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    Philips PerfectCare 9000 serisi ilk akıllı buhar kazanlı ütü

    Buhar kazanlı ütüler

    Ütülediğiniz kumaşı tanıyan dünyanın ilk ve tek ütüsü

    Ütülediğiniz kumaşı algılayan ilk akıllı buhar kazanlı ütü.

    PSG9050/20

    Philips PerfectCare 9000 Serisi Buhar kazanlı ütü PSG9050/20

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    Sürekli mükemmel sonuçlar için kumaş algılama teknolojisi

    Isı ayarı gerekmez; yanık riskini ortadan kaldırır

    Sürekli, güçlü buharla daha akıllı ve hızlı ütüleme

    Kot, keten, pamuk. Gardırobunuzda ne olursa olsun dünyanın dahili kamera ve yapay zekaya sahip ilk akıllı buhar kazanlı ütüsü olan Philips PerfectCare 9000 serisi ile zahmetsiz ütülemenin ve mükemmel sonuçların tadını çıkarın.

    PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20

    Zahmetsiz ütüleme. Mükemmel sonuçlar.

    Kumaşları tanıyan ve her bir kıyafet için ayarlarını otomatik olarak değiştiren dahili kamera ve yapay zeka. Zahmetsizce ütü yapabilmeniz için otomatik, güçlü buhar ve en iyi kayma sağlayan taban.

    Yeni nesil ütü deneyimine hoş geldiniz.
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    Biliyor muydunuz?

    Kullanıcıların %97'si, sıcaklığı ve buharı otomatik ayarlayan PerfectCare 9000 serisinin kullandıkları en zahmetsiz ütüleme çözümü olduğunu düşünüyor.*
    *8 hafta kullanımın ardından 74 kullanıcı arasında, Polonya, Ocak 2020

    Akıllı kumaş tanıma

    Bu gelişmiş, akıllı buhar kazanlı ütü, dahili kamerayı ve yapay zekayı kullanarak kumaşları tanıyan ActiveSense teknolojisine sahiptir. Sıcaklığı ve buhar çıkışını her bir kumaşa göre otomatik olarak ayarlar.

    Güçlü otomatik buhar verme

    PerfectCare 9000 Serisi ütü hareket ettirilirken otomatik olarak buhar verir ve sadece ihtiyacınız olduğunda buhar üretir. Ütüyü sabit tuttuğunuzda buhar çıkışı durur. Bu sayede en zorlu kırışıklıklar bile etkili ve kolay şekilde ütülenebilir.

    Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir

    Hızlı soğuyan tabanı sayesinde ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garanti edilir. İpekten kota, kumaşlar arasında hızlıca geçiş yapın. Ütü her zaman kumaşınız için en güvenli ayarı seçer.

    Temelinde kolaylık var

    Kolayca ütülenemeyen kumaşlara buhar uygulayın. Güçlü buhar çıkışına sahip hafif ütüyle elbiselere ve hatta perdelere dikey olarak buhar uygulayabilirsiniz. En iyi kayan ve çizilmeye dayanıklı tabanımızla PerfectCare 9000 Serisi, en zahmetsiz ütü deneyimiyle mükemmel sonuçlar sunar.

    PerfectCare 9000 Serisini gerçek zamanlı olarak izleyin:

    Philips buhar kazanlı ütü video küçük resmi, ürün videosu

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    Philips PerfectCare 9000 serisi PSG9050/20 Akıllı ütü
    PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamerayı ve yapay zekayı kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlayarak zahmetsiz ütüleme ve mükemmel sonuçlar sağlar.

    Sıkça Sorulan Sorular

    Ütü masama Philips Buhar Kazanlı Ütümü nasıl sığdırabilirim?


    Philips Buhar Kazanlı Ütünüz uygun bir ütü masasına yerleştirilmelidir.

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzü buharlı ütüde kullandığınız normal ütü masanıza yerleştirdiğinizde ütü masanızın, buhar kazanınızın tabanı için yan tepsisi bulunmadığından ütünüze uygun olmadığını fark edebilirsiniz.

     

    Bu durumda aşağıdaki seçenekleri öneririz:

    • Buhar kazanına uygun bir ütü masası edinin
    • Buhar kazanınızın tabanını yan tepsiye değil, ütü masanızın kenarına yerleştirin
    • Buhar kazanınızın tabanını zemine veya bir masaya yerleştirin.

     
    Ütülemeye ara verdiğim sırada Philips Buhar Kazanlı Ütümü ütü masasında bırakabilir miyim?

     

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzde OptimalTEMP teknolojisi bulunduğu için ütünüzü, ütü masasında istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ütü masası örtüsüne zarar vermez.

     
    Philips Buhar Kazanlı ütümde veya buhar üreticimde ne tür su kullanabilirim?

     

    Doğru su türünün kullanılması, Philips buhar üreticinizin veya Philips buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. İpuçları ve öneriler için lütfen okumaya devam edin.

     

    Kullanılacak su türü

    Philips buhar kazanlı ütünüz veya buhar üreticiniz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak su sertliği yüksek olan bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç birikmesi gerçekleşebilir.

    Bu nedenle Philips buhar kazanlı ütünüzün veya buhar üreticinizin kullanım ömrünü uzatmak için damıtılmış veya demineralize su kullanmanız önerilir (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu da kullanabilirsiniz).

     

    Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips Buhar Kazanlı Ütünüze zarar verebileceğinden lütfen parfümlü su, kurutma makinesinde biriken su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.

     

    Kıyafetlerinize parfüm uygulamak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanmanızı öneririz:

    • Parfümlü çamaşır yumuşatıcısı kullanma
    • Yıkama sırasında esansiyel yağlar (aromalar) kullanma
    • Ütülemenin ardından parfümlü su sıkma
       
    Philips Buhar Kazanlı Ütümün haznesini kullanım sırasında doldurabilir miyim?


    Philips buhar kazanlı ütü haznesinin kullanım sırasında doldurulup doldurulamayacağı ürün serisine göre değişir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

     

    Kullanım sırasında haznenin yeniden doldurulması

    Aşağıdaki ürün serileri dışındaki Philips buhar kazanlı ütünüzün haznesini istediğiniz zaman, hatta ütüleme sırasında bile doldurabilirsiniz:

    • GC6300
    • GC6400
    • GC6500
    • PSG9000
       
    Philips Buhar Kazanlı Ütümün haznesinde yosun oluşmasını nasıl önleyebilirim?

     

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesinde yeşil birikinti veya yosun oluşmasını önlemek çok kolaydır. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler için lütfen buraya bakın.

     

    Su haznesini düzenli olarak boşaltma

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesinin düzenli olarak boşaltılması yosun veya birikinti oluşmasını önler.

     

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün haznesindeki su uzun süre boyunca boşaltılmadığında yosun oluşabilir. Her kullanımdan sonra su haznesini boşalttığınızda yosun oluşması önlenir ve su hazneniz temiz kalır.

     

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesini temizleme

    Philips Buhar kazanlı ütünüzün haznesinde yosun oluştuysa aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

     

    1. Su haznesini yarısına kadar sıcak suyla doldurun ve dikkatlice sallayın.
    2. İçini boşaltın ve temiz suyla iyice durulayın (deterjan kullanmayın).

     

    Yosun kalırsa lütfen endişelenmeyin. Bu, ütünüzün ürettiği buharın kalitesini etkilemez.

     

    Su haznesini her kullanımdan sonra boşaltmanın gelecekte yosun oluşmasını önleyeceğini unutmayın.

     
    Philips Buhar Kazanlı Ütümün su haznesini ne zaman boşaltmalıyım?

     

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesinin ne sıklıkla boşaltılması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız lütfen okumaya devam edin.

     

    Her kullanımdan sonra su haznesini boşaltma

    Haznede sürekli su tutmak yosun oluşumuna neden olabilir. Bunu önlemek için her kullanımdan sonra su haznesini boşaltmanızı öneririz.

     
    Philips Buhar Kazanlı Ütümün Kireç Temizleme gösterge düğmesine neden basamıyorum?

     

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün Kireç temizleme göstergesi düğme değildir. Ütünüzde kireç temizleme işlemi yapma zamanının geldiğini hatırlatan bir ışıklı göstergedir.

     

    Ütünüzde kireç temizleme işlemi yapmak, kazan içinde kireç parçacıklarının birikmesini önleyerek ütünüzün bakımını sağlar. Kireç temizleme ışığı her yanıp söndüğünde ütünüzde kireç temizleme işlemi yapmanız önerilir. Ütü soğuduğunda (genellikle kullanımdan 2 saat sonra) EasyDecalc düğmesini açın ve suyu bir kaba veya lavaboya akıtın.

     

    Yanan ışıklı göstergenin, ütüde önerilen şekilde kireç temizleme işlemi yaptığınızda söneceğini lütfen unutmayın.

     

    Farklı bir Philips buhar kazanlı ütü mü arıyorsunuz?

    Philips PerfectCare 9000 serisi PSG9050/20

    PerfectCare 9000 Serisi
    4.999 TL ‘den baslayan fiyatlarla

    • Yapay zeka ile kumaş tanıma, güçlü buhar ile hızlı kırışık giderme
    • Sıfır yanık riski
    • Hafif ütü
    • Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
    • 750 g'a kadar şok buhar
    • 180 g/dk'ya kadar sürekli buhar gücü
    • 5/5 kayma ve 5/5 çizilmeye dayanıklı taban
    • Akıllı otomatik buhar
    Daha fazla bilgi
    Philips PerfectCare Elite Plus GC9682_80

    PerfectCare Elite Plus
    3.549 TL ‘den başlayan fiyatlarla

    • Güçlü buhar ile zahmetsiz ve hızlı kırışıklık giderme
    • Sıfır yanık riski
    • Ultra hafif ütü
    • Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
    • 600 g'a kadar şok buhar
    • 165 g/dk'ya kadar sürekli buhar gücü
    • 5/5 kayma ve 4/5 çizilmeye dayanıklı taban
    • Akıllı otomatik buhar
    Daha fazla bilgi
    Philips PerfectCare Expert Plus GC8962_40

    PerfectCare Expert Plus
    2.249 TL ‘den başlayan fiyatlarla

    • Güçlü buhar ile kırışıklıkları hızlıca giderme
    • Sıfır yanık riski
    • Ultra hafif ütü
    • Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
    • 520 g'a kadar şok buhar
    • 120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar
    • 5/5 kayma ve 4/5 çizilmeye dayanıklı taban
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    Philips Azur Elite

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    Lumea Prestige

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