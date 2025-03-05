Philips GroomTribe Uygulamasını telefonunuza indirerek Bluetooth bağlantılı Philips Tıraş Makinenizle kullanabilirsiniz. Uygulama, iOS 11.3 veya üzeri işletim sistemiyle çalışan iPhone 6S (veya üzeri modeller) ile uyumludur. 4,5 inçten büyük ekranlı, işletim sistemi sürümü 6.0 veya üzeri ve Bluetooth sürümü 4.1 veya üzeri olan Android telefonlarda da kullanılabilir.