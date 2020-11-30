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Maksimum lezzet, minimum yağ
Philips Airfryer XXL, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum lezzet, minimum yağ
Philips Airfryer XXL, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün
Maksimum lezzet, minimum yağ
Philips Airfryer XXL, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum lezzet, minimum yağ
Philips Airfryer XXL, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar. Tüm faydaları görün