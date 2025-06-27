Philips bakım setinizin optimum performansını korumak için her kullanımdan sonra ürünün temizlenmesi önemlidir. Bakım setini temizlemek için aşındırıcı deterjanlar, ovma pedleri veya bezleri, benzin, aseton vb. kullanmayın.
Philips bakım setinizi temizlemeye ilişkin aşağıdaki talimatlara bakın.
İpucu: Philips bakım setinizi temizledikten sonra saklarken bıçakların kazara hasar görmesini önlemek için bir tarak veya koruyucu başlık takılı halde saklayın.
Yıkanabilir bakım setleri
Yıkanabilir bakım setlerinde, sapın arkasında veya kullanım kılavuzunda bir musluk simgesi bulunur.
Musluk simgesi bulunan yıkanabilir bakım setleri suyla temizlenebilir ancak bu, cihazı duşta veya banyoda saçınızı kesmek veya düzeltmek için kullanabileceğiniz anlamına gelmez.
Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarın ve altındaki alanı suyla temizleyin. Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Başlıkları tekrar bakım setine takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın. Cihazı kesinlikle suya batırmayın.
Duşta kullanılabilir bakım setleri
Duşta kullanılabilen bakım setlerinde duş/banyo simgesi bulunur ve bunlar, duş veya banyoda kullanılırken suyla güvenli bir şekilde temizlenebilir. Bu su geçirmez bakım setleri, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir ve güç kaynağına bağlı olduğunda çalışmaz.
Temizlemeden önce gücün kapalı olduğundan ve cihazın duvar prizinden çıkarılmış olduğundan emin olun. Bu cihazları temizlemek için cihazın tarağını ve kesme ünitesini çıkarın. Tarağı ve kesme ünitesini ılık musluk suyuyla temizleyin. Fazla suyu silkeleyin ve parçaları açıkta tamamen kurumaya bırakın. Hasara neden olabileceğinden kesme ünitesini havlu veya peçeteyle kurulamayın.
Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın.
Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
Yıkanmaz bakım setleri
Bu bakım setlerinde, kullanım kılavuzunda veya sapın arkasında çarpı işaretli bir musluk simgesi bulunur. Bu cihazlar suyla yıkanamaz. Temizlemeden önce gücün kapalı olduğundan ve cihazın duvar prizinden çıkarılmış olduğundan emin olun. Bakım tarağını ve kesme ünitesini cihazdan çıkarın. Kesme ünitesini ve cihazın içini, birlikte verilen temizleme fırçası veya bir pamuklu çubuk yardımıyla temizleyin.
Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.