2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
PAW3210/02
Kedinize doğanın amaçladığı akan suyu verin.
3000 Serisi çeşme, kedinizin mutlu bir şekilde su içmesi için bıyık dostu bir kaseyle tasarlanmıştır. Çeşme, çok katmanlı bir filtreleme sistemine sahiptir ve kolay temizlenebilen parçaları, kedinizin beklediği hijyen seviyesini korur.
Her zaman temiz akan su
Çok katmanlı filtreleme sistemi
Kolay temizlenebilir
Eviniz için güvenli
Hareket ile aktifleşen su akışı kedinizin doğasına hitap eder.
Çok katmanlı filtreleme sistemimiz, aktif karbon filtre ve iyon değiştirici içererek kedilerinizin suyunu taze ve temiz tutar.
Su seviyesi düştüğünde, pompa otomatik kapanarak herhangi bir hasarın oluşmasını önler.
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