2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
16 başlık
Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
120 dakikaya kadar çalışma süresi
Duşta kullanılabilir
Bu düzelticinin yüze ve gövdeye yönelik kendiliğinden bilenen çelik bıçakları, maksimum mukavemet için demir ile güçlendirilip sertleştirilmiş. Bu da bıçakların ilk günkü kadar keskin kalmalarını sağlar. Bıçaklar paslanmaz ve bıçak yağına gerek yoktur.
Philips Multigroom 7000 hepsi bir arada saç düzeltici, tüm vücut bakım çözümleri için 16 aparat ile birlikte gelir.
Vücut ve sakal düzelticinin hassas çelik bıçakları sayesinde temiz, düz çizgiler oluşturun ve en kalın tüyleri bile eşit şekilde düzeltin. Bu aşındırıcı olmayan bıçaklar pas yapmaz ve daha uzun süre dayanmak için kendi kendini bileyler.
4.3
5 üzerinden
352
İncelemeler
87%
bu ürünü tavsiye ediyor
kendineberber
10/11/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Aradığım başlık bu makinada var.
1mm--3mm arasında kademeli kesim yapabilen başlığını çok sevdim. Saçımı kendim kesiyorum ve bu başlık sayesinde kat geçişlerinde iz bırakmadan kesim yapabiliyorum . Kaşlarımı da bu başlık ile kesiyorum. Bütün başlıkları işlevsel. Tavsiye ederim.
Avantajlar
0.2 mm kademe ile 1mm-3mm arasında ayarlanabilen başlığı var.
Dezavantajlar
Kullanırken yanlışlıkla kapatma düğmesine basıyorum.
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır
Nikola Tesla
02/07/2025
Türkiye
Tam Beklenildiği Gibi
Ucuz markalar gibi sıkıştırma yapmıyor, kullanım süresi uzun, şarj süresi uygun. Çok amaçlı fazlaca tarakla birlikte geliyor. Saç, sakal, vücut bakımı için ideal.
Avantajlar
Çok sayıda ölçü tarağıyla geliyor
Dezavantajlar
Şimdilik yok, uzun süreli kullanımda da beklemiyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır
tolgao
27/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Rahatlık
Uzun süredir Philips ürünlerini kullanıyorum ve hep memnunum. Bu ürünün başlıklarını takma konusu, kutuyu ilk açtığımda beni biraz korkutmuş olsa da sonrası için çok rahat geldi ve alıştım. Hızlı şarj oluyor, uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Avantajlar
Hızlı şarj ve uzun kullanım süresi. Başlık seçenekleri ile geniş kullanım alanı. Çantası.
Dezavantajlar
İlk başta verdiği başlık değişikliğinde kırılma korkusu. Ancak malzeme kalitesi ile ilgili değil sadece takma şekli itibariyle belki çok uzun süre dayanamayabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket