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Philips Buharlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?

Philips Buharlı Ütünüzün modelini bulmak ve aşağıdaki doğru kireç temizleme rutinini takip etmek için (buhar kazanlı ütüler için değil) Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilir veya aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tabanın altındaki model numarasına (ör. DST8050/26, GC4909/60) bakabilirsiniz.

model numarası

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: DST7510/80, DST8040/30, DST8030/70. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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