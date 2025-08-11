Philips bakım ve güzellik ürünlerinizi yurt dışında şarj ederken bulunduğunuz ülkedeki güç kaynağının kullandığınız şarj cihazı veya fiş adaptörünün teknik özellikleriyle uyumlu olup olmadığını her zaman kontrol edin. Bu teknik özellikler genellikle fiş/adaptör üzerinde basılı olarak bulunur.

Tek fark pim sayısı veya fişin şekli ise evde kullandığınız fiş/adaptörle birlikte standart bir seyahat fiş adaptörü kullanılabilir.