    Emzikler ve BPA ile ilgili haberleri okudum. Philips Avent emziklerin BPA içermediğini nasıl doğruluyorsunuz?

    Yayınlandı 21 Ekim 2025

    Tüm Philips Avent emzik serileri BPA'sız olarak üretilmiştir. Önde gelen ebeveyn ve çocuk bakımı markası Philips Avent olarak, ürünlerimizin güvenliğini en yüksek önceliğimizdir. Bunu, küresel olarak yasama organlarının belirlediği geçerli tüm güvenlik gerekliliklerine tamamıyla uyarak ve en katı standartları izleyerek sağlarız.

    Philips Avent SCF085/60 emzik hakkındaki haberlerin ardından sonuçlarımızı kontrol ettik ve dünyanın en büyük bağımsız test, denetim ve sertifikasyon uzmanı kuruluşu olan DEKRA ile ek testler gerçekleştirdik. Bu testler ayrıca test edilen numune ürün dahil olmak üzere emzik serilerimizde tespit edilebilir BPA olmadığını ve emziklerin BPA içermediğini doğrulamaktadır.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF075/06 , SCF075/08 , SCF075/07 , SCF349/18 , SCF376/18 , SCF376/13 , SCF349/22 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF376/19 , SCF376/14 , SCF085/21 , SCF085/31 , SCF093/01 , SCF099/21 , SCF099/22 , SCF080/05 , SCF080/08 , SCF080/07 , SCF080/06 , SCF085/18 , SCF085/17 , SCF085/16 , SCF223/03 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF223/02 , SCF349/11 , SCF376/21 , SCF376/12 , SCF349/12 , SCF376/22 , SCF349/01 , SCF376/01 , SCF348/13 , SCF348/11 , SCF244/00 , SCF244/22 , SCF245/20 , SCF344/20 , SCF245/22 , SCF344/22 , SCF345/22 , SCF244/20 , SCF343/20 , SCF223/22 , SCF226/20 , SCF227/20 , SCF222/22 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

    Sıkça Sorulan Sorular

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

