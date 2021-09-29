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    Önerilen perakende satış fiyatı: 469,99 TL
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    Philips 7000 Serisi Hepsi Bir Arada Düzeltici

    İhtiyacınız olan her şey için tek bir makine​

    Tepeden tırnağa mükemmel bir tarz için çok amaçlı bakım seti​

    Modelinizi seçin
    Önerilen perakende satış fiyatı: 469,99 TL
    Çoklu bakım başlıkları
    16 başlığın tümünü görün
    Bir numaralı çoklu bakım ürünü
    Çoklu bakım başlıkları - mobil
    16 başlığın tümünü görün

    Ürün özellikleri

    Yüz, saç ​ve vücut için tek 
    makineyle ​mükemmel 
    şekillendirme​

    Çoklu bakım setinin nasıl çalıştığını izleyin

    Sakalınızı düzeltin
    ve şekillendirin

    Hassas ve çok amaçlı düzeltcimiz ile kendi tarzınızı mükemmelleştirin. Düzelticinin yanında çıkan başlıklar sayesinde tepeden tırnağa benzersiz stilinizi oluşturun. Kendiliğinden bilenen bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol sayesinde maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın.​

    Sakalınızı Düzeltin Ve Şekillendirin - mobil

    Saçınızı kesin​

    Çelik düzelticinin her harekette daha fazla saçı tutmaya yardımcı olan ekstra geniş tasarımı sayesinde saçınızı kesin, düzeltin ya da kolayca fade kesim yapın.

    Saçınızı kendiniz kesin - mobil

    Vücut kıllarınızı kısaltın

    Benzersiz cilt koruyucu sistemimiz ile vücudun en hassas bölgelerini bile koruyarak boynunuzun altındaki kılları 0,5 mm yakınlıkta rahatça tıraş edin.

    Vücut kıllarınızı kısaltın - mobil

    Kolay kullanım

    Tamamen yıkanabilir düzeltici

    Kolay temizlenebilir​

    Düzeltici ve tüm başlıkları tamamen yıkanabilir; kolay temizlik için musluğun altında yıkamanız yeterlidir.​

    Kablosuz ve kablolu kullanım

    Kablosuz ve kablolu kullanım

    6 saate kadar kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Sürekli kullanım için düzelticiyi prize takın. ​

    Gelişmiş özellikler,
    etkili​ sonuçlar

    Islak ve kuru

    Duşta kullanılabilir​

    Ürünü duşta kullanabilir, 

    rahatlıkla 

    temizleyebilirsiniz.​

    İki saatlik şarj süresi

    1 saatlik şarj süresi

    6 saate kadar çalışma süresi ve 5 dakikalık hızlı şarj opsiyonu​

    Kendiliğinden bilenme

    Metal düzelticiler

    Sakal ve saç
    çizginizin 
    çevresinde
    keskin hatlar 
    oluşturmanızı sağlar.​

    Metal düzelticiler

    Kendiliğinden bilenme

    Çelik bıçaklar birbirlerine sürterek bilenir ve ilk günkü keskinliğini korur.​

    Tüm Teknik Özellikleri Göster

    Teknik özellikler

    Tasarım
    Tasarım
    Gövde
    • Kaymaz kauçuk tutma yeri
    Aksesuarlar
    Aksesuarlar
    Bakım
    • Temizleme fırçası
    Kese
    • Saklama kesesi
    Servis
    Servis
    2 yıl garanti
    • Evet
    Kesme sistemi
    Kesme sistemi
    DualCut teknolojisi
    • İki yönde kesim
    Kendiliğinden bilenen bıçaklar
    • Evet
    Güç
    Güç
    Otomatik voltaj
    • 100-240 V
    Pil tipi
    • Lityum-iyon
    Çalışma süresi
    • 120 dakika
    Şarj
    • 1 saat tam şarj
    • 5 dakika hızlı şarj
    Kullanım kolaylığı
    Kullanım kolaylığı
    Bakım gerektirmez
    • Yağlamak gerekmez
    Ekran
    • Şarj göstergesi
    • Düşük pil seviyesi göstergesi
    Islak ve Kuru
    • Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
    İstediğiniz görünümü yaratın
    İstediğiniz görünümü yaratın
    Aparat sayısı
    • 14 araç
    Şekillendirme aparatları
    • Metal düzeltici
    • Metal detay düzeltici
    • Hassas tıraş başlığı
    • Burun ve kulak kılı düzeltici
    • Vücut tıraş başlığı
    • Vücut için cilt koruyucu başlık
    • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
    • 2 kirli sakal tarağı
    • 3 saç tarağı
    • 2 vücut tarağı
    Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
    • Uzun sakal
    • Kısa sakal
    • Kirli sakal görüntüsü
    • Keskin hatlar
    • Ayrıntılı şekillendirme
    • Keçi sakal
    Tasarım
    Tasarım
    Gövde
    • Kaymaz kauçuk tutma yeri
    Aksesuarlar
    Aksesuarlar
    Bakım
    • Temizleme fırçası
    Kese
    • Saklama kesesi
    See all specifications
    Tasarım
    Tasarım
    Gövde
    • Kaymaz kauçuk tutma yeri
    Aksesuarlar
    Aksesuarlar
    Bakım
    • Temizleme fırçası
    Kese
    • Saklama kesesi
    Servis
    Servis
    2 yıl garanti
    • Evet
    Kesme sistemi
    Kesme sistemi
    DualCut teknolojisi
    • İki yönde kesim
    Kendiliğinden bilenen bıçaklar
    • Evet
    Güç
    Güç
    Otomatik voltaj
    • 100-240 V
    Pil tipi
    • Lityum-iyon
    Çalışma süresi
    • 120 dakika
    Şarj
    • 1 saat tam şarj
    • 5 dakika hızlı şarj
    Kullanım kolaylığı
    Kullanım kolaylığı
    Bakım gerektirmez
    • Yağlamak gerekmez
    Ekran
    • Şarj göstergesi
    • Düşük pil seviyesi göstergesi
    Islak ve Kuru
    • Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
    İstediğiniz görünümü yaratın
    İstediğiniz görünümü yaratın
    Aparat sayısı
    • 14 araç
    Şekillendirme aparatları
    • Metal düzeltici
    • Metal detay düzeltici
    • Hassas tıraş başlığı
    • Burun ve kulak kılı düzeltici
    • Vücut tıraş başlığı
    • Vücut için cilt koruyucu başlık
    • 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
    • 2 kirli sakal tarağı
    • 3 saç tarağı
    • 2 vücut tarağı
    Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
    • Uzun sakal
    • Kısa sakal
    • Kirli sakal görüntüsü
    • Keskin hatlar
    • Ayrıntılı şekillendirme
    • Keçi sakal

    7000 Serisi 
    Başlıkları

    A   Hepsi bir arada düzeltici

    B   Geniş metal düzeltici

    C   Metal detay düzeltici

    D   Folyolu tıraş başlığı

    E   Burun ve kulak düzeltici

    F   2 adet vücut tarağı

    G   3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı

    H   Vücut tıraş başlığı

    I   4 adet geniş saç tarağı

    J   2 adet "fade" kesim saç tarağı

    K   2 adet kirli sakal tarağı

    *Başlık sayısı ve çeşitleri ürün koduna göre 

    değişiklik göstermektedir.

    A

    Hepsi bir arada düzeltici

    B

    Geniş metal düzeltici

    C

    Metal detay düzeltici

    D

    Folyolu tıraş başlığı

    E

    Burun ve kulak kılı düzeltici

    F

    İki adet vücut tarağı

    G

    3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı

    H

    Vücut tıraş makinesi

    I

    Dört geniş saç tarağı

    J

    İki adet "fade" kesim saç tarağı

    K

    2 kirli sakal tarağı

    Her vücut için
    üretildi

    Herkes için üretildi

    Ürün yorumları​

    Philips 7000 Serisi Hepsi Bir Arada hakkında ne dediler?

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