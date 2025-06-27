Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarın ve altındaki alanı suyla temizleyin. Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Başlıkları tekrar bakım setine takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın. Cihazı kesinlikle suya batırmayın.

Duşta kullanılabilir bakım setleri

Duşta kullanılabilen bakım setlerinde duş/banyo simgesi bulunur ve bunlar, duş veya banyoda kullanılırken suyla güvenli bir şekilde temizlenebilir. Bu su geçirmez bakım setleri, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir ve güç kaynağına bağlı olduğunda çalışmaz.



Temizlemeden önce gücün kapalı olduğundan ve cihazın duvar prizinden çıkarılmış olduğundan emin olun. Bu cihazları temizlemek için cihazın tarağını ve kesme ünitesini çıkarın. Tarağı ve kesme ünitesini ılık musluk suyuyla temizleyin. Fazla suyu silkeleyin ve parçaları açıkta tamamen kurumaya bırakın. Hasara neden olabileceğinden kesme ünitesini havlu veya peçeteyle kurulamayın.



Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın.



Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

