün doğru seçimler yapmayı kolaylaştırır.
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Tarif sayısı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında
HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ürünleriyle yapılan dahili laboratuvar ölçümlerine dayalı ortalama yüzdeler