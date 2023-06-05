Philips bakım setinizin, saç kesme makinenizin veya OneBlade'inizin model veya seri numarasını öğrenmek için lütfen aşağıdaki kılavuza başvurun.
Philips ürününüzü kaydetmek veya ürüne özel bilgileri bulmak için model numarasını kullanabilirsiniz. Bu arada, seri numarası Philips'in ürününüzü ne zaman ürettiğini gösterir.
İpucu: Genellikle aynı modelin farklı sürümleri vardır. Bunların her birinde ek özellikler veya aksesuarlar bulunur. Modelinizi model numarasının sonundaki bir eğik çizgi sonrasında gelen iki basamağı kullanarak tanımlayabilirsiniz. Ek rakamlar ürünün üzerine basılmamıştır ancak bunları ambalajda veya ödeme makbuzunda bulabilirsiniz.
Philips bakım setimin veya saç kesme makinemin model veya seri numarasını nerede bulabilirim?
Yayınlandı 5 Haziran 2023
Cihazın arkasında
OneBlade, sakal düzelticiler ve saç kesme makineleri gibi bakım cihazlarının sapının arkasında model ve seri numaralarını bulabilirsiniz. Model numarası genellikle iki harfle başlar, ardından dört rakam gelir, örneğin QP2540.
Bu arada seri numarası YYWW (yıl ve hafta) formatındadır.
Cihazın üstünde
Bazı saç kesme makinelerinde ve sakal düzelticilerde model numarası cihazın üzerinde, kesici dişlerin hemen altında yer alır.
Seri numarası genellikle kesme ünitesinin altında yer alır. Bakım setinizin veya saç kesme makinenizin üst kısmını yavaşça çıkarmayı deneyin. Seri numarası YYWW (yıl ve hafta) formatında görünür olmalıdır.
Gövdenin içinde
Değiştirilebilir AA pillerde kullanılan ürünler için model ve seri numarası pil bölmesinin içinde bulunur.
Kullanım kılavuzunda verilen talimatları kullanarak pil bölmesini açın. Model ve seri numarası bölmenin içinde görünür.
