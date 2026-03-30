Her yemeğe uygun 2 farklı boyutta hazne

Ana yemekler, kızartmalar ve sevdiğiniz diğer lezzetler için 6 litrelik geniş hazne, yan yemekler ve atıştırmalıklar içinse 3 litrelik yan hazne sunar. 1,1 kg patates kızartması, 1,6 kg sebze veya 12 tavuk but kolayca sığar. Geniş hazneye ise 1,2 kg ağırlığında tam bir tavuk rahatça sığar.