  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Destek

    Telefonum Philips GroomTribe Uygulaması ile uyumlu mu?

    Yayınlandı 05 Mart 2025
    Philips GroomTribe Uygulamasını telefonunuza indirerek Bluetooth bağlantılı Philips Tıraş Makinenizle kullanabilirsiniz. Uygulama, iOS 11.3 veya üzeri işletim sistemiyle çalışan iPhone 6S (veya üzeri modeller) ile uyumludur. 4,5 inçten büyük ekranlı, işletim sistemi sürümü 6.0 veya üzeri ve Bluetooth sürümü 4.1 veya üzeri olan Android telefonlarda da kullanılabilir.

    Tıraş makinemin Bluetooth bağlantılı olup olmadığını nasıl anlarım?

    Tıraş makinenizde Bluetooth bağlantısı varsa bu, ambalajda ve sağlanan kullanım kılavuzunda belirtilir.

    Peki ya Philips ürünümde Bluetooth yoksa?

    GroomTribe uygulaması, çeşitli Philips erkek bakım ürünleri için destek içeriği ve diğer bilgileri içerir. Daha fazlasını öğrenmek için uygulamayı Apple App Store veya Google Play Store'dan indirin.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: X9002/30 , XP9402/31 .

    Sıkça Sorulan Sorular

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Philips ile iletişim

    Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

    Başka bir şey mi arıyorsunuz?

    Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

    Destek Ana Sayfası

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Çevrimiçi Mağaza Desteği
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.