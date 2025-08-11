Philips bakım ve güzellik ürünleri (tıraş makineleri, tıraş bıçakları, düzelticiler, OneBlade, Head Pro bakım makineleri, epilatörler, saç kurutma makineleri ve Lumea IPL dahil) aşağıdaki talimatlara uyulduğunda güvenli bir şekilde yurt dışına taşınabilir ve yurt dışında kullanılabilir.
Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?
Hava yolculuğu
Farklı hava yollarının pille çalışan ürünleri uçağa almaya ilişkin farklı gereksinimleri vardır. Seyahat etmeden önce mutlaka hava yolu şirketinizle iletişime geçerek özel gereksinimlerini öğrenin.
El bagajında 100 watt saat veya daha az kapasiteli lityum iyon pile izin veren hava yolları için (yaygın ancak evrensel bir gereksinim değildir) lityum iyon pilli tüm Philips bakım ve güzellik ürünleri bu sınıra rahatça uyar.
Şüpheniz varsa her zaman hava yolu şirketiniz ile teyit edin.
Philips ürününüzü yurt dışında şarj etme
Philips bakım ve güzellik ürünlerinizi yurt dışında şarj ederken bulunduğunuz ülkedeki güç kaynağının kullandığınız şarj cihazı veya fiş adaptörünün teknik özellikleriyle uyumlu olup olmadığını her zaman kontrol edin. Bu teknik özellikler genellikle fiş/adaptör üzerinde basılı olarak bulunur.
Tek fark pim sayısı veya fişin şekli ise evde kullandığınız fiş/adaptörle birlikte standart bir seyahat fiş adaptörü kullanılabilir.