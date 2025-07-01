Philips Lumea aparatları arasındaki farklar nelerdir?

Yüz aparatının küçük, düz bir tasarımı vardır ve elmacık kemiklerinin altında hassas uygulama için en küçük pencere boyutuna sahiptir. Ayrıca elmacık kemiklerinin altındaki yüz bölgesinde uygulama yapmak için ekstra entegre bir kırmızı filtreye sahiptir.

Not: Lumea'yı erkeklerin boyun ve yüz bölgelerinde kullanmayın. Bu bölgelerdeki tüylerin özellikleri farklıdır.