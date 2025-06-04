  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips Çift Modlu Monitörler

    Tek Monitör, İki Mod

     
    Hız Mı, Keskinlik Mi? Şimdi Her İkisi De Sizin.
     
    Philips Evnia, oyunlarda üst düzey esneklik sunar — etkileyici ve kristal netliğinde detaylar için 160 Hz'de 4K UHD ya da e-spor seviyesinde tepki hızı için 320 Hz'de FHD arasında geçiş yapabilirsiniz. Hızlı IPS, HDR ve düşük giriş gecikmesi her bir kareyi hassasiyetle gösterir.

    Ekran Değiştirmekle Uğraşacağınıza Vites Değiştirin

     
    320Hz hızla oyunlara hükmedin veya 160Hz'de 4K kalitesiyle göz kamaştırın - Bu monitör, oyun ne gerektiriyorsa, ona göre sizinle birlikte coşar. Çift Mod kumandayı size verir, çözünürlük ile yenileme hızı arasında mükemmel dengeyi kurmanızı sağlar: Süper hızlı nişancı oyunlarında FHD'yi 320Hz'e alın, ya da derin, sizi içine çeken görseller için 160Hz'de 4K UHD'ye geçin. Hepsini isteyen oyuncular için tasarlandı!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

     Favori ürünlerimiz

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Oyun ufkunuzu
    genişletin

    Daha fazla Keşfedin >

    Özellikler parmaklarınızın ucunda

     

    Çift Mod

     
     
    Kolaylıkla 160Hz'de 4K UHD ile 320Hz'de FHD arasında geçiş yapın. Daha fazla esneklik, sıfır taviz

     

    Hızlı IPS
    Panel

     
    Philips Fast IPS ekranı, UltraClear 4K ile keskin, renkleri aslına uygun görseller sunar.

     

    Hakkını veren
    renkler

     
    VESA sertifikalı DisplayHDR™ ile ekranda ne görürseniz, elinize o geçer - dolgun, adeta sahici, tavizsiz.

     

    0.5 ms Smart MBR
    hızlı tepki

     
    Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR delivers sharp, blur-free visuals—perfect for fast-paced gaming.

     

    Her tür oyuncu için

     

    İçerik üretici

     
    160Hz 4K. Harekette hassasiyet.

    Ultra pürüzsüz 160Hz yenileme hızı ve muazzam 4K netlik ile düzenleme, animasyon ve tasarımın tadına varın — üst düzey yaratıcılık gerektiren süreçler için idealdir.

     

    FPS Pro

     
    320Hz tepki süresi. Bahane yok.

    Saliselik tepkilerin ve akıcı oyununla her tura hükmet

     

    Yayıncı

     
    Dengeli performans. Hep açık.

    Oyun, canlı yayın ve sohbet: hepsini kararlı performans ve optimize çoklu işlemlerle hallet - sistem senin, şov senin

     

    Konsol oyuncusu

     
    HDMI 2.1, UHD@120Hz. Oyuna hazır.
     
    HDR, düşük giriş gecikmesi ve yeni nesil konsollarla sorunsuz uyumlulukla sürükleyici görselleri deneyimleyin.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center, monitörünüzü sezgisel
    kontrollerle optimize etmek için tasarlanmış, kullanımı
    kolay bir yazılımdır.

    Daha fazla bilgi

