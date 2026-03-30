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  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
  • Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin

2000 SerisiAirfryer 2000 serisi 4,2 L

NA229/00

Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin
Benzersiz Sıcak Hava Teknolojisi lezzetten ödün vermeden dışı çıtır, içi yumuşacık sonuçlar sağlar. 15 dakikadan kısa sürede lezzetli ve sağlıklı ana yemek ve atıştırmalıkların tadına varmak için 13 farklı pişirme yönteminin keyfini çıkarın.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Zahmetsizce lezzetli yemekler pişirin

  • Kullanımı kolay

  • Zaman ve enerjiden tasarruf

  • Yağsız pişirme

  • Mükemmel boyut

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.* (1 yemek kaşığı yağ ile 1kg taze patates kızartması ve 2L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)

Tek düğmeyle 13 pişirme yöntemi

Tek düğmeyle 13 pişirme yöntemi

Kızartma, fırın yemekleri, ızgara ve daha fazlasını yapın. Zamanı ve sıcaklığı manuel olarak ayarlayın ya da ön ayarlı fonksiyonları kullanın; tekrar ısıtma, buz çözme ve sıcak tutma dahil olmak üzere 13 farklı pişirme yöntemi parmaklarınızın ucunda.

Zahmetsiz kontrol için dokunmatik ekran

Zahmetsiz kontrol için dokunmatik ekran

Kullanımı kolay dokunmatik ekranda dondurulmuş kızartma, taze kızartma, tavuk butları, et, balık, kahvaltı, sebze, kek ve sıcak tutma olmak üzere 9 adet ön ayarlı fonksiyon arasından seçim yapabilirsiniz.

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Geleneksel fritözde pişirilmiş ev yapımı patates kızartmasıyla karşılaştırıldığında.

  2. 2021 yılında HomeID kullanıcıları arasında yapılan, 6000 katılımcının yer aldığı anket.

  3. Philips Airfryer'lar ile yapılan dahili laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzdeler; A sınıfı fırın kullanımına kıyasla bir tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (AF ayarı 200°C, ön ısıtma yok) pişirme.