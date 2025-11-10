Merhaba, MG7720/15 ürünümüz ile ilgili değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Her türlü görüş/öneri/şikayet için ve sormak istedikleriniz için bize sosyal medya kanallarımızdan hafta içi ve Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında, 0850 222 7 445 nolu Çağrı Merkezimizden her gün 09:00-18:00 saatleri arasında ve +90 549 833 36 76 nolu whatsapp hattımızdan her gün 09:00-00:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yetkili Servislerimiz için https://www.philips.com.tr/c-w/tuketici-urunleri-destek/yetkili-servisler.html linkini kullanarak en yakın Yetkili Servisimize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.