Tıraş başlığı tutucu Koruyucular Kesiciler Tutucu halkalar Kıl toplama hazneli tıraş ünitesi Tıraş makinesi sapı On/Off düğmesi Kullanıcı arayüzü (modele göre değişir)

Tıraş başlığı tutucu Koruyucular Kesiciler Tutucu çerçevesi Kıl toplama haznesi On/Off düğmesi

Çoğu Philips tıraş makinesi modeli su geçirmez olsa da bazı modeller bu özelliğe sahip değildir. Bu makaledeki temizleme talimatları yalnızca su geçirmez tıraş makineleri için geçerlidir. Tıraş makinenizin su geçirmez olup olmadığını öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun veya tıraş makinesinin sapında, küçük bir musluk veya küvet/duş sembolü olup olmadığına bakın.Philips tıraş makinenizin hangi parçalarının çıkarılabileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki A ve B resimlerine bakın. Bunlar en yaygın iki Philips tıraş makinesi türüdür ancak çeşitli modellerde küçük farklılıklar olabilir.Aşağıdaki numaralı listeler her parça için kullanılan adları gösterir. 2 ve 3 numaraları parçalar, Philips tıraş makinenizin tıraş başlığını oluşturur.