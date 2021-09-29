7000 Serisi Hepsi Bir Arada Düzeltici

Hassas ve çok amaçlı düzeltcimiz ile kendi tarzınızı mükemmelleştirin. Düzelticinin yanında çıkan başlıklar sayesinde tepeden tırnağa benzersiz stilinizi oluşturun. Kendiliğinden bilenen bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan ekstra kontrol sayesinde maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın.
Çelik düzelticinin her harekette daha fazla saçı tutmaya yardımcı olan ekstra geniş tasarımı sayesinde saçınızı kesin, düzeltin ya da kolayca fade kesim yapın.
Benzersiz cilt koruyucu sistemimiz ile vücudun en hassas bölgelerini bile koruyarak boynunuzun altındaki kılları 0,5 mm yakınlıkta rahatça tıraş edin.
Düzeltici ve tüm başlıkları tamamen yıkanabilir; kolay temizlik için musluğun altında yıkamanız yeterlidir.
6 saate kadar kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Sürekli kullanım için düzelticiyi prize takın.
Ürünü duşta kullanabilir, rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
Ürünü duşta kullanabilir,
rahatlıkla
temizleyebilirsiniz.
6 saate kadar çalışma süresi ve 5 dakikalık hızlı şarj opsiyonu
Sakal ve saç
çizginizin
çevresinde
keskin hatlar
oluşturmanızı sağlar.
Çelik bıçaklar birbirlerine sürterek bilenir ve ilk günkü keskinliğini korur.
|Gövde
|
|Bakım
|
|Kese
|
|2 yıl garanti
|
|DualCut teknolojisi
|
|Kendiliğinden bilenen bıçaklar
|
|Otomatik voltaj
|
|Pil tipi
|
|Çalışma süresi
|
|Şarj
|
|Bakım gerektirmez
|
|Ekran
|
|Islak ve Kuru
|
|Aparat sayısı
|
|Şekillendirme aparatları
|
|Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
|
|Gövde
|
|Bakım
|
|Kese
|
|Gövde
|
|Bakım
|
|Kese
|
|2 yıl garanti
|
|DualCut teknolojisi
|
|Kendiliğinden bilenen bıçaklar
|
|Otomatik voltaj
|
|Pil tipi
|
|Çalışma süresi
|
|Şarj
|
|Bakım gerektirmez
|
|Ekran
|
|Islak ve Kuru
|
|Aparat sayısı
|
|Şekillendirme aparatları
|
|Vücut bakım/Saç kesme/Sakal
|
A Hepsi bir arada düzeltici
B Geniş metal düzeltici
C Metal detay düzeltici
D Folyolu tıraş başlığı
E Burun ve kulak düzeltici
F 2 adet vücut tarağı
G 3-7 mm ayarlanabilir sakal tarağı
H Vücut tıraş başlığı
I 4 adet geniş saç tarağı
J 2 adet "fade" kesim saç tarağı
K 2 adet kirli sakal tarağı
*Başlık sayısı ve çeşitleri ürün koduna göre değişiklik göstermektedir.
*Başlık sayısı ve çeşitleri ürün koduna göre
değişiklik göstermektedir.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
MG7720/15
MG7736/15
Bu ürün için yardım alın
Yedek parça veya aksesuar bulun
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.