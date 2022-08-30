HD9257/80
Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
Philips'ten şeffaf pişirme pencereli ilk Airfryer! Rapid Air Teknolojisi sayesinde %90'a varan oranda daha az yağ kullanarak dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Lezzetli tarifleri keşfetmek için HomeID uygulamasını indirin.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Airfryer XL
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Şeffaf pencere tasarımı sayesinde yemeğinizin pişip pişmediğini kontrol edebilir ve en sevdiğiniz malzemelerin nasıl lezzetli yemeklere dönüştüğünü görebilirsiniz.
Philips Airfryer sınırsız olanaklar dünyasının kapılarını aralıyor: kızartma, fırınlama, ızgara, kavurma, kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, ısıtma ve daha fazlası.
Benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı ile Rapid Air Teknolojisi, sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanımıyla veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yiyecekler hazırlamanızı sağlar.
Her gün ailenizin tercihlerine uygun tarif önerileri alın. HomeID uygulamasını kullandıkça, uygulama ihtiyaçlarınıza daha uygun leziz tarifler sunar. Diğer aşçılardan ilham alın ve sizinle benzer damak tadına sahip kişileri takip edin***.
Airfryer'ınız için yüzlerce ağız sulandırıcı, lezzetli, hızlı ve sağlıklı tarifi keşfedin. HomeID tarifleri, beslenme uzmanları tarafından özel olarak hazırlanır ve her gün doğru seçimler yapmayı kolaylaştırır.
Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.*
Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Airfryer'ın QuickClean sepeti, kolay temizleme için yapışmaz bir kaplamaya sahiptir. Havayla kızartma evinizi ağır kızartma kokusundan kurtarır.
Philips Airfryer XL, aileniz düşünülerek tasarlanmıştır. 5,6 l kapasitesi sayesinde tek seferde 4 porsiyona kadar çok sayıda yemek pişirebilirsiniz.
Tek bir dokunuşla pişirin. Önceden ayarlanmış programlar arasında donmuş gıdalar, taze kızartmalar, et, balık, tavuk but, kek ve hatta ızgara sebzeler yer alır.
Menşei
Teknik özellikler
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Tasarım ve kaplama
Pişirme İşlevleri
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