Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.* (1 yemek kaşığı yağ ile 1kg taze patates kızartması ve 2L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)