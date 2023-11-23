Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını (bazen elektrikli tıraş makinesi olarak da adlandırılır) çıkarıp yeniden takmanız gerekiyorsa lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.
Rutin derinlemesine temizlik ve tıraş başlıklarını değiştirme işlemi için tıraş başlıklarını nasıl çıkarıp yeniden takacağınızı bilmeniz gerekir. Philips tıraş makinenizi çalışır ve iyi durumda tutmak için bu gereklidir.
Lütfen unutmayın: Aşağıdaki resimler Philips tıraş makinenizin modelinden farklı olabilir ancak aynı prensipler geçerlidir. Tıraş makinenize özel talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
Philips Tıraş Makinemin başlıklarını nasıl çıkarırım?
Yayınlandı 23 Kasım 2023
Tıraş makinenizi daha iyi tanıyın
Önemli: Çoğu Philips tıraş makinesi modeli su geçirmez olsa da bazı modeller bu özelliğe sahip değildir. Bu makaledeki temizleme talimatları yalnızca su geçirmez tıraş makineleri için geçerlidir. Tıraş makinenizin su geçirmez olup olmadığını öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun veya tıraş makinesinin sapında, küçük bir musluk veya küvet/duş sembolü olup olmadığına bakın.
Philips tıraş makinenizin hangi parçalarının çıkarılabileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki A ve B resimlerine bakın. Bunlar en yaygın iki Philips tıraş makinesi türüdür ancak çeşitli modellerde küçük farklılıklar olabilir.
Aşağıdaki numaralı listeler her parça için kullanılan adları gösterir. 2 ve 3 numaraları parçalar, Philips tıraş makinenizin tıraş başlığını oluşturur.
Resim A (tutucu halkalı tıraş makinesi):
- Tıraş başlığı tutucu
- Koruyucular
- Kesiciler
- Tutucu halkalar
- Kıl toplama hazneli tıraş ünitesi
- Tıraş makinesi sapı
- On/Off düğmesi
- Kullanıcı arayüzü (modele göre değişir)
- Tıraş başlığı tutucu
- Koruyucular
- Kesiciler
- Tutucu çerçevesi
- Kıl toplama haznesi
- On/Off düğmesi
Tutucu halkalı tıraş makineleri
Bu bölümdeki bilgiler, tıraş başlıklarını yerinde tutan plastik ve metal halkalara sahip tüm Philips tıraş makineleri için geçerlidir.
Başlamadan önce tıraş makinenizin fişini prizden çekin ve kapalı olduğundan emin olun. Tıraş başlıklarını yenileriyle değiştiriyorsanız 4-7. adımları atlayabilirsiniz.
- Tıraş başlığı tutucuyu tıraş makinenizin üst kısmındaki tıraş ünitesinden çıkarın. Modele bağlı olarak bu parçayı, açmak için tıraş ünitesinin ön tarafındaki düğmeye basıp menteşeden kaldırarak çıkarabilir veya tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkarabilirsiniz.
- Kilidini açmak için her bir tutucu halkayı saat yönünün tersine çevirin.
- Tıraş başlıklarını tıraş başlığı tutucudan çıkarın.
- Kesicileri koruyuculardan çıkarın. Not: Her kesici ve koruyucu benzersiz bir set oluşturur. Dolayısıyla bunları karıştırmamaya özen gösterin.
- Kesiciyi ılık suyla yıkayın.
- Koruyucuyu ılık suyla yıkayın.
- Her bir kesiciyi tekrar koruyucusuna yerleştirin.
- Tıraş başlığı tutucu baş aşağı haldeyken tıraş başlıklarını, koruyucuların üst kısımları aşağı bakacak şekilde yeniden takın.
- Tutucu halkayı tıraş başlığının üzerine yerleştirin. Halkaları kavramak ve döndürmek için kullandığınız küçük çıkıntılar yukarı bakmalıdır.
- Tıraş başlıklarını yerine kilitlemek için tutucu halkaları saat yönünde çevirin.
Tutucu çerçeveli tıraş makineleri
Bu bölümdeki bilgiler, tıraş başlıklarını yerinde tutan plastik çerçeve veya brakete sahip tüm Philips tıraş makineleri için geçerlidir.
Başlamadan önce tıraş makinenizin fişini prizden çekin ve kapalı olduğundan emin olun. Tıraş başlıklarını yenileriyle değiştiriyorsanız 5-6. adımları atlayabilirsiniz.
- Tıraş başlığı tutucuyu tıraş makinenizin sapından çıkarın.
- Tutucu çerçeve üzerindeki kadranı saat yönünün tersine çevirerek kilidi açın (1) ve ardından kaldırın (2).
- Tıraş başlıklarını tutucudan çıkarın.
- Kesicileri koruyuculardan çıkarın. Not: Her kesici ve koruyucu benzersiz bir set oluşturur. Dolayısıyla bunları karıştırmamaya özen gösterin.
- Tıraş makinenizi temizlemeniz gerekiyorsa her bir kesiciyi ve koruyucuyu ılık suyla yıkayın.
- Her bir kesiciyi tekrar koruyucusuna yerleştirin.
- Tıraş başlığı tutucu baş aşağı haldeyken tıraş başlıklarını, koruyucuların üst kısımları aşağı bakacak şekilde yeniden takın.
- Tutucu çerçeveyi, kadran yukarı bakacak şekilde tıraş başlıklarına yerleştirin (1), ardından çerçeveyi yerine kilitlemek için kadranı çevirin (2).
Tıraş başlıklarını değiştirdikten sonra
Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını yeni başlıklarla değiştirdiyseniz yeni başlıklarla tıraş olurken cildinizde hafif bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz.
Cildinizin tıraş başlıklarına uyum sağlaması için 21 gün beklemenizi öneririz. Kızarıklık veya tahriş olursa tıraş sonrası cildinizi rahatlatmak için alkolsüz hafif bir losyon uygulayın.
