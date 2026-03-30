2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
NA229/00
Kullanımı kolay
Zaman ve enerjiden tasarruf
Yağsız pişirme
Mükemmel boyut
Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.* (1 yemek kaşığı yağ ile 1kg taze patates kızartması ve 2L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)
Kızartma, fırın yemekleri, ızgara ve daha fazlasını yapın. Zamanı ve sıcaklığı manuel olarak ayarlayın ya da ön ayarlı fonksiyonları kullanın; tekrar ısıtma, buz çözme ve sıcak tutma dahil olmak üzere 13 farklı pişirme yöntemi parmaklarınızın ucunda.
Kullanımı kolay dokunmatik ekranda dondurulmuş kızartma, taze kızartma, tavuk butları, et, balık, kahvaltı, sebze, kek ve sıcak tutma olmak üzere 9 adet ön ayarlı fonksiyon arasından seçim yapabilirsiniz.
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Geleneksel fritözde pişirilmiş ev yapımı patates kızartmasıyla karşılaştırıldığında.
2021 yılında HomeID kullanıcıları arasında yapılan, 6000 katılımcının yer aldığı anket.
Philips Airfryer'lar ile yapılan dahili laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzdeler; A sınıfı fırın kullanımına kıyasla bir tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (AF ayarı 200°C, ön ısıtma yok) pişirme.