Philips olarak amacımız, anlamlı inovasyonlarla insanların sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. 2030 yılına kadar, yetersiz hizmet alan topluluklardaki 400 milyon kişi de dahil olmak üzere her yıl 2,5 milyar insanın yaşamına olumlu katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Bir teknoloji şirketi olarak biz ve marka lisansı verdiğimiz iş ortaklarımız, insan odaklı inovasyon yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bunu da ortak bir inançla yapıyoruz: Hayatı daha iyi hale getirmenin her zaman bir yolu vardır.
130 yılı aşkın köklü geçmişimiz boyunca çığır açan yeniliklere imza attık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanan anlamlı inovasyon anlayışımız ise bugün de yaptığımız her işin merkezinde yer almaya devam ediyor.
2025 yılında satışlarımızın yaklaşık yatırımlarına ayırdık
%9’unu Ar-Ge
2025 yılında satışlarımızın yaklaşık
yatırımlarına ayırdık
2025 yılında Ar-Ge çalışmalarımızın yaklaşık
%50’si yazılım ve veri bilimi odaklı inovasyonlara ayrıldı
2025 yılında Ar-Ge çalışmalarımızın yaklaşık
50.500
patent hakkı
2025 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan MedTech patent başvurularında ilk sırada
Clarivate™ En İyi 100 Küresel İnovatör listesinde üst üste 13. kez yer aldık.
~2025 yılında satışlarımızın yaklaşık
%9’unu Ar-Ge yatırımlarına ayırdık.
~2025 yılında satışlarımızın yaklaşık
2025 yılında Ar-Ge çalışmalarımızın yaklaşık
%50’si yazılım ve veri bilimi odaklı inovasyonlara ayrıldı.
2025 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne
yapılan MedTech patent başvurularında ilk sırada
50.500
patent hakkı
Clarivate™ En İyi 100 Küresel İnovatör
listesinde üst üste 13. kez yer aldık.
Sorumlu bir şirket olarak, faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında yüksek standartlara bağlı kalarak sürdürüyoruz. İş ortaklarımızla birlikte, sürdürülebilirliği hem kendi operasyonlarımızda hem de değer zincirimiz genelinde iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirmeye devam ediyoruz.
Çeşitliliği kucaklayan ve kapsayıcı bir iş yeri
Şirketimizin başarısını sürdürebilmesi için her çalışanın kendini değerli ve saygı gören bir birey olarak hissetmesi, ayrıca şirkete en iyi şekilde katkı sağlayabilecek ortamın yaratılması büyük önem taşıyor.
100'den fazla ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 67.300 kişiden oluşan çeşitlilik sahibi bir ekibiz. Farklı geçmişler, bakış açıları ve deneyimler şirketimizi zenginleştiriyor.2 3Bu farklılıklara değer veriyoruz; çünkü yaratıcılığın ve inovasyonun gelişmesini sağlayan temel unsur budur.4 5Tutkumuzu ve amacımızı paylaşan kişiler için Philips'i çalışmak adına en iyi yer haline getirmeyi amaçlıyoruz.
100'den fazla ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 67.300 kişiden oluşan çeşitlilik sahibi bir ekibiz.
Farklı geçmişler, bakış açıları ve deneyimler şirketimizi zenginleştiriyor.2 3Bu farklılıklara değer veriyoruz; çünkü yaratıcılığın ve inovasyonun gelişmesini sağlayan temel unsur budur.4 5Tutkumuzu ve amacımızı paylaşan kişiler için Philips'i çalışmak adına en iyi yer haline getirmeyi amaçlıyoruz.
130 yılı aşkın süredir insan odaklı inovasyon
Ürünler değişebilir, teknolojiler gelişebilir. Ancak Philips'in amacı hep aynı kaldı: İnsanların sağlıklarını ve yaşam kalitelerini iyileştiren anlamlı inovasyonlar sunmak.
Hayatınızı iyileştiren inovasyonlar geliştiriyoruz
Philips olarak insanların daha sağlıklı yaşamasına, kendilerini iyi hissetmesine ve hayattan daha fazla keyif almasına yardımcı olmak için çalışıyoruz. İnsanlara ve gezegenimize duyarlı bir teknoloji şirketiyiz.
130 yılı aşkın süredir hayata geçirdiğimiz anlamlı inovasyonlar, dünya çapında milyonlarca insanın yaşam kalitesini iyileştirdi ve Philips markasının güçlü ve güvenilir bir marka olarak konumlanmasına katkı sağladı. Bugün, amacımız ve stratejik vizyonumuz her zamankinden daha fazla anlam ve değer taşıyor.
Daha iyisini yapmak için bize ilham veriyor
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