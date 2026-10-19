Philips Buharlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?

Cihazınız zaman içinde kireç oluşturabilir. Bulunduğunuz bölgedeki su ne kadar sert olursa kireç parçacıkları da o kadar hızlı gelişir ve katılaşır. Philips Buharlı Ütünüzün kirecini 1-2 ayda bir temizlemek kahverengi lekeleri, kahverengi suyu ve sızıntıyı önleyebilir. Düzenli temizlik, buhar çıkışını en yüksek seviyede tutar ve cihazınızın kullanım ömrünü uzatır.