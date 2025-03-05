Philips Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinenizle ıslak tıraş için piyasada bulunan herhangi bir tıraş köpüğü veya jeli kullanabilirsiniz.

Islak tıraş daha fazla enerji gerektirir ve tıraş makinenizin pilini daha hızlı tüketebilir ancak tıraş makinesinin performansını etkilemez.

Not: Tıraş makinenizi ıslatmadan önce daima su geçirmez olduğundan emin olun. Kullanım kılavuzuna bakın (çevrimiçi olarak da mevcuttur) veya tıraş makinenizin arkasında musluk ya da küvet simgesi olup olmadığını kontrol edin.