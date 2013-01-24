Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kumaşları tanıyan ve her bir kıyafet için ayarlarını otomatik olarak değiştiren dahili kamera ve yapay zeka. Zahmetsizce ütü yapabilmeniz için otomatik, güçlü buhar ve en iyi kayma sağlayan taban.
Yeni nesil ütü deneyimine hoş geldiniz.
Philips Buhar Kazanlı Ütünüz uygun bir ütü masasına yerleştirilmelidir.
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzü buharlı ütüde kullandığınız normal ütü masanıza yerleştirdiğinizde ütü masanızın, buhar kazanınızın tabanı için yan tepsisi bulunmadığından ütünüze uygun olmadığını fark edebilirsiniz.
Bu durumda aşağıdaki seçenekleri öneririz:
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzde OptimalTEMP teknolojisi bulunduğu için ütünüzü, ütü masasında istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ütü masası örtüsüne zarar vermez.
Doğru su türünün kullanılması, Philips buhar üreticinizin veya Philips buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. İpuçları ve öneriler için lütfen okumaya devam edin.
Kullanılacak su türü
Philips buhar kazanlı ütünüz veya buhar üreticiniz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak su sertliği yüksek olan bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç birikmesi gerçekleşebilir.
Bu nedenle Philips buhar kazanlı ütünüzün veya buhar üreticinizin kullanım ömrünü uzatmak için damıtılmış veya demineralize su kullanmanız önerilir (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu da kullanabilirsiniz).
Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips Buhar Kazanlı Ütünüze zarar verebileceğinden lütfen parfümlü su, kurutma makinesinde biriken su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.
Kıyafetlerinize parfüm uygulamak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanmanızı öneririz:
Philips buhar kazanlı ütü haznesinin kullanım sırasında doldurulup doldurulamayacağı ürün serisine göre değişir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Kullanım sırasında haznenin yeniden doldurulması
Aşağıdaki ürün serileri dışındaki Philips buhar kazanlı ütünüzün haznesini istediğiniz zaman, hatta ütüleme sırasında bile doldurabilirsiniz:
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesinde yeşil birikinti veya yosun oluşmasını önlemek çok kolaydır. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler için lütfen buraya bakın.
Su haznesini düzenli olarak boşaltma
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesinin düzenli olarak boşaltılması yosun veya birikinti oluşmasını önler.
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün haznesindeki su uzun süre boyunca boşaltılmadığında yosun oluşabilir. Her kullanımdan sonra su haznesini boşalttığınızda yosun oluşması önlenir ve su hazneniz temiz kalır.
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesini temizleme
Philips Buhar kazanlı ütünüzün haznesinde yosun oluştuysa aşağıdakileri deneyebilirsiniz:
Yosun kalırsa lütfen endişelenmeyin. Bu, ütünüzün ürettiği buharın kalitesini etkilemez.
Su haznesini her kullanımdan sonra boşaltmanın gelecekte yosun oluşmasını önleyeceğini unutmayın.
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün su haznesinin ne sıklıkla boşaltılması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız lütfen okumaya devam edin.
Her kullanımdan sonra su haznesini boşaltma
Haznede sürekli su tutmak yosun oluşumuna neden olabilir. Bunu önlemek için her kullanımdan sonra su haznesini boşaltmanızı öneririz.
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün Kireç temizleme göstergesi düğme değildir. Ütünüzde kireç temizleme işlemi yapma zamanının geldiğini hatırlatan bir ışıklı göstergedir.
Ütünüzde kireç temizleme işlemi yapmak, kazan içinde kireç parçacıklarının birikmesini önleyerek ütünüzün bakımını sağlar. Kireç temizleme ışığı her yanıp söndüğünde ütünüzde kireç temizleme işlemi yapmanız önerilir. Ütü soğuduğunda (genellikle kullanımdan 2 saat sonra) EasyDecalc düğmesini açın ve suyu bir kaba veya lavaboya akıtın.
Yanan ışıklı göstergenin, ütüde önerilen şekilde kireç temizleme işlemi yaptığınızda söneceğini lütfen unutmayın.