Philips Evnia, oyunlarda üst düzey esneklik sunar — etkileyici ve kristal netliğinde detaylar için 160 Hz'de 4K UHD ya da e-spor seviyesinde tepki hızı için 320 Hz'de FHD arasında geçiş yapabilirsiniz. Hızlı IPS, HDR ve düşük giriş gecikmesi her bir kareyi hassasiyetle gösterir.
320Hz hızla oyunlara hükmedin veya 160Hz'de 4K kalitesiyle göz kamaştırın - Bu monitör, oyun ne gerektiriyorsa, ona göre sizinle birlikte coşar. Çift Mod kumandayı size verir, çözünürlük ile yenileme hızı arasında mükemmel dengeyi kurmanızı sağlar: Süper hızlı nişancı oyunlarında FHD'yi 320Hz'e alın, ya da derin, sizi içine çeken görseller için 160Hz'de 4K UHD'ye geçin. Hepsini isteyen oyuncular için tasarlandı!
