  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Destek

    Philips bakım setimin veya saç kesme makinemin model veya seri numarasını nerede bulabilirim?

    Yayınlandı 5 Haziran 2023
    Philips bakım setinizin, saç kesme makinenizin veya OneBlade'inizin model veya seri numarasını öğrenmek için lütfen aşağıdaki kılavuza başvurun.

    Philips ürününüzü kaydetmek veya ürüne özel bilgileri bulmak için model numarasını kullanabilirsiniz. Bu arada, seri numarası Philips'in ürününüzü ne zaman ürettiğini gösterir.

    İpucu: Genellikle aynı modelin farklı sürümleri vardır. Bunların her birinde ek özellikler veya aksesuarlar bulunur. Modelinizi model numarasının sonundaki bir eğik çizgi sonrasında gelen iki basamağı kullanarak tanımlayabilirsiniz. Ek rakamlar ürünün üzerine basılmamıştır ancak bunları ambalajda veya ödeme makbuzunda bulabilirsiniz.
     

    Cihazın arkasında

    OneBlade, sakal düzelticiler ve saç kesme makineleri gibi bakım cihazlarının sapının arkasında model ve seri numaralarını bulabilirsiniz. Model numarası genellikle iki harfle başlar, ardından dört rakam gelir, örneğin QP2540.

    Bu arada seri numarası YYWW (yıl ve hafta) formatındadır.
     
    Model ve Seri numarası Philips Bakım Seti

    Cihazın üstünde

    Bazı saç kesme makinelerinde ve sakal düzelticilerde model numarası cihazın üzerinde, kesici dişlerin hemen altında yer alır.

    Seri numarası genellikle kesme ünitesinin altında yer alır. Bakım setinizin veya saç kesme makinenizin üst kısmını yavaşça çıkarmayı deneyin. Seri numarası YYWW (yıl ve hafta) formatında görünür olmalıdır.
    Model ve Seri numarası Philips Bakım Seti

    Gövdenin içinde

    Değiştirilebilir AA pillerde kullanılan ürünler için model ve seri numarası pil bölmesinin içinde bulunur.

    Kullanım kılavuzunda verilen talimatları kullanarak pil bölmesini açın. Model ve seri numarası bölmenin içinde görünür.
    Model ve Seri numarası Philips Burun Kılı Alma Makinesi

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BT3617/15 , MG3920/15 , MG3946/15 , MG3940/15 , MG3930/15 , MG3915/15 , MG7940/15 , MG7950/15 , MG5940/15 , MG5920/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7930/15 , QP1624/10 , BG5021/16 , QP1424/10 , QP1425/10 , MG5930/15 , QP2724/20 , QP2824/10 , QP2724/10 , BT1230/14 , BT1233/14 , QP2620/20 , HC3525/15 , MG9710/90 , MG7736/15 , NT3650/16 , HC5630/15 , QP6542/10 , NT1650/16 , BG3017/01 , MG7745/15 , BG1024/15 , MG3720/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , BT5503/85 , BT5502/15 , MG5716/15 , BT7512/15 , QP2520/30 , QP6505/20 , BT3216/14 , MG3740/15 , BG3010/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BG5020/15 , BG3015/15 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG7710/15 , MG3747/15 , MG5730/15 , MG7720/15 , MG3730/15 , MG3710/15 , BT7204/80 , QP2630/30 , MG3710/13 , MG3747/13 , MG7730/15 , MG7715/15 , MG5730/13 , MG5720/15 , MG5740/15 , QT3310/13 , NT1120/10 , QP2510/11 , BG105/10 , BT5200/16 , QP6520/20 , BT5200/13 , BT5205/23 , QG410/15 , QT4013/23 , QG3337/15 , NT1150/10 , NT5175/16 , NT3160/10 , BG1024/16 , BG105/11 , QG3334/15 , QG3329/15 , QT4011/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QG3330/15 , QG3342/13 , QT4005/13 , QG3322/13 , QT4000/13 , NT9130/16 , QT4090/15 , QT4045/70 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

    Sıkça Sorulan Sorular

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

    Destek Ana Sayfası

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.