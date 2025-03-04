Philips tıraş makinemden en iyi sonucu nasıl alabilirim?

Philips tıraş makinenizden en iyi sonuçları almak için lütfen aşağıda belirtilen yönergelere ve tekniklere bakın.



Uzman tavsiyesi: Philips tıraş makineniz eskisi kadar yakın veya iyi tıraş etmiyorsa tıraş başlıklarını çıkarıp derinlemesine temizlemek tekrar en yüksek performansın elde edilmesine katkıda bulunabilir.

Tıraş makinenizi hazırlayın Yakın, rahat ve sorunsuz bir tıraş, iyi hazırlanmış bir tıraş makinesi ile başlar. Her tıraştan sonra tıraş makinenizi temizlemenizi ve pilini şarj ederek bir sonraki tıraşa hazır hale getirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, tıraş başlıklarını her ay çıkarıp iyice temizlediğinizden emin olun.



Düşük pil ve/veya kirli tıraş başlıkları, tıraş performansını düşürebildiğinden tıraş makinenizi en iyi durumda tutmak için gereken zamanı ayırmanız size fayda sağlar.



Bu bölümde yer alan bilgilere dair bir genel bakış için lütfen aşağıdaki videoya bakın (tıraş makinesi modelleri farklılık gösterse de aynı prensipler tüm Philips tıraş makineleri için geçerlidir. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun).



İpucu: Videoyu başlatmak için dokunduktan/tıkladıktan sonra, diliniz için altyazıları etkinleştirmek üzere videonun alt kısmındaki dişli simgesine dokunun/tıklayın (gerekirse).

Cildinize bir alışma süresi tanıyın Yeni Philips tıraş makinenizi ilk defa kullanıyorsanız cildinizin tıraş makinesine uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. İlk birkaç tıraştan sonra cildinizi hafif tahriş olmuş gibi görebilir veya hissedebilirsiniz. Philips tıraş makinenizi düzenli olarak en az 21 gün boyunca kullanın ve cildinize alışması için zaman tanıyın.



Tıraş sonrasında tahriş olmuş cildi yumuşatmak için hafif bir nemlendirici, tıraş sonrası losyonu veya krem kullanın.

Uzun sakalları tıraştan önce kısaltın Tıraş makinesiyle uzun sakalları kesmek rahatsız edici olabilir ve çekme hissine yol açabilir.



Bu nedenle Philips, birkaç gün boyunca tıraş olmadıysanız veya sakalınız yoğunsa sakalınızı önceden düzeltmenizi önerir.



Bazı Philips tıraş makineleri, sakalınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz bir düzeltme aparatıyla gelir. Standart bir sakal düzeltici de alternatif olarak kullanılabilir.

Tıraş olurken dikkatli olun Özellikle hassas veya tahrişe yatkın bir cildiniz varsa tıraş olurken cihazı dikkatli kullanmalısınız. Tıraş başlıklarını sıkı ama nazikçe cildinize bastırın ve tıraş makinesinin cildinizde kayarak ilerlemesini sağlayın.



Hassas bir şekilde bastırmak tıraş makinesi ve cildiniz arasındaki sürtünmeyi de azaltarak daha rahat bir tıraş sağlar.

Islak tıraş için ipuçları Uyarı: Su ve köpük/jel ile tıraş olmadan önce tıraş makinenizin bu kullanıma uygun olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Uygun tıraş makineleri, tutma yerinin arkasındaki musluk veya küvet simgesinden veya kullanım kılavuzundan ayırt edilebilir.



Philips Tıraş Makinenizi köpük veya tıraş jeli ile kullanırken: Tıraşa başlamadan önce yüzünüzü sabun veya yüz temizleyicisi ile yıkayın

Tercih ettiğiniz tıraş jelini veya köpüğünü yüzünüze ve boynunuza sürün

Tıraş makinenizi küçük dairesel hareketlerle cildinizde gezdirin. Bu sayede farklı yönlerde uzayan kıllar tıraş edilir

Tıraş makinesini aynı bölgeye sürekli uygulamaktan kaçının

