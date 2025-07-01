Philips Lumea aparatları arasındaki farklar nelerdir?
Lumea'nız, her biri vücudun belirli bir bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli aparatlarla birlikte gelir. Aparatları amaçlandıkları bölgeler dışında kullanmayın. Lumea modelinizle birlikte hangi aparatların geldiğini öğrenmek için kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
Tüm Lumea modellerinin vücut aparatı bulunur. Vücut aparatı, boyun çizgisinin altındaki bölgeleri etkili bir şekilde kapsamak ve bu bölgelere uygulama yapmak için en büyük pencere boyutuna ve kavisli tasarıma sahiptir.
Yüz aparatının küçük, düz bir tasarımı vardır ve elmacık kemiklerinin altında hassas uygulama için en küçük pencere boyutuna sahiptir. Ayrıca elmacık kemiklerinin altındaki yüz bölgesinde uygulama yapmak için ekstra entegre bir kırmızı filtreye sahiptir.
Not: Lumea'yı erkeklerin boyun ve yüz bölgelerinde kullanmayın. Bu bölgelerdeki tüylerin özellikleri farklıdır.
Modelinize bağlı olarak Lumea'nızda hassas bölge, bikini bölgesi veya koltuk altı aparatı (veya bunların bir kombinasyonu) bulunabilir. Bu aparatlar, bikini bölgesi ve koltuk altı bölgelerinde hassas ve etkili kullanım için orta büyüklükte pencereye ve dışa kavisli tasarıma sahiptir.
Bazı Lumea aparatlarında ışık çıkış penceresinde tasarım gereği cam filtre bulunmaz.
Lumea'nızın vücut ve koltuk altı aparatlarında cam filtre bulunmaz. Yüz aparatında kırmızı cam filtre bulunur. Lumea modelinize bağlı olarak bikini bölgesi ve hassas bölge aparatınız şeffaf bir cam filtre içerebilir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:BRI945/00, BRI940/00, BRI953/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›