Philips sakal düzeltici veya bakım setinizle sakalınızı düzgün, verimli ve etkili bir şekilde düzeltmek için aşağıdaki ipuçlarını uygulayın.
Philips ürünümle sakalımı nasıl düzeltmeliyim?
1. Adım: Genel sakal düzeltme
Ürününüz takılabilir bir cilt koruma tarağıyla birlikte geliyorsa bu tarak, yakından bir düzeltme yaparken cildinizi korumaya yardımcı olabilir. Cilt koruma tarağı, cildinizi tam olarak korurken rahat ve temiz bir görünüm sağlamak için tasarlanmıştır. Tarak, yakından ve pürüzsüz bir düzeltme için cildi bıçaklardan korur.
Ancak ilk kez düzeltme yaparken ilk olarak ürünü tanımak için tarağı maksimum düzeltme uzunluğu ayarına veya en yüksek uzunluk ayarına getirerek başlayabilirsiniz.
Aşırı yoğunluğu almak için tüyün çıkış yönünün tersine gidin. Uzunluktan memnun kalıncaya kadar düzeltme ayarını kısaltın.
2. Adım: Boyun çizginizin yerini belirleyin
Boyun çizgisinin mükemmel durması için ademelmanızın tam üstüne yatay olarak parmağınızı koyun ve bu çizginin altından dikey bir şekilde düzeltin. Çene çizginizin altında ortadan bir yana doğru ilerleyin, ardından orta kısma geri gelip diğer yan için de aynı işlemi tekrarlayın. Kirli sakal tercih ediyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Uzun sakalı düzeltirken boyun çizgisi önemlidir.
3. Adım: Sakal düzeltmenizi tıraşla tamamlayın
4. Adım: Yanak çizginizi belirleyin
Doğal yanak çizginizden memnunsanız olduğu gibi bırakın. Daha keskin ve sert bir görünüm için favorilerinizin altına doğru düz veya hafif yuvarlak bir çizgi tercih edin. Yanak çizginizi şekillendirmek için kesme ünitesini cilde dik tutarak ve hafifçe bastırarak yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz. Yanak çizginiz ne kadar aşağıda olursa yüzünüz o kadar uzun görünür.