2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
NA555/00
%90'a kadar daha az yağ ile çıtır çıtır
Yumuşak bir doku için buharla pişirin
Eşitçe havayla kızartıp buharda pişirin
Yağ birikintilerini buharla temizleyin
RapidAir Plus Teknolojisi, benzersiz tasarımıyla, ısı dolaşımını eşit şekilde optimize eder. Bu sayede her seferinde çıtır, yumuşak, eşit pişmiş yiyeceklerle en iyi sonuçlar elde edilir.
Ana yemekler, kızartmalar ve sevdiğiniz diğer lezzetler için 6 litrelik geniş hazne, yan yemekler ve atıştırmalıklar içinse 3 litrelik yan hazne sunar. 1,1 kg patates kızartması, 1,6 kg sebze veya 12 tavuk but kolayca sığar. Geniş hazneye ise 1,2 kg ağırlığında tam bir tavuk rahatça sığar.
Yemeklerin aynı anda hazır olması için 2 haznedeki pişirme sürelerini otomatik olarak senkronize edin
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
¹ Klasik fritözde pişirilmiş ev yapımı kızarmış patateslerle karşılaştırıldığında
² Brokolideki C vitamini içeriğine dayalı harici laboratuvar ölçümü
³ En iyi sonuçlar için her kullanımdan sonra büyük sepette buharlı temizleme işlevini 15 dakika çalıştırın
⁴ Tam tavuğu 80 dakika boyunca buharda pişirme ve havayla kızartma işlevini kullanarak ve yalnızca havayla kızartma işlevini kullanarak pişirme karşılaştırılmıştır
⁵ 30 Airfryer kullanıcısıyla harici tadım testi
⁶ Sosislerin pişirilmesi ile A sınıfı bir fırın kullanımının karşılaştırıldığı NA55x dahili laboratuvar ölçümü. Sonuçlar tarife göre değişiklik gösterebilir
⁷ Tavuk but: çiğ haliyle karşılaştırıldığında %40'a kadar daha az yağ