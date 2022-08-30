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    • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
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      3000 Serisi Airfryer XL

      HD9257/80

      Genel Derecelendirme / 5
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      Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler

      Philips'ten şeffaf pişirme pencereli ilk Airfryer! Rapid Air Teknolojisi sayesinde %90'a varan oranda daha az yağ kullanarak dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Lezzetli tarifleri keşfetmek için HomeID uygulamasını indirin.

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      3000 Serisi Airfryer XL

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      3000 Serisi
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      3000 Serisi

      Airfryer XL

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      Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler

      Rapid Air Teknolojisi sayesinde

      • Rapid Air Teknolojisi
      • 5,6 L
      • Siyah
      Şeffaf pişirme penceresi

      Şeffaf pişirme penceresi

      Şeffaf pencere tasarımı sayesinde yemeğinizin pişip pişmediğini kontrol edebilir ve en sevdiğiniz malzemelerin nasıl lezzetli yemeklere dönüştüğünü görebilirsiniz.

      13'ü 1 arada pişirme işlevleri

      13'ü 1 arada pişirme işlevleri

      Philips Airfryer sınırsız olanaklar dünyasının kapılarını aralıyor: kızartma, fırınlama, ızgara, kavurma, kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, ısıtma ve daha fazlası.

      Rapid Air Teknolojisi

      Rapid Air Teknolojisi

      Benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı ile Rapid Air Teknolojisi, sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanımıyla veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yiyecekler hazırlamanızı sağlar.

      Yemek tarifleri tercihlerinize göre kişiselleştirilir

      Yemek tarifleri tercihlerinize göre kişiselleştirilir

      Her gün ailenizin tercihlerine uygun tarif önerileri alın. HomeID uygulamasını kullandıkça, uygulama ihtiyaçlarınıza daha uygun leziz tarifler sunar. Diğer aşçılardan ilham alın ve sizinle benzer damak tadına sahip kişileri takip edin***.

      Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

      Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

      Airfryer'ınız için yüzlerce ağız sulandırıcı, lezzetli, hızlı ve sağlıklı tarifi keşfedin. HomeID tarifleri, beslenme uzmanları tarafından özel olarak hazırlanır ve her gün doğru seçimler yapmayı kolaylaştırır.

      Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

      Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

      Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.*

      Pürüzsüz iç tasarımıyla kolayca temizlenen tek tencere.

      Pürüzsüz iç tasarımıyla kolayca temizlenen tek tencere.

      Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Airfryer'ın QuickClean sepeti, kolay temizleme için yapışmaz bir kaplamaya sahiptir. Havayla kızartma evinizi ağır kızartma kokusundan kurtarır.

      Tüm aile için XL boyut

      Tüm aile için XL boyut

      Philips Airfryer XL, aileniz düşünülerek tasarlanmıştır. 5,6 l kapasitesi sayesinde tek seferde 4 porsiyona kadar çok sayıda yemek pişirebilirsiniz.

      7 ön ayarlı dokunmatik ekran

      7 ön ayarlı dokunmatik ekran

      Tek bir dokunuşla pişirin. Önceden ayarlanmış programlar arasında donmuş gıdalar, taze kızartmalar, et, balık, tavuk but, kek ve hatta ızgara sebzeler yer alır.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Teknik özellikler

        Güç
        1700  W
        Kablo uzunluğu
        0,8  m
        Gerilim
        220-240 V (50 Hz) / 220-230 V (60 Hz)

      • Tasarım

        Renk
        Siyah

      • Ağırlık ve boyutlar

        Cihaz ağırlığı
        5,05  kg
        Ürünün boyutları (UxGxY)
        392 mm*284 mm*299 mm
        Ambalajla birlikte ağırlık
        6,1  kg

      • Genel özellikler

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir
        Evet
        Sıcaklık kontrolü
        Evet
        Zaman kontrolü
        60 dakikaya kadar

      • Tasarım ve kaplama

        Malzemeler
        Plastik

      • Pişirme İşlevleri

        Yüksek hava akışı
        • • Kızartma
        • • Fırında kızartma
        • • Izgara
        • • Fırında pişirme
        • • Tek tencerede pişirme
        • • Karıştırarak pişirme
        • • Soteleme
        • • Donmuş yiyecek pişirme
        • • Tekrar ısıtma
        • • Buz çözme
        • • Sıcak tutma
        • • Kurutma
        • • Ekmek kızartma

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      Yorumlar

      • Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır.
      • *Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla, hazırlanan tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır.
      • **Yalnızca HomeID topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir.
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