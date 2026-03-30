2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
27M2N3800A/00
Evnia 3000
68,5 cm (27 inç)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Dual Mode ile her iki dünyanın en iyi deneyimini yaşayın. Çarpıcı netlik için 160 Hz'de 3840 x 2160 ve ultra pürüzsüz oyun deneyimi için 320 Hz'de 1920 x 1080 arasında sorunsuz geçiş yapın. İster nefes kesen görseller ister yüksek hızlı aksiyon istiyor olun bu monitör ihtiyaçlarınıza anında uyum sağlar.
Philips Evnia monitörle yoğun ve rekabetçi oyun deneyimini üst seviyede yaşayın. Ultra pürüzsüz, gecikmesiz görseller isteyen oyuncular için tasarlanan bu monitör, 320 Hz yenileme hızına sahiptir. Bu özelliğiyle standart ekranlardan çok daha hızlıdır. Düşmanların ekranda öngörülemez bir şekilde belirmesine neden olan sinir bozucu kare hızı düşüşlerine elveda deyin. Bu yüksek performanslı ekranla, her kritik hareketi ultra pürüzsüz şekilde görebilir, böylece rakibinizin önünde kalmanız ve atışınızı güvenle yapmanız için gereken netlik ve hassasiyeti elde edersiniz.
0,5 ms Smart MBR özellikli Philips Evnia, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Hızlı hareket edilen aksiyon sahneleri ve dramatik geçişler sorunsuz bir şekilde işlenir. Heyecan verici ve reflekse duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Adobe RGB ve DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır; sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır; NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır.
En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Smart MBR, bulanıklığı azaltmak için parlaklık seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle Smart MBR etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.
Smart MBR, oyun için optimize edilmiş moddur. Smart MBR'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.
Düşük veri gecikmesi özelliğinin kalıcı olarak etkinleştirildiğini ve kapatılamayacağını lütfen unutmayın.
Bu monitör sürdürülebilirliğe katkıda bulunur: Standın ayakları ve kulaklık tutucu, %35 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir ve monitörün kasası %85 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
NVIDIA® G-SYNC® destek arayüzü: DisplayPort.
NVIDIA® G-SYNC® sürücüsünü en son sürüme güncellediğinizden emin olun, NVIDIA web sitesinde daha fazla bilgiye ulaşın: https://www.nvidia.com/
Grafik kartınızın NVIDIA® G-SYNC®'i desteklediğinden emin olun.
Bu broşürde listelenen ürünler ve aksesuarlar ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.