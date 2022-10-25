2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Fat Removal teknolojisi
Rapid Air teknolojisi
siyah, 1,4 kg
Yiyeceklerden fazla yağı ayırarak daha sağlıklı yemekler yiyin. Philips Airfryer, fazla yağı ayırarak hapseden Fat Removal Teknolojisine sahiptir. Minimum yağ ile maksimum lezzet sunan dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis yiyeceklerin tadını çıkarın.
Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'ye kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli tavayla altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.
Kullanışlı Sıcak Tutma modumuz sayesinde dilediğiniz zaman yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar.
4.2
5 üzerinden
107
İncelemeler
82%
bu ürünü tavsiye ediyor
rasetik
25/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel bir ürün.
Ürünü alalı yaklaşık bir ay oldu birçok çeşit pişirme denedim hiç memnun kalmadığım bir sonuç olmadı.Kendi yaptığım bir, iki kusur hariç.
Avantajlar
Pişirme üstünlüğü , yağsız denecek kadar sağlıklı kızartma , fırına kıyasla çalışma oranında 1/3 avantaj vs.
Dezavantajlar
Kısa sürede azami elektrik harcaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
hasan066
23/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
çok kaliteli ürün
ürün gerçekten çok kaliteli ürün çok memnun kaldım alacak insanlara tavsiye ederim
Avantajlar
neredeyse yağsız kullanılan bir ürün çok çeşitli yiyecek yapılabilme özelliği
Dezavantajlar
belki kapasite biraz daha büyük olabilirdi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
eerkut
21/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Pratik, Hızlı ve Kullanışlı
Yaklaşık bir aydır kullanıyoruz. Özellikle patetesleri çok güzel yapıyor. Tam istediğimiz gibi. Başka az yağ kullanılan fritöz kullandığımızda patetesler kuruyordu. Bu yumuşak ve güzel pişmiş bir şekilde bize sunuyor.
Avantajlar
Hızlı
Dezavantajlar
Çooook Pahalı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır
Rapid Air Teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırır
Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.