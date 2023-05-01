  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Airfryer ve HomeID, mutfaktaki yardımcılarınız Airfryer ve HomeID, mutfaktaki yardımcılarınız Airfryer ve HomeID, mutfaktaki yardımcılarınız
      -{discount-value}

      7000 Serisi Airfryer XXL Connected

      HD9880/90

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum
      1 ödül

      Airfryer ve HomeID, mutfaktaki yardımcılarınız

      Yeni Philips Airfryer ile, yemek yaparken yaşadığınız karmaşaları sıfıra indirin. HomeID uygulaması Airfryer'a bağlanarak ilham ve rehberlik arasında mükemmel bir denge kurar ve size zaman kazandırır.

      Tüm faydaları görün

      7000 Serisi Airfryer XXL Connected

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Airfryer

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Tümünü gör
      Bu ürün
      7000 Serisi
      - {discount-value}

      7000 Serisi

      Airfryer XXL Connected

      Toplam

      recurring payment

      Airfryer ve HomeID, mutfaktaki yardımcılarınız

      garanti sonuçlar ve seveceğiniz yemekler için

      • Gıda Termometresi
      • Gıda Termometresi
      • Otomatik pişirme programları
      • HomeID uygulama desteği
      • 22'si 1 arada pişirme işlevleri
      HomeID, çok sayıda sağlıklı yemek seçeneği için rehberlik sunar.

      HomeID, çok sayıda sağlıklı yemek seçeneği için rehberlik sunar.

      Rehberli yemek pişirme: Dünyanın dört bir yanından lezzetli, ilham verici ve sağlıklı tarifler sunan Airfryer Combi'yi HomeID uygulamasına bağlayarak zahmetsiz, nefis yemekler yapın. Adım adım rehberlik ve tam ihtiyacınız olan ayarlarla tarifleri kolayca yeniden oluşturabilir, hatta kendi videonuzu bile yükleyebilirsiniz!

      Rapid CombiAir teknolojisi, yemekleri tam istediğiniz gibi pişirir

      Rapid CombiAir teknolojisi, yemekleri tam istediğiniz gibi pişirir

      Tat duyusu: Yemeklerin her zaman tam istediğiniz gibi piştiğini ve denenecek, tadına bakılacak ve keyif alınacak bir sürü yeni tarif olduğunu hayal edin. Rapid CombiAir Teknolojisiyle tüm bunlar artık hayal değil! HomeID uygulamasına bağlı Airfryer pişirme süresini, sıcaklığı ve hava hızını otomatik olarak ayarlar. Bifteği hafifçe sotelemek, yahniyi yavaş pişirmek ve eti ağır ateşte pişirmek için düşük hava akışını seçin. Yüksek, düşük ve dinamik hava akışıyla pişirme seçenekleri, yemeğinizin içinin her zaman lezzetli ve yumuşak, dışının ise istediğiniz kıvamda çıtır olmasını sağlar.

      Otomatik pişirme programları, en iyi sonuçlar için rehberlik sağlar

      Otomatik pişirme programları, en iyi sonuçlar için rehberlik sağlar

      Her aşamada yanınızda: Philips'in yeni Otomatik pişirme programları, en iyi sonuçları almanız için sizi kusursuz bir şekilde yönlendirerek aceleniz olduğunda yemek pişirme stresini ortadan kaldırır. Malzemelerinizi seçin, miktarı girin ve gerisini Airfryer'a bırakın.

      En sevdiğiniz yemekleri basit bir dokunuşla mükemmel hale getiren Gıda Termometresi

      En sevdiğiniz yemekleri basit bir dokunuşla mükemmel hale getiren Gıda Termometresi

      Kişisel bir dokunuş katın: Bifteğinizi ve diğer proteinli gıdalarınızı az pişmiş, çok pişmiş veya ikisinin arasında, tam istediğiniz gibi pişirin.* Entegre Gıda Termometresi ile tüm kontrol sizde.

      Kolay temizlik ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

      Kolay temizlik ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

      Kolay Temizlik: Yeni tasarımla sadece yemek pişirmeyi kolaylaştırmakla kalmadık, temizliği de basitleştirdik. Yenilikçi tasarımı sayesinde Airfryer'ın üst rezistansı kolay bir şekilde temizlenebilir ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      Yağa ihtiyaç duymadan daha sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

      Yağa ihtiyaç duymadan daha sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

      Airfryer 7000 serisi, en sevdiğiniz yemekleri daha sağlıklı pişirmek için sıcak hava kullandığından, %99'a*** varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.** (1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 l yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)

      XXL kapasite, aileler ve haftalık yemek pişirmek için idealdir

      XXL kapasite, aileler ve haftalık yemek pişirmek için idealdir

      Daha kısa sürede daha fazla yemek: Şimdiye kadarki en büyük Airfryer'ımız olan 2 kg/8,3 l'lik XXL kapasite ile haftalık yemek pişirmek ya da 7+ kişilik yemek yapmak hiç olmadığı kadar kolay ve rahat.

      Çok sayıda pişirme işleviyle daha fazla yemek yapın

      Çok sayıda pişirme işleviyle daha fazla yemek yapın

      Kızartmanın ötesine geçin: Yemek pişirirken kendinize güvenin - Kızartma, Izgara, Kavurma, Fırında Pişirme, Ağır Ateşte Pişirme, Vakumlama, Yavaş Pişirme, Ekmek Kızartma, Meyve Sebze Kurutma, Buz Çözme ve daha fazlası! HomeID şeflerin ve diğer HomeID kullanıcılarının kullandığı farklı pişirme yöntemlerine uygun tarifler bulun.

      İlk etkileşimden itibaren kolay kullanım sağlayan sezgisel ekran

      İlk etkileşimden itibaren kolay kullanım sağlayan sezgisel ekran

      Şık tasarım ve sezgisel ekran: Mutfağınıza çok yakışan Airfryer, ilk etkileşiminizden itibaren kullanım kolaylığı sunar

      Hem siz hem de gezenegenimiz için iyi bir çözüm

      Hem siz hem de gezenegenimiz için iyi bir çözüm

      Hem siz hem de gezenegenimiz için iyi bir çözüm olan Philips Airfryer, enerji dostu* ve pratik yemekler pişirir.

      HomeID bağlantısıyla yemekleri nasıl sevdiğinizi öğrenir

      HomeID bağlantısıyla yemekleri nasıl sevdiğinizi öğrenir

      Yemekleri nasıl sevdiğinizi öğrenir: Siz Airfryer'ı kullandıkça HomeID uygulamanız da yemek pişirme deneyiminizi geliştirme konusunda daha fazla bilgi edinerek tercihlerinize uygun tarifler önerebilir.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Teknik özellikler

        Güç
        2200  W
        Kablo uzunluğu
        1  m
        Anında açılır/ön ısıtma gerekmez
        Evet
        Arayüz
        Dijital
        Sıcak tutma düğmesi
        Evet
        Ön ayar düğmesi
        Evet
        TFT ekran
        Evet

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ağırlık
        9,4  kg
        Ürünün boyutları (GxYxD)
        335x351x443 mm

      • Genel özellikler

        Ayarlanabilir termostat
        Evet
        Güç açık ışığı
        Evet
        Otomatik kapanma
        Evet
        Isı iletmeyen tutma yerleri
        Evet
        Bulaşık makinesinde yıkanabilir
        Evet
        Sıcaklık ışığı
        Evet
        Sıcaklık kontrolü
        Evet
        Ön ayarlı pişirme fonksiyonu
        Evet
        Isı korumalı dış kaplama
        Evet
        Ürün özellikleri
        • Otomatik kapanma
        • Isı korumalı dış kaplama
        • Temizlemesi kolay: Bulaşık makinesinde yıkanabilir
        • Açma/kapama düğmesi
        • Sıcaklık ayar düğmesi
        • QuickClean
        • Rapid CombiAir teknolojisi
        • Dijital dokunmatik ekran
        • Zaman kontrolü
        • Ön ısıtma gerektirmez (anında açılır)
        • Wi-Fi bağlantılı
        • Uygulamada Yemek Tarifi
        Entegre açma/kapama düğmesi
        Evet
        Teknoloji
        Rapid Air teknolojisi
        Açma/kapama düğmesi
        Evet
        Zaman kontrolü
        Evet
        Yapışmaz kaplama
        Evet
        Patentli Rapid Air Teknolojisi
        Evet
        Konforlu tutma sapı
        Evet
        Pişirme yöntemi
        • Kızartma
        • Kavurma
        • Izgara
        • Pişirme
        • Tek tencerede pişirme
        • Karıştırarak pişirme
        • Soteleme
        • Dondurulmuş gıda pişirme
        • Tekrar ısıtma
        • Buz çözme
        • Sıcak tutma
        • Kurutma
        • Ekmek kızartma
        • Kendi suyunda pişirme
        • Fermantasyon
        • Konfi
        • Yavaş Pişirme
        • Ağır ateşte pişirme
        • Sous vide
        • Çok Amaçlı Fırında Pişirme
        • Çok Amaçlı Kavurma
        • Çok Amaçlı Izgara
        QuickClean
        Evet
        BPA içermeyen iç kaplama
        Evet

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Siyah
        Ana gövde malzemesi
        Plastik

      • Servis

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet
        2 yıl garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Ambalaj
        > %90 geri dönüşümlü malzeme
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

      Bu ürün için destek alın

      SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

      Yedek parça veya aksesuar bulun

      Parçalar veya aksesuarlara gidin

      Aksesuarlar

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Ödüller

      Yorumlar

      • Hassasiyet: Mükemmel iç sıcaklık için +/-1°C.
      • *A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümünü temel alan ortalama yüzde.
      • **1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması.
      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      *

      * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.