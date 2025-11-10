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  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
  • Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 700016'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

MG7736/15

4.3
| (352) İncelemeler | 87% bu ürünü tavsiye ediyor
Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.
En hassas ve çok yönlü düzelticimizle tarzınızı mükemmelleştirin. 13 premium aparat, benzersiz tarzınızı baştan aşağıya yansıtmanıza olanak tanır. Kendiliğinden bilenen bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeriyle sağlanan tam kontrol ile maksimum hassasiyetin keyfini çıkarın.
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Çok amaçlı kullanım için 16'sı 1 arada premium düzeltici

Yüz, saç ve vücut için tek bir şekillendirme aparatı.

  • 16 başlık

  • Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar

  • 120 dakikaya kadar çalışma süresi

  • Duşta kullanılabilir

Temperlenen çelik bıçaklar ile %30 daha hızlı kesme*

Temperlenen çelik bıçaklar ile %30 daha hızlı kesme*

Bu düzelticinin yüze ve gövdeye yönelik kendiliğinden bilenen çelik bıçakları, maksimum mukavemet için demir ile güçlendirilip sertleştirilmiş. Bu da bıçakların ilk günkü kadar keskin kalmalarını sağlar. Bıçaklar paslanmaz ve bıçak yağına gerek yoktur.

Yüzünüzdeki kılları ve saçınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz 16 parça

Yüzünüzdeki kılları ve saçınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz 16 parça

Philips Multigroom 7000 hepsi bir arada saç düzeltici, tüm vücut bakım çözümleri için 16 aparat ile birlikte gelir.

Pürüzsüz bir sonuç için kendiliğinden bilenen bıçaklar

Pürüzsüz bir sonuç için kendiliğinden bilenen bıçaklar

Vücut ve sakal düzelticinin hassas çelik bıçakları sayesinde temiz, düz çizgiler oluşturun ve en kalın tüyleri bile eşit şekilde düzeltin. Bu aşındırıcı olmayan bıçaklar pas yapmaz ve daha uzun süre dayanmak için kendi kendini bileyler.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

352

İncelemeler

87%

bu ürünü tavsiye ediyor

10/11/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Aradığım başlık bu makinada var.

1mm--3mm arasında kademeli kesim yapabilen başlığını çok sevdim. Saçımı kendim kesiyorum ve bu başlık sayesinde kat geçişlerinde iz bırakmadan kesim yapabiliyorum . Kaşlarımı da bu başlık ile kesiyorum. Bütün başlıkları işlevsel. Tavsiye ederim.

Avantajlar

0.2 mm kademe ile 1mm-3mm arasında ayarlanabilen başlığı var.

Dezavantajlar

Kullanırken yanlışlıkla kapatma düğmesine basıyorum.

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

02/07/2025

Türkiye

Türkiye

Tam Beklenildiği Gibi

Ucuz markalar gibi sıkıştırma yapmıyor, kullanım süresi uzun, şarj süresi uygun. Çok amaçlı fazlaca tarakla birlikte geliyor. Saç, sakal, vücut bakımı için ideal.

Avantajlar

Çok sayıda ölçü tarağıyla geliyor

Dezavantajlar

Şimdilik yok, uzun süreli kullanımda da beklemiyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Rahatlık

Uzun süredir Philips ürünlerini kullanıyorum ve hep memnunum. Bu ürünün başlıklarını takma konusu, kutuyu ilk açtığımda beni biraz korkutmuş olsa da sonrası için çok rahat geldi ve alıştım. Hızlı şarj oluyor, uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

Avantajlar

Hızlı şarj ve uzun kullanım süresi. Başlık seçenekleri ile geniş kullanım alanı. Çantası.

Dezavantajlar

İlk başta verdiği başlık değişikliğinde kırılma korkusu. Ancak malzeme kalitesi ile ilgili değil sadece takma şekli itibariyle belki çok uzun süre dayanamayabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

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