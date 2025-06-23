Philips tıraş makineniz, size önemli kullanım ve bakım bilgileri sağlamak için semboller, simgeler ve diğer işaretler kullanır.

Bu makalede gösterilen simgelerin bazılarına İngilizce metin eşlik eder. Tıraş makinenizdeki metin, dil ayarlarınıza göre değişir ancak semboller tüm dillerde aynıdır.

Not: Bu makale yalnızca Philips i9000 Serisi tıraş makinesi için geçerlidir. Simgeler ve semboller; i9000, i9000 Prestige veya i9000 Prestige Ultra arasında farklılık gösterir. Renkler aşağıda gösterilen örneklerden farklı olabilir.