Philips i9000 Serisi tıraş makinemdeki semboller ne anlama geliyor?
Yayınlandı 23 Haziran 2025
Philips tıraş makineniz, size önemli kullanım ve bakım bilgileri sağlamak için semboller, simgeler ve diğer işaretler kullanır.
Bu makalede gösterilen simgelerin bazılarına İngilizce metin eşlik eder. Tıraş makinenizdeki metin, dil ayarlarınıza göre değişir ancak semboller tüm dillerde aynıdır.
Not: Bu makale yalnızca Philips i9000 Serisi tıraş makinesi için geçerlidir. Simgeler ve semboller; i9000, i9000 Prestige veya i9000 Prestige Ultra arasında farklılık gösterir. Renkler aşağıda gösterilen örneklerden farklı olabilir.
Fiş ve ok
Altında bir ok bulunan küçük fiş sembolü, tıraş makinesinin bir güç kaynağına bağlı olduğunda kullanılamadığını gösterir.
Tıraş makinenizi açmadan önce güç kaynağından çıkarın.
Musluk ve tıraş başlıkları
Sökülmüş tıraş başlıklarının üzerinde musluktan akan su simgesi, tıraş makinenizin derinlemesine temizlenmesi gerektiğini gösterir. Bu hatırlatıcı ayda bir kez otomatik olarak görüntülenir.
Tıraş makinenizi kullanım kılavuzunda verilen talimatları izleyerek temizleyin (İpucu: Kullanım kılavuzu çevrimiçi olarak da mevcuttur.)
3 su damlası
3 su damlası olan bir sembol tıraş makinenizin temizlenmesi gerektiğini gösterir. Bu simge her tıraştan sonra otomatik olarak görüntülenir.
Tıraş makinenizi kullanım kılavuzunda verilen talimatları izleyerek temizleyin (İpucu: Kullanım kılavuzu çevrimiçi olarak da mevcuttur.)
Yatay çizgi
Tek bir yatay çubuk veya çizgi, tıraş makinenizin pilinin azaldığını gösterir.
Tıraş makinenizi bir güç kaynağına bağlayarak şarj edin.
Tıraş makineniz şarj olurken alttan üste doğru dolan çizgiler önce yanıp söner, ardından sabit yanar. Tüm çizgilerin sabit şekilde yanması, tıraş makinenizin tamamen şarj olduğunu gösterir.
IQ sembolü
I ve Q harflerinin bir araya geldiği bir simge, tıraş makinesindeki entegre SkinIQ teknolojisinin tıraşınızı izlediğini gösterir.
Pil
Pil (neredeyse) boş olduğunda küçük bir pil simgesi görüntülenir.
Tıraş makinenizi bir güç kaynağına bağlayıp şarj edin.
Bu semboller tıraş makinenizin tıraş modunu gösterir.
Tüy: hassas mod
Beşgen tıraş başlıkları: normal mod
Beşgen tıraş başlıkları ve artı (+) sembolü: yoğun mod
Baloncuklar: köpük modu, köpük veya jelle tıraş için
Tıraş makinesi açıkken ekranın alt kısmındaki düğmeye basarak modu ayarlayın.
Sıvı kabı
Quick Clean Pod'unuzun kartuşunun değiştirilmesi gerektiğinde tıraş makinesinin sapında mavi sıvı içeren küçük bir kap simgesi belirir.
Asma kilit
Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde tıraş makinesinin sapında küçük bir asma kilit sembolü görüntülenir. Bunun amacı, tıraş makinesinin seyahat veya saklama sırasında otomatik olarak açılmasını önlemektir.
Seyahat kilidini devre dışı bırakma ve etkinleştirmeyle ilgili bilgi için kullanım kılavuzuna (çevrimiçi olarak da mevcuttur) bakın.
İpucu: i9000 modelinde, güç düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutarak seyahat kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. i9000 Prestige ve i9000 Prestige Ultra modellerinde seyahat kilidine erişmek için ekranın alt kısmındaki menü düğmesini kullanın.
Diyalog balonlu telefon
Konuşma/diyalog/bildirim sembolüyle birlikte küçük bir cep telefonu simgesi, tıraş makinenizin GroomTribe uygulamasıyla iletişim kurduğunu veya tıraş makinesinin hafızasının dolmak üzere olduğunu gösterir.
Tıraş performansınız ve daha fazlası hakkında bilgi almak için tıraş makinenizi düzenli olarak GroomTribe uygulamasıyla senkronize edin.