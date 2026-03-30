İpeksi pürüzsüzlükte canlı görseller için 320 Hz yenileme hızı

Philips Evnia monitörle yoğun ve rekabetçi oyun deneyimini üst seviyede yaşayın. Ultra pürüzsüz, gecikmesiz görseller isteyen oyuncular için tasarlanan bu monitör, 320 Hz yenileme hızına sahiptir. Bu özelliğiyle standart ekranlardan çok daha hızlıdır. Düşmanların ekranda öngörülemez bir şekilde belirmesine neden olan sinir bozucu kare hızı düşüşlerine elveda deyin. Bu yüksek performanslı ekranla, her kritik hareketi ultra pürüzsüz şekilde görebilir, böylece rakibinizin önünde kalmanız ve atışınızı güvenle yapmanız için gereken netlik ve hassasiyeti elde edersiniz.