Philips bakım setinizi, saç kesme makinenizi veya düzelticinizi ilk kez kullanmadan önce şarj edin ve ardından her zaman bir sonraki düzeltme işlemine hazır olduğundan emin olmak için düzenli olarak şarj etmeye devam edin.

Ürününüzü nasıl şarj edeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bilgilere bakın. Cihazınıza özel şarj süreleri için verilen kullanım kılavuzuna başvurun veya kılavuzu çevrimiçi olarak bulmak için model numaranızı burada arayın.

Philips ürününüz için yedek şarj cihazı satın almanız gerekiyorsa burada bulabilirsiniz.