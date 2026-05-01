Kedinize doğanın amaçladığı akan suyu verin.

3000 Serisi çeşme, kedinizin mutlu bir şekilde su içmesi için bıyık dostu bir kaseyle tasarlanmıştır. Çeşme, çok katmanlı bir filtreleme sistemine sahiptir ve kolay temizlenebilen parçaları, kedinizin beklediği hijyen seviyesini korur.