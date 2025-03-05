  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    Philips Destek

    Hangi Philips tıraş makineleri Quick Clean Pod ile uyumludur?

    Yayınlandı 05 Mart 2025

    Üç beşgen tıraş başlığının ortasında küçük bir deliği olan tüm Philips tıraş makineleri (şek. 1), Philips Quick Clean Pod (şek. 2) ile temizlenebilir.

    Ancak tüm tıraş makineleri otomatik temizleme programıyla birlikte gelmez. Ürününüzde bu özelliğin olup olmadığını öğrenmek için tıraş makinesini baş aşağı tutun ve güç düğmesine basın.

    • Tıraş makinesinin ekranında üç damlacıklı bir animasyon görüntülenirse tıraş makinenizde otomatik temizleme programı bulunmaktadır ve program tamamlandığında makine otomatik olarak kapanır.
    • Üç damlacıklı animasyon görüntülenmezse tıraş makinenizde otomatik temizleme programı yoktur. Yine de Quick Clean Pod kullanılarak temizlenebilir ancak belirli bir temizleme döngüsünü izlemez ve tıraş makinesini temizlendiğinde manuel olarak kapatmanız gerekir.

    Tıraş makineniz Quick Clean Pod ile uyumlu değilse duşta kullanılabilen veya su geçirmez tüm Philips tıraş makineleri musluk altında soğuk veya ılık suyla temizlenebilir. Tıraş makinenizin arka kısmında küçük bir musluk veya duş/küvet simgesi olup olmadığını kontrol edin. Bu simgelerden biri mevcutsa tıraş makinenizi musluğun altında temizleyebilirsiniz. 

