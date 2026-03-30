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Tüm seriler

  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
  • Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin

5000 SerisiÇift Hazneli Airfryer

NA555/00

Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin
Artık bir sürü tencere ve tavayla uğraşmak yerine farklı malzemeleri farklı yöntemlerle pişirebilirsiniz. Malzemeleriniz için en uygun pişirme yöntemini seçebilirsiniz: kızartma, buharda pişirme veya ikisinin kombinasyonu
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Pişirme yönteminizi tarifinize göre ayarlayın​

Tariflerinizi tek seferde 3 farklı yöntemle pişirin

  • %90'a kadar daha az yağ ile çıtır çıtır

  • Yumuşak bir doku için buharla pişirin

  • Eşitçe havayla kızartıp buharda pişirin

  • Yağ birikintilerini buharla temizleyin

RapidAir Plus Teknolojisi ile mükemmel derecede eşit pişmiş çıtır yemekler​

RapidAir Plus Teknolojisi ile mükemmel derecede eşit pişmiş çıtır yemekler​

RapidAir Plus Teknolojisi, benzersiz tasarımıyla, ısı dolaşımını eşit şekilde optimize eder. Bu sayede her seferinde çıtır, yumuşak, eşit pişmiş yiyeceklerle en iyi sonuçlar elde edilir.​

Her yemeğe uygun 2 farklı boyutta hazne

Her yemeğe uygun 2 farklı boyutta hazne

Ana yemekler, kızartmalar ve sevdiğiniz diğer lezzetler için 6 litrelik geniş hazne, yan yemekler ve atıştırmalıklar içinse 3 litrelik yan hazne sunar. 1,1 kg patates kızartması, 1,6 kg sebze veya 12 tavuk but kolayca sığar. Geniş hazneye ise 1,2 kg ağırlığında tam bir tavuk rahatça sığar.

İki farklı haznede aynı anda servise hazır yemekler​

İki farklı haznede aynı anda servise hazır yemekler​

Yemeklerin aynı anda hazır olması için 2 haznedeki pişirme sürelerini otomatik olarak senkronize edin​

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. ¹ Klasik fritözde pişirilmiş ev yapımı kızarmış patateslerle karşılaştırıldığında

  2. ² Brokolideki C vitamini içeriğine dayalı harici laboratuvar ölçümü

  3. ³ En iyi sonuçlar için her kullanımdan sonra büyük sepette buharlı temizleme işlevini 15 dakika çalıştırın

  4. ⁴ Tam tavuğu 80 dakika boyunca buharda pişirme ve havayla kızartma işlevini kullanarak ve yalnızca havayla kızartma işlevini kullanarak pişirme karşılaştırılmıştır

  5. ⁵ 30 Airfryer kullanıcısıyla harici tadım testi

  6. ⁶ Sosislerin pişirilmesi ile A sınıfı bir fırın kullanımının karşılaştırıldığı NA55x dahili laboratuvar ölçümü. Sonuçlar tarife göre değişiklik gösterebilir

  7. ⁷ Tavuk but: çiğ haliyle karşılaştırıldığında %40'a kadar daha az yağ