Tek Monitör, İki Mod

Hız Mı, Keskinlik Mi? Şimdi Her İkisi De Sizin. Philips Evnia, oyunlarda üst düzey esneklik sunar — etkileyici ve kristal netliğinde detaylar için 160 Hz'de 4K UHD ya da e-spor seviyesinde tepki hızı için 320 Hz'de FHD arasında geçiş yapabilirsiniz. Hızlı IPS, HDR ve düşük giriş gecikmesi her bir kareyi hassasiyetle gösterir.