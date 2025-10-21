Tüm Philips Avent emzik serileri BPA'sız olarak üretilmiştir. Önde gelen ebeveyn ve çocuk bakımı markası Philips Avent olarak, ürünlerimizin güvenliğini en yüksek önceliğimizdir. Bunu, küresel olarak yasama organlarının belirlediği geçerli tüm güvenlik gerekliliklerine tamamıyla uyarak ve en katı standartları izleyerek sağlarız.

Philips Avent SCF085/60 emzik hakkındaki haberlerin ardından sonuçlarımızı kontrol ettik ve dünyanın en büyük bağımsız test, denetim ve sertifikasyon uzmanı kuruluşu olan DEKRA ile ek testler gerçekleştirdik. Bu testler ayrıca test edilen numune ürün dahil olmak üzere emzik serilerimizde tespit edilebilir BPA olmadığını ve emziklerin BPA içermediğini doğrulamaktadır.