  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Destek

    Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?

    Yayınlandı 11 Ağustos 2025

    Philips bakım ve güzellik ürünleri (tıraş makineleri, tıraş bıçakları, düzelticiler, OneBlade, Head Pro bakım makineleri, epilatörler, saç kurutma makineleri ve Lumea IPL dahil) aşağıdaki talimatlara uyulduğunda güvenli bir şekilde yurt dışına taşınabilir ve yurt dışında kullanılabilir.

    Hava yolculuğu

    Farklı hava yollarının pille çalışan ürünleri uçağa almaya ilişkin farklı gereksinimleri vardır. Seyahat etmeden önce mutlaka hava yolu şirketinizle iletişime geçerek özel gereksinimlerini öğrenin.

    El bagajında 100 watt saat veya daha az kapasiteli lityum iyon pile izin veren hava yolları için (yaygın ancak evrensel bir gereksinim değildir) lityum iyon pilli tüm Philips bakım ve güzellik ürünleri bu sınıra rahatça uyar.

    Şüpheniz varsa her zaman hava yolu şirketiniz ile teyit edin. 

    Philips ürününüzü yurt dışında şarj etme

    Philips bakım ve güzellik ürünlerinizi yurt dışında şarj ederken bulunduğunuz ülkedeki güç kaynağının kullandığınız şarj cihazı veya fiş adaptörünün teknik özellikleriyle uyumlu olup olmadığını her zaman kontrol edin. Bu teknik özellikler genellikle fiş/adaptör üzerinde basılı olarak bulunur.

    Tek fark pim sayısı veya fişin şekli ise evde kullandığınız fiş/adaptörle birlikte standart bir seyahat fiş adaptörü kullanılabilir.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BT3617/15 , BRE228/05 , X9002/30 , XP9402/31 , SP9861/16R1 , SP9883/35R1 , MG7920/15 , MG5920/15 , MG5940/15 , MG5950/15 , MG7930/15 , MG7940/15 , MG7950/15 , X3063/00 , S3241/12 , S1134/00 , X3021/00 , S3144/00 , QP1624/10 , BG5021/16 , QP1424/10 , QP1425/10 , MG5930/15 , QP2724/10 , QP2824/10 , S8692/35 , S5445/03 , SP9872/22 , BT1230/14 , BT1233/14 , S5444/03 , HC3525/15 , MG9710/90 , QP2620/20 , QP6530/15 , QP6530/16 , QP6550/15 , QP6550/30 , MG7736/15 , NT3650/16 , S5587/10 , HC5630/15 , QP6542/10 , NT1650/16 , S5585/35 , HC5440/85 , BRE720/05 , BRE721/00 , BG3017/01 , BRE730/05 , MG7745/15 , BRE710/05 , BRE700/05 , BRE730/10 , BRE700/00 , S3122/51 , S1323/41 , S9721/41 , S9031/12 , S1030/04 , MG3720/15 , S9091/44 , S3333/54 , S1121/41 , MG3715/14 , BRE255/05 , BRE225/05 , BRE635/05 , S6650/48 , S6640/44 , QP220/51 , BG3005/15 , BRE650/05 , BRE620/05 , BRE605/05 , BRE225/00 , BRE245/05 , BT5503/85 , BT5502/15 , MG5716/15 , QP210/50 , BT7512/15 , QP2520/30 , S9531/31 , QP6505/20 , BT3216/14 , MG3740/15 , BG3010/15 , BRP545/00 , HC3520/15 , BT3206/14 , BG5020/15 , BG3015/15 , BRE605/00 , BG2036/33 , BT1209/15 , BT1214/15 , BRE632/00 , SW5710/47 , MG3747/15 , MG3730/15 , MG7710/15 , MG7720/15 , MG5730/15 , MG3710/15 , SW3700/07 , BT7204/80 , S1070/04 , QP2630/30 , QP230/50 , S5216/06 , MG3710/13 , MG3747/13 , MG7730/15 , MG5730/13 , MG7715/15 , MG5720/15 , MG5740/15 , QT3310/13 , NT1120/10 , HC3100/13 , HC3100/15 , QP2510/11 , BRE631/00 , BRE611/00 , S5070/59 , S5420/59 , BRE610/00 , BRE620/00 , BRE650/00 , BRE640/00 , BRE630/00 , BRP535/00 , S3120/06 , S5887/10 , S720/17 , S738/17 , S5620/41 , S5070/04 , S7710/26 , S7510/41 , S7310/12 , S5420/06 , S5400/06 , BT5200/16 , S5080/03 , QP220/50 , QP6520/20 , BT5205/23 , BT5200/13 , S5070/06 , S728/17 , BT405/15 , QT4013/23 , S5050/06 , BRE200/00 , BT1005/15 , BT1000/15 , MG1100/16 , NT1150/10 , AT751/16 , AT770/20 , AT886/16 , AT600/15 , NT5175/16 , NT3160/10 , S9111/26 , S9711/31 , S9511/41 , S9111/12 , S9031/21 , AT750/90 , BG2028/15 , QT4011/15 , HC3400/15 , HC3420/15 , HC5440/80 , HC5440/83 , HC3420/80 , BT9290/32 , AT790/17 , QT4000/15 , QT4015/16 , AT610/14 , AT620/14 , QT4005/13 , BG2024/15 , QT4000/13 , NT9130/16 , AT890/16 , AT750/16 , NT9105/15 , NT9110/50 , QT4090/15 , QT4045/70 , NT9110/60 , NT9110/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

    Sıkça Sorulan Sorular

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

    Destek Ana Sayfası

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.