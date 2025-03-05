Telefonum Philips GroomTribe Uygulaması ile uyumlu mu?
Yayınlandı 05 Mart 2025
Philips GroomTribe Uygulamasını telefonunuza indirerek Bluetooth bağlantılı Philips Tıraş Makinenizle kullanabilirsiniz. Uygulama, iOS 11.3 veya üzeri işletim sistemiyle çalışan iPhone 6S (veya üzeri modeller) ile uyumludur. 4,5 inçten büyük ekranlı, işletim sistemi sürümü 6.0 veya üzeri ve Bluetooth sürümü 4.1 veya üzeri olan Android telefonlarda da kullanılabilir.
Tıraş makinemin Bluetooth bağlantılı olup olmadığını nasıl anlarım?
Tıraş makinenizde Bluetooth bağlantısı varsa bu, ambalajda ve sağlanan kullanım kılavuzunda belirtilir.
Peki ya Philips ürünümde Bluetooth yoksa?
GroomTribe uygulaması, çeşitli Philips erkek bakım ürünleri için destek içeriği ve diğer bilgileri içerir. Daha fazlasını öğrenmek için uygulamayı Apple App Store veya Google Play Store'dan indirin.