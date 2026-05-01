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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
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  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı

Evcil Hayvan SerisiSu pınarı

PAW3210/02

Kedinize doğanın amaçladığı akan suyu verin.

3000 Serisi çeşme, kedinizin mutlu bir şekilde su içmesi için bıyık dostu bir kaseyle tasarlanmıştır. Çeşme, çok katmanlı bir filtreleme sistemine sahiptir ve kolay temizlenebilen parçaları, kedinizin beklediği hijyen seviyesini korur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Her zaman şımartın.

Kedinize doğanın amaçladığı akan suyu verin.

  • Her zaman temiz akan su

  • Çok katmanlı filtreleme sistemi

  • Kolay temizlenebilir

  • Eviniz için güvenli

Hareket ile aktifleşen su akışı

Hareket ile aktifleşen su akışı

Hareket ile aktifleşen su akışı kedinizin doğasına hitap eder.

Taze ve temiz su

Taze ve temiz su

Çok katmanlı filtreleme sistemimiz, aktif karbon filtre ve iyon değiştirici içererek kedilerinizin suyunu taze ve temiz tutar.

Eviniz için güvenli

Eviniz için güvenli

Su seviyesi düştüğünde, pompa otomatik kapanarak herhangi bir hasarın oluşmasını önler.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları