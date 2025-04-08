NA120/00
Hızlı ve Pratik
Dışı çıtır, içi yumuşak. Benzersiz RapidAir teknolojisi lezzetten ödün vermeyin. Hızlı, Pratik, lezzetli ve sağlıklı ara yemek ve atıştırmalıkların tadına varmak için zamanı ve sıcaklığı ayarlamanız yeterli.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Airfryer 1000 serisi 4,2 L
toplam
recurring payment
Artık lezzetli, sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı yemekler için yağ eklemeniz gerekmez. Üstelik lezzetten de ödün vermemiş olursunuz.
Kızartma, fırın yemekleri, ızgara ve daha fazlasını yapın. Hızlı tekrar ısıtma, buz çözme ve kurutma dahil olmak üzere 12 farklı pişirme yöntemi için zamanı ve sıcaklığı kolayca ayarlayın.
Airfryer'ınız için binlerce ücretsiz tarifi ve özel ayarları keşfedin. Kullanıcıların %93'ü HomeID uygulamasının yemek pişirmeyi kolaylaştırdığını söylüyor.**
Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz yapışmaz StarPlate ve tavamızla temizlik zamanından tasarruf edin.
Kompakt tasarımı, büyük veya küçük her mutfak için idealdir. 4,2 litrelik tavaya 500 g'a kadar patates kızartması, 6 tavuk budu veya 500 g'a kadar sebze sığabilir.
Fırınınız yerine Philips Airfryer kullanarak %50'ye varan oranda daha hızlı pişirin ve %70'e varan oranda enerji tasarrufu elde edin.***
Dışı çıtır, içi yumuşak. Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan yemek pişirebilirsiniz. Benzersiz "Deniz Yıldızı" tasarımı ile RapidAir teknolojisi, her seferinde hızlı ve lezzetli yemek pişirmek için mükemmel hava akımını sağlar.
Menşei
Teknik Özellikler
Genel Teknik Özellikler
Ağırlık ve Boyutlar
Dayanıklılık
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.