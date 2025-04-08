  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Hızlı ve Pratik Hızlı ve Pratik Hızlı ve Pratik
    • Play Pause

      1000 Serisi Airfryer 1000 serisi 4,2 L

      NA120/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Hızlı ve Pratik

      Dışı çıtır, içi yumuşak. Benzersiz RapidAir teknolojisi lezzetten ödün vermeyin. Hızlı, Pratik, lezzetli ve sağlıklı ara yemek ve atıştırmalıkların tadına varmak için zamanı ve sıcaklığı ayarlamanız yeterli.

      Tüm faydaları görün

      1000 Serisi Airfryer 1000 serisi 4,2 L

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Airfryer

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Tümünü gör
      Bu ürün
      1000 Serisi
      - {discount-value}

      1000 Serisi

      Airfryer 1000 serisi 4,2 L

      toplam

      recurring payment

      Hızlı ve Pratik

      • Kullanımı kolay
      • Zaman ve enerjiden tasarruf
      • Daha az yağ
      • Zaman ve sıcaklık ayarlanabilir
      %90'a varan daha az yağ ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarın*

      %90'a varan daha az yağ ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarın*

      Artık lezzetli, sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı yemekler için yağ eklemeniz gerekmez. Üstelik lezzetten de ödün vermemiş olursunuz.

      Kullanışlı tek bir cihazda 12 pişirme yöntemi

      Kullanışlı tek bir cihazda 12 pişirme yöntemi

      Kızartma, fırın yemekleri, ızgara ve daha fazlasını yapın. Hızlı tekrar ısıtma, buz çözme ve kurutma dahil olmak üzere 12 farklı pişirme yöntemi için zamanı ve sıcaklığı kolayca ayarlayın.

      HomeID Uygulamamızda Airfryer'ınıza özel lezzetli tarifler

      HomeID Uygulamamızda Airfryer'ınıza özel lezzetli tarifler

      Airfryer'ınız için binlerce ücretsiz tarifi ve özel ayarları keşfedin. Kullanıcıların %93'ü HomeID uygulamasının yemek pişirmeyi kolaylaştırdığını söylüyor.**

      Hızlı ve kolay temizlik

      Hızlı ve kolay temizlik

      Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz yapışmaz StarPlate ve tavamızla temizlik zamanından tasarruf edin.

      4.2 L Kapasite, Kompakt Tasarım

      4.2 L Kapasite, Kompakt Tasarım

      Kompakt tasarımı, büyük veya küçük her mutfak için idealdir. 4,2 litrelik tavaya 500 g'a kadar patates kızartması, 6 tavuk budu veya 500 g'a kadar sebze sığabilir.

      Zamandan tasarruf edin ve elektrik faturalarınızı düşürün

      Zamandan tasarruf edin ve elektrik faturalarınızı düşürün

      Fırınınız yerine Philips Airfryer kullanarak %50'ye varan oranda daha hızlı pişirin ve %70'e varan oranda enerji tasarrufu elde edin.***

      RapidAir teknolojisiyle hem lezzetli hem çıtır

      RapidAir teknolojisiyle hem lezzetli hem çıtır

      Dışı çıtır, içi yumuşak. Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan yemek pişirebilirsiniz. Benzersiz "Deniz Yıldızı" tasarımı ile RapidAir teknolojisi, her seferinde hızlı ve lezzetli yemek pişirmek için mükemmel hava akımını sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      • Teknik Özellikler

        Güç
        1300 W
        Gerilim
        220 - 240 V
        Frekans
        50 - 60 Hz
        Paketteki ürün sayısı
        1
        Pil/Akü Ürünü
        Hayır

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Kapasite
        4,2 L
        Isıya dayanıklı
        Evet
        Kaymaz ayak
        Evet
        Şeffaf kapak
        Hayır
        Arayüz
        Analog
        Kablo uzunluğu
        0,8 m
        Kablo Saklama
        Evet
        Sıcak tutma özelliği
        Hayır
        Programlar
        Hayır
        Sepet sayısı
        1
        Çıkarılabilir sepet
        Evet
        Zamanlayıcı
        Evet
        Uzaktan kumanda
        Hayır
        İnternet bağlantısı
        Hayır
        Teknoloji
        Rapid Air teknolojisi
        Entegre açma/kapama düğmesi
        Hayır
        Otomatik kapanma
        Evet
        Ayarlanabilir termostat
        Evet
        Güç ışığı
        Hayır
        Isı iletmeyen tutma yerleri
        Evet
        Bulaşık makinesinde yıkanabilir
        Evet
        Sıcaklık göstergesi
        Hayır
        El yakmaz dış kaplama
        Evet
        Maksimum sıcaklık
        200
        İlgili Aksesuarlar 1
        2 Katmanlı Pişirme Seti
        İlgili Aksesuarlar 2
        Fırında Pişirme Seti
        İlgili Aksesuarlar 3
        Izgara Seti
        Yapışmaz kaplama
        Evet
        Garanti
        2
        Tek veya çift sepet
        Tek Sepet
        Bağlantı
        Bağlı değil

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        273 mm
        Ürün Genişliği
        368 mm
        Ürün Yüksekliği
        293 mm
        Ürün Ağırlığı
        4,2 kg
        Ürün Boyutu
        273 x 368 x 293 mm
        Paket Uzunluğu
        330 mm
        Paket Genişliği
        330 mm
        Paket Yüksekliği
        328 mm
        Paket Ağırlığı
        4,31 kg
        Paket Boyutu
        330x330x328 mm

      • Dayanıklılık

        Çanta
        %90 geri dönüşümlü malzeme
        Manuel
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun
      Clippin

      Yedek parça veya aksesuar bulun

      Parçalar veya aksesuarlara gidin

      Aksesuarlar

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • *Geleneksel fritözde pişirilmiş ev yapımı patates kızartmasıyla karşılaştırıldığında.
      • **2021 yılında HomeID kullanıcıları arasında yapılan, 6000 katılımcının yer aldığı anket.
      • ***Philips Airfryer'lar ile yapılan dahili laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzdeler; A sınıfı fırın kullanımına kıyasla bir tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (AF ayarı 200°C, ön ısıtma yok) pişirme.
      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.