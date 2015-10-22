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Son on yılda, sağlık teknolojileri alanında odaklanmış bir lider konumuna dönüştük

Over the past decade we have transformed into a focused leader in health technology

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Amacımızdan güç alıyoruz


Philips olarak amacımız, anlamlı inovasyonlarla insanların sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. 2030 yılına kadar, yetersiz hizmet alan topluluklardaki 400 milyon kişi de dahil olmak üzere her yıl 2,5 milyar insanın yaşamına olumlu katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bir teknoloji şirketi olarak biz ve marka lisansı verdiğimiz iş ortaklarımız, insan odaklı inovasyon yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bunu da ortak bir inançla yapıyoruz: Hayatı daha iyi hale getirmenin her zaman bir yolu vardır.

Stratejimiz

Sürdürülebilir etkiyle değer yaratıyoruz

Philips olarak, paydaşlarımızla birlikte çalışarak müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı, aynı zamanda gezegenimize ve topluma karşı sorumlu bir yaklaşım benimsemeyi amaçlıyoruz.

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Küresel sağlık sorunlarını çözmek için inovasyon


130 yılı aşkın köklü geçmişimiz boyunca çığır açan yeniliklere imza attık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanan anlamlı inovasyon anlayışımız ise bugün de yaptığımız her işin merkezinde yer almaya devam ediyor.

2025 yılında satışlarımızın yaklaşık


%9’unu Ar-Ge

yatırımlarına ayırdık

2025 yılında Ar-Ge çalışmalarımızın yaklaşık


%50’si yazılım ve veri bilimi odaklı inovasyonlara ayrıldı

50.500
patent hakkı

2025 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan MedTech patent başvurularında ilk sırada

Clarivate™ En İyi 100 Küresel İnovatör listesinde üst üste 13. kez yer aldık.

~2025 yılında satışlarımızın yaklaşık 


%9’unu Ar-Ge yatırımlarına ayırdık.

2025 yılında Ar-Ge çalışmalarımızın yaklaşık 

%50’si yazılım ve veri bilimi odaklı inovasyonlara ayrıldı.

2025 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne 

yapılan MedTech patent başvurularında ilk sırada

50.500 

patent hakkı

Clarivate™ En İyi 100 Küresel İnovatör 

listesinde üst üste 13. kez yer aldık.

Ancak faaliyet gösterdiğimiz sektörün hızlı temposu, inovasyonu nadiren tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz anlamına geliyor. Bu da giderek daha fazla sağlık hizmeti sunucuları, girişimler, üniversiteler (özellikle üniversite hastaneleri) ve diğer şirketlerle iş birliği yapmamızı gerektiriyor.

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Gezegenimiz

İşimizi sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüyoruz


Sorumlu bir şirket olarak, faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında yüksek standartlara bağlı kalarak sürdürüyoruz. İş ortaklarımızla birlikte, sürdürülebilirliği hem kendi operasyonlarımızda hem de değer zincirimiz genelinde iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirmeye devam ediyoruz.

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Çalışanlarımız

Çeşitliliği kucaklayan ve kapsayıcı bir iş yeri  


Şirketimizin başarısını sürdürebilmesi için her çalışanın kendini değerli ve saygı gören bir birey olarak hissetmesi, ayrıca şirkete en iyi şekilde katkı sağlayabilecek ortamın yaratılması büyük önem taşıyor.

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 67.300 kişiden oluşan çeşitlilik sahibi bir ekibiz.

Farklı geçmişler, bakış açıları ve deneyimler şirketimizi zenginleştiriyor.2 3Bu farklılıklara değer veriyoruz; çünkü yaratıcılığın ve inovasyonun gelişmesini sağlayan temel unsur budur.4 5Tutkumuzu ve amacımızı paylaşan kişiler için Philips'i çalışmak adına en iyi yer haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Ekibimize katılın

Yönetim modelimiz, sorumlu liderlik anlayışını bağımsız gözetim ve denetim yaklaşımıyla destekliyor.

İcra Komitesi


İcra Komitesi, İcra Kurulu Başkanı'nın başkanlığında faaliyet gösterir ve Philips'in stratejik önceliklerinin hayata geçirilmesi, politikalarının uygulanması ve hedeflerine ulaşması konusunda Yönetim Kurulu'na destek olur.

İcra Komitesi Üyeleri

Denetim Kurulu


Ayrı ve bağımsız bir organ olarak görev yapan Denetim Kurulu, Philips'in üst yönetimi tarafından yürütülen politikaları ve şirket faaliyetlerinin genel işleyişini denetler; aynı zamanda üst yönetime danışmanlık ve rehberlik sağlar.

Denetim Kurulu Üyeleri

Tarihçemiz

130 yılı aşkın süredir insan odaklı inovasyon


Ürünler değişebilir, teknolojiler gelişebilir. Ancak Philips'in amacı hep aynı kaldı: İnsanların sağlıklarını ve yaşam kalitelerini iyileştiren anlamlı inovasyonlar sunmak.

Our History
Tarihçemizi görüntüleyin

Markamız

Hayatınızı iyileştiren inovasyonlar geliştiriyoruz


Philips olarak insanların daha sağlıklı yaşamasına, kendilerini iyi hissetmesine ve hayattan daha fazla keyif almasına yardımcı olmak için çalışıyoruz. İnsanlara ve gezegenimize duyarlı bir teknoloji şirketiyiz.

130 yılı aşkın süredir hayata geçirdiğimiz anlamlı inovasyonlar, dünya çapında milyonlarca insanın yaşam kalitesini iyileştirdi ve Philips markasının güçlü ve güvenilir bir marka olarak konumlanmasına katkı sağladı. Bugün, amacımız ve stratejik vizyonumuz her zamankinden daha fazla anlam ve değer taşıyor.

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Ödüller ve başarılarımız

Daha iyisini yapmak için bize ilham veriyor  

Carbon offsetting
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Kariyer


Amacımızı paylaşan yetenekleri bünyemize katmaya ve onları geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Philips’te kariyerinizde yeni bir döneme başlayın. Güncel iş ilanlarımızı şimdi inceleyin!

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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