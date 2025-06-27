Hayır, çoğu Philips bakım seti elektrik prizine takılıyken (kablolu) kullanılamaz. Birçok Philips bakım ürünü banyoda veya duşta kullanılabildiğinden güvenlik nedeniyle elektrik prizine takılıyken açılmaz.

Bazı Philips ürünleri (bazı saç kesme makinesi modelleri dahil) yalnızca kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bu ürünler hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilir. Halihazırda ürüne sahipseniz kablolu olarak kullanılıp kullanılamadığını öğrenmek için kullanım kılavuzuna başvurun veya ürünü elektrik prizine takıp açmayı deneyin (yalnızca kuru koşullarda). Kablosuz olarak açıldığı halde kablolu olarak açılmıyorsa bu tasarım gereğidir.

Bir Philips bakım seti satın almayı düşünüyorsanız ve bu ürünün elektrik prizine takılıyken kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmek istiyorsanız daha fazla bilgi için ambalaja veya ürün sayfasında verilen bilgilere bakın.