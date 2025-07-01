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Philips Lumea aparatları arasındaki farklar nelerdir?

Lumea'nız, her biri vücudun belirli bir bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli aparatlarla birlikte gelir. Aparatları amaçlandıkları bölgeler dışında kullanmayın. Lumea modelinizle birlikte hangi aparatların geldiğini öğrenmek için kullanım kılavuzunuzu kontrol edin. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRI945/00, BRI940/00, BRI953/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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