Doğru su türünün kullanılması, Philips buhar üreticinizin veya Philips buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. İpuçları ve öneriler için lütfen okumaya devam edin.

Kullanılacak su türü

Philips buhar kazanlı ütünüz veya buhar üreticiniz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak su sertliği yüksek olan bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç birikmesi gerçekleşebilir.

Bu nedenle Philips buhar kazanlı ütünüzün veya buhar üreticinizin kullanım ömrünü uzatmak için damıtılmış veya demineralize su kullanmanız önerilir (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu da kullanabilirsiniz).

Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips Buhar Kazanlı Ütünüze zarar verebileceğinden lütfen parfümlü su, kurutma makinesinde biriken su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.

Kıyafetlerinize parfüm uygulamak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanmanızı öneririz: