Amacımızdan güç alıyoruz



Philips olarak amacımız, anlamlı inovasyonlarla insanların sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. 2030 yılına kadar, yetersiz hizmet alan topluluklardaki 400 milyon kişi de dahil olmak üzere her yıl 2,5 milyar insanın yaşamına olumlu katkıda bulunmayı hedefliyoruz.



Bir teknoloji şirketi olarak biz ve marka lisansı verdiğimiz iş ortaklarımız, insan odaklı inovasyon yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bunu da ortak bir inançla yapıyoruz: Hayatı daha iyi hale getirmenin her zaman bir yolu vardır.