    Philips Destek

    Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?

    Yayınlandı 27 Haziran 2025

    Philips bakım setinizi, saç kesme makinenizi veya düzelticinizi ilk kez kullanmadan önce şarj edin ve ardından her zaman bir sonraki düzeltme işlemine hazır olduğundan emin olmak için düzenli olarak şarj etmeye devam edin. 

    Ürününüzü nasıl şarj edeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın. Cihazınıza özel şarj süreleri için verilen kullanım kılavuzuna başvurun veya kılavuzu çevrimiçi olarak bulmak için model numaranızı burada arayın. 

    Philips ürününüz için yedek şarj cihazı satın almanız gerekiyorsa burada bulabilirsiniz.

    Kullanım talimatlarını anlamaya yönelik ipuçları

    Bazı Philips bakım ürünleri, resimli bir kullanım kılavuzuyla birlikte gelir. Aşağıda, bu tür bir kullanım kılavuzunun bir ürünün şarj ve kullanım sürelerini açıklayış biçimine bir örnek verilmiştir.

    1a ve 1b, ürünün hızlı şarj işlevine sahip olduğunu, yani 5 dakikalık şarjın bir tıraş için yeterli pil ömrü sağladığını gösterir.

    2a ve 2b, pilin 1 saatlik şarjdan sonra tamamen şarj olacağını ve böylece 90 dakikalık tıraş süresi sağlayacağını gösterir.

    Bu ilkeler, ürününüzün resimli kullanım kılavuzunu anlamak için kullanılabilir. 

    USB şarj kablosu

    Bazı Philips ürünlerinde bir USB şarj kablosu bulunur. Bu kablo, Philips HQ87 gibi bir adaptör (IPX4 olarak sınıflandırılmıştır; sıçramaya karşı korumalıdır ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanımı güvenlidir) kullanılarak bir elektrik prizine (fiş soketi) bağlanabilir. 5 V ve 1 A veya daha yüksek bir çıkış gücüne sahip olması koşuluyla ürünü şarj etmek için başka bir tanınmış markanın adaptörü de kullanılabilir (her zaman üretici tarafından belirtilen güvenlik önlemlerine uyun).

    Not: Ürününüzün kullanım kılavuzunda belirtilen şarj süreleri, bu yöntem kullanılarak yapılan şarj etme işlemine dayanmaktadır. Ürününüzü başka bir güç kaynağı (ör. dizüstü bilgisayar USB bağlantı noktası) kullanarak şarj ederseniz şarj süresi önemli ölçüde uzayabilir.

    Fişli şarj cihazı

    Philips ürününüzde dahili elektrik fişi bulunan bir şarj cihazı varsa şarj kablosunun ucundaki küçük fişi Philips bakım setinize takın ve şarj cihazını elektrik prizine takın. 

    Şarj standı

    Philips ürününüzle birlikte bir şarj standı verildiyse veya cihazınız için uyumlu bir şarj standı satın aldıysanız Philips ürününüzle birlikte verilen şarj cihazını veya kabloyu kullanarak cihazı güç kaynağına bağlayabilirsiniz.

    Örneğin, Philips ürününüz bir USB şarj kablosuyla geldiyse kabloyu cihazın kendisine veya şarj standına takabilirsiniz. Şarj standı ile şarj etmek için de geçerli olan USB ile şarj hakkında daha fazla bilgi için yukarıdaki bilgilere bakın. 

    Pille çalışan cihazlar

    Bazı Philips bakım setleri tek kullanımlık AA pillerle çalışır. Düzelticiniz açılmıyorsa veya eskisinden daha yavaş çalışıyorsa pilleri değiştirme zamanı geldi demektir.

    Yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen tek kullanımlık pilleri kullanın. Farklı türdeki veya eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Yeni pilleri takarken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.  
     

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG7935/15 , BT3617/15 , MG3930/15 , MG3915/15 , MG3920/15 , MG3940/15 , MG3946/15 , MG5920/15 , MG7950/15 , MG7940/15 , MG7930/15 , MG7920/15 , MG5950/15 , MG5940/15 , BG5021/16 , MG5930/15 , BT1230/14 , BT1233/14 , HC3525/15 , MG9710/90 , MG7736/15 , NT3650/16 , HC5630/15 , NT1650/16 , HC5440/85 , BG3017/01 , MG7745/15 , BG1024/15 , MG3720/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , BT5502/15 , BT5503/85 , MG5716/15 , BT7512/15 , BT3216/14 , BG3010/15 , MG3740/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BG5020/15 , BG3015/15 , BG2036/33 , BT1214/15 , BT1209/15 , MG5730/15 , MG7720/15 , MG7710/15 , MG3747/15 , MG3710/15 , MG3730/15 , BT7204/80 , MG3747/13 , MG7730/15 , MG3710/13 , MG7715/15 , MG5730/13 , MG5720/15 , MG5740/15 , QT3310/13 , NT1120/10 , HC3100/13 , HC3100/15 , BG105/10 , BT5200/16 , BT5205/23 , BT5200/13 , BT405/15 , QT4013/23 , BT1005/15 , BT1000/15 , MG1100/16 , NT1150/10 , NT3160/10 , NT5175/16 , BG1024/16 , BG105/11 , BG2028/15 , QT4011/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QT4005/13 , QT4000/13 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

