ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ
  • Maksimum lezzet, minimum yağ

PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

4.2
| (107) İncelemeler | 82% bu ürünü tavsiye ediyor
Maksimum lezzet, minimum yağ
Philips Airfryer XXL, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Fat Removal teknolojisi, yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın sağlıklı yolunu sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Uyumlu ürünler
Pişirme Ustası Seti

Pişirme Ustası Seti

HD9952/01

Yiyecekleri fazla yağdan arındırır ve çıtır bir tat sunar*

Maksimum lezzet, minimum yağ

  • Fat Removal teknolojisi

  • Rapid Air teknolojisi

  • siyah, 1,4 kg

Fat Removal teknolojisi, fazla yağı ayırır ve hapseder

Fat Removal teknolojisi, fazla yağı ayırır ve hapseder

Yiyeceklerden fazla yağı ayırarak daha sağlıklı yemekler yiyin. Philips Airfryer, fazla yağı ayırarak hapseden Fat Removal Teknolojisine sahiptir. Minimum yağ ile maksimum lezzet sunan dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis yiyeceklerin tadını çıkarın.

XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir

Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'ye kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli tavayla altı porsiyona kadar servis edebilirsiniz.

Esnek servis süresi için Sıcak Tutma modu

Esnek servis süresi için Sıcak Tutma modu

Kullanışlı Sıcak Tutma modumuz sayesinde dilediğiniz zaman yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

107

İncelemeler

82%

bu ürünü tavsiye ediyor

25/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel bir ürün.

Ürünü alalı yaklaşık bir ay oldu birçok çeşit pişirme denedim hiç memnun kalmadığım bir sonuç olmadı.Kendi yaptığım bir, iki kusur hariç.

Avantajlar

Pişirme üstünlüğü , yağsız denecek kadar sağlıklı kızartma , fırına kıyasla çalışma oranında 1/3 avantaj vs.

Dezavantajlar

Kısa sürede azami elektrik harcaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

23/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

çok kaliteli ürün

ürün gerçekten çok kaliteli ürün çok memnun kaldım alacak insanlara tavsiye ederim

Avantajlar

neredeyse yağsız kullanılan bir ürün çok çeşitli yiyecek yapılabilme özelliği

Dezavantajlar

belki kapasite biraz daha büyük olabilirdi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

21/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Pratik, Hızlı ve Kullanışlı

Yaklaşık bir aydır kullanıyoruz. Özellikle patetesleri çok güzel yapıyor. Tam istediğimiz gibi. Başka az yağ kullanılan fritöz kullandığımızda patetesler kuruyordu. Bu yumuşak ve güzel pişmiş bir şekilde bize sunuyor.

Avantajlar

Hızlı

Dezavantajlar

Çooook Pahalı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9650/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır

  2. Rapid Air Teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırır

  3. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır

  4. A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.