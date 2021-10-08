Bu uygulamayı ("Uygulama") seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Uygulama, uygun bir Philips elektrikli tıraş makinesi ("Ürün") ile birlikte veya bağımsız bir uygulama olarak kullanılabilir. Ürün ve Ürün yazılımı (ve tüm güncellemeleri) ("Ürün Yazılımı") ve Uygulama yazılımının ("Uygulama Yazılımı") hepsine "Hizmetler" adı verilir. Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Hollanda ("Philips") tarafından size sunulan Hizmetlerin tamamından faydalanmanız için yapmanız gerekenler: a. Uygulamayı indirmek.

b. Aşağıda belirtilen Hizmetlerin kullanımına ilişkin şartlar ve koşulları ("Şartlar") kabul etmek.

c. Uygulamayı Philips'in resmi bir iletişim kanalı olarak kabul etmek. Örneğin, Hizmetlerde veya bu tür Hizmetleri yöneten Şartlarda yapılacak değişiklerle ilgili olarak ("Resmi İletişim").

d. Hizmetlerin, sizin tarafınızdan veya Philips tarafından sözleşme yapılmış olmasından bağımsız olarak üçüncü tarafların (İSS, operatörler veya diğer) altyapı/sistem gereklilikleri ve hizmetlerinin kullanılabilirliğine dayandığını kabul etmek. e. Ürünü kullanım talimatlarında belirtilen şekilde bağlayarak Hizmetler'i etkinleştirmek. Müşteri Hizmetleri: Ürünler, Hizmetler veya bu Şartlar ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa lütfen Philips Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bu Şartlar ve Koşullar bağlayıcı bir yasal sözleşmedir ve bu Hizmetleri kullanarak, bu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırsınız. Hizmetlerin kullanılması bu Şartlar ile düzenlenmiştir. Genel Bakış Herhangi bir Ürünü satın almanız, bu Ürünle birlikte sağlanan garantiye ("Garanti") tabidir. Bu Garanti, bu Koşullara ek olarak sunulur ve ikamet ettiğiniz ülkede bir tüketici olarak sahip olduğunuz yasal garanti haklarını ihlal etmez. Askıya Alma, Fesih ve Sonlandırma Bu Şartlar, Hizmetlere erişmeye ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece veya bu Şartların koşullarına uygun olarak sonlandırılmasına kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Philips, Hizmetleri bu Şartları ihlal ederek kullandığınıza iyi niyet çerçevesinde inanırsa dilediği zaman (a) Hizmetlere erişme veya onları kullanma haklarınızı askıya alabilir ya da sonlandırabilir veya (b) sizinle ilgili olarak Şartları feshedebilir. Fesihten sonra Hizmetleri kullanmaya veya onlara erişmeye yetkiniz olmaz. Philips istediği zaman önceden bildirimde bulunarak veya bulunmayarak Hizmetlerin tamamını veya bir kısmını değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Philips'in, yukarıda belirtilen hakkın uygulanması ile ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.



Hesap ve (de)aktivasyon

(a) Bir Hesap oluşturmak ve Hizmetleri kullanmak için bu Şartları ve geçerli yasaları kabul etmeniz ve bunlara uymanız gerekir. 13 yaşın altındaki kişilerin Hizmetlere erişmesi veya kullanması kesinlikle yasak olup bu Koşulların ihlali anlamına gelir.

(b) Şunları kabul etmiş olursunuz: (i) Philips tarafından talep edilen tüm iletişim bilgilerini ve diğer bilgileri doğru olarak sağlamak ve bu bilgilerde değişiklik olması halinde Philips'e derhal bildirmek; (ii) Hesabınızın oturum açma bilgilerinin gizliliğini korumak.

Erişim ve Kullanım Philips, Şartlara tabi olmak üzere size, Uygulamayı mobil cihazlarınıza (sizin sahip olduğunuz veya başka bir kişinin sahip olduğu) yükleyip kullanarak Hizmetlere erişmeniz ve bunları kullanmanız için devredilemez, münhasır olmayan bir hak verir (alt lisans verme hakkı verilmez). Yazılım güncellemeleri Makul bir şekilde beklenebileceği süreyle ve en az Ürünün Garanti süresi boyunca gerekli güncellemeleri sağlayacağız. Herhangi bir Hizmeti güncelleyebilir veya değiştirebilir ve bunu size bildirmeden uzaktan yapabiliriz. Sizin bir eyleminiz veya eylemsizliğiniz nedeniyle, güncellemeler kullanıma sunulduktan sonra makul bir süre içinde kurulmazsa bu hata sebebiyle Hizmetlerin sekteye uğraması durumundan sorumlu olmayacağız. Bunlar üzerinde yapılacak güncellemeler veya değişiklikler Şartlara (veya yeni sürümüne) tabi olur. Otomatik Yazılım Güncellemeleri Philips, yazılımı güncelleyebilir veya değiştirebilir ve bunu size bildirmeden uzaktan yapabilir. Bunlar üzerinde yapılacak güncellemeler veya değişiklikler Şartlara (veya yeni sürümüne) tabi olur. Philips, Uygulama Yazılımını da güncelleyebilir ve bunun için bildirim gönderir. Belirli Kısıtlamalar (a) Hizmetleri yasaları, düzenlemeleri veya mahkeme kararlarını ihlal edecek şekilde veya yasa dışı ya da kötü amaçlar için kullanmamayı; (b) Hizmetleri sadece Philips tarafından belirtilen amaçlar için kullanmayı; (c) Hizmetleri Philips'e, hizmet sağlayıcılarına veya başka kişilere zarar verecek herhangi bir şekilde kullanmamayı; (d) Hizmetlerin herhangi bir bölümünü yeniden yayınlamamayı, çoğaltmamayı, dağıtmamayı veya tersine mühendislik yapmamayı ve (e) Philips tarafından talep edilen veya size dayatılan diğer makul gerekliliklere veya kısıtlamalara uymayı kabul etmiş olursunuz. Jailbreak cihazlar Bu Uygulama, işletim sisteminin artık varsayılan standartla eşleşmediği cihazlarda ("Jailbreak Cihazlar") kullanılmak üzere sunulmamaktadır. Uygulamayı herhangi bir Jailbreak Cihaza yükleme veya böyle bir cihazda kullanma girişiminde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Uygulamayı bir Jailbreak Cihaza yüklemeye veya böyle bir cihazda kullanmaya yönelik her türlü girişim bu koşulların ihlalini teşkil edecek olup yalnızca Philips'in takdirine bağlı olarak geri ödeme yapılmaksızın hesabın sonlandırılmasına neden olabilir. Jailbreak Cihazlarda kullanımdan kaynaklanan zararlardan Philips sorumlu değildir.

Açık Kaynak Ürün Yazılımı ve/veya Uygulama Yazılımı, bu Kullanım Şartları yerine açık kaynak lisansına tabi olan bileşenler içerebilir. Uygulama Yazılımı ile ilgili daha fazla bilgiye Uygulamanın Hakkında bölümünden erişilebilir. Ürününüzün kullanım kılavuzunda Ürün Yazılımı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Geçerli açık kaynak lisansları kapsamında sunulması gereken herhangi bir kaynak kodu talep üzerine verilir. Kaynak kodu veya herhangi bir bilgi talep etmek için lütfen ürün kimliği ile birlikte İngilizce olarak [email protected] adresiyle iletişime geçin. Ücretler ve Ücretli Yükseltmeler Philips tarafından size, Hizmetlere ücretsiz erişim sunulur. Philips, ücret karşılığında ek Hizmetler ("Ücretli Yükseltmeler") sunmaya karar verebilir. Philips, bir Hizmet gelecekte ücretli olarak sunulacağı takdirde bunu size bildirecektir. Böyle bir durumda, varsa sunulan Hizmetleri ücretsiz olarak kullanmaya devam etmeyi veya gereken ücret karşılığında Ücretli Yükseltmeyi ya da Hizmetleri kullanımınızı sonlandırmayı seçebilirsiniz. Kullanıcı İçeriği Hizmetler aracılığıyla içerik ("Kullanıcı İçeriği") oluşturabilir veya yükleyebilirsiniz. Bu durumda neyin genel erişime açık olacağına siz karar verirsiniz. Sizin ve diğer kişilerin hizmetlerimizden yararlanmanızı istiyoruz, o nedenle lütfen Hizmetlerimizi uygunsuz olarak kabul edilebilecek bir şekilde (örneğin müstehcen, yasaları ve düzenlemeleri ihlal eden, rahatsız edici, ayrımcılık yaratan veya başka bir kişinin haklarını ihlal edecek şekilde) kullanmayın.

Kullanıcı İçeriği, Philips tarafından sağlanmaz ve içerikte bahsi geçen fikir, öneri veya tavsiyeleri desteklemeyiz. İçeriğinizi paylaştığınızda bu içeriği, ticari amaçların yanı sıra kendi amaçlarımız için de kullanabiliriz. Bunu istemiyorsanız paylaştığınız içerik konusunda dikkatli olmanızı öneririz.

Üçüncü Taraflar ve Üçüncü Taraf Ücretleri Hizmetleri kullandığınızda, üçüncü bir tarafça sunulan bir hizmeti kullanabilir, bir yazılım parçasını indirebilir veya ürünleri satın alabilirsiniz. Bu üçüncü taraf hizmet ve ürünlerinin, bu Şartlardan ayrı olarak kendilerine ait geçerli kural ve kısıtlamaları olabilir ve ilgili üçüncü taraf nezdinde bunlara uymanız gerekir.

Hizmetleri kullanmanızı sağlayan belirli gereklilikleri size sunan İSS'niz veya mobil cihaz operatörü gibi üçüncü tarafların uyguladığı tüm ücretlerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Philips, Hizmetlerde ve Hizmetler aracılığıyla gösterilen tüm materyallere ve içeriğe yönelik telif haklarının, ticari markaların, hizmet markalarının ve ticari takdim şekillerinin sahibidir. Bu materyalleri veya içeriği, Hizmetlerin amaçlanan kullanımları dışında Philips'in yazılı izni olmaksızın kopyalayamaz, değiştiremez ve bunların türevlerini oluşturamaz, bunları teşhir edemez, uyarlayamaz, uygulayamaz, basamaz, dağıtamaz, yayamaz, iletemez veya yayınlayamazsınız (üçüncü bir tarafın web sitesini kullanarak materyalleri teşhir etmek veya dağıtmak dahil). Philips, bu şartlarda açıkça verilmeyen tüm hakları elinde tutmaya devam eder. Hizmetlerle ilgili bir yorum, öneri veya başka bir materyali ("Geri Bildirim") Philips'e gönderirseniz (yasa dışı içerikler hariç) bu Bildirimin mülkiyetini Philips'e vermiş olursunuz ve bu Geri Bildirimi, sizin için kısıtlama olmaksızın ve herhangi bir gizlilik, atıf veya tazmin sorumluluğu olmaksızın bu Geri Bildirimi kullanma ve uygulama hakkına sahip olacağımızı ya da daha önce belirtilenlerin geçersiz olduğu kadarıyla herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu Geri Bildirimi kullanma lisansını Philips'e verdiğinizi kabul edersiniz.

Garanti Reddi Amacımız size harika bir hizmet deneyimi sunmaktır. ANCAK HİZMETLERİ SADECE "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNABİLECEĞİMİZİ VE HİZMETLERİN DAKİKLİĞİNİN VEYA HİZMETLERDEN ALABİLECEĞİNİZ SONUÇLARIN KESİN OLMADIĞINI BİLMENİZ GEREKİR. Bunun nedenlerinden biri, Hizmetlerin kullanılabilirliğinin bilgisayarınız, mobil cihazınız, evinizdeki tesisat, Wi-Fi ağı, internet servis sağlayıcınız ve mobil cihaz operatörünüz gibi Philips'in etkisinin bulunmadığı harici koşullara da bağlı olmasıdır. Bu nedenle Philips, Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılabilirlik, çalışma zamanı, sonuçların doğruluğu, verilerin doğruluğu, verilerin depolanması, tüm ülkelerde erişilebilirlik, sonuç niteliği taşıyan bildirimlerin güvenilirliği, belirli tasarruf seviyeleri veya diğer parasal avantajlar ile ilgili garanti vermez. Sorumluluğun Sınırlandırılması Hizmetlerimize ne kadar güvensek de bazen gerektiği gibi çalışmama olasılığı her zaman mevcuttur. Hizmetlerin çalışmaması veya herhangi bir içeriğin kaybolması gibi talihsiz bir durumda lütfen en içten özürlerimizi kabul edin. Böyle bir durumun talihsiz ve can sıkıcı olduğunu şüphesiz kabul ediyoruz. Maalesef, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hizmeti kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul edemeyiz. HER DURUMDA, HİZMETLER İLE BAĞLANTILI OLARAK ÖDENEN ÜCRETLERİ AŞAN MİKTARLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ.

Resmi İletişim Muhtelif zamanlarda, bu Şartları güncelleyebiliriz. Güncelleme yapmamız durumunda bunu Resmi İletişim yoluyla yaparız. Bu Şartlara ilişkin önemli hususlarda büyük bir değişiklik (önemli değişiklik) yapmamız halinde, sizi değişiklikler konusunda daha belirgin bir şekilde uyarabiliriz. Örneğin bu Şartlardaki yeni veya revize edilmiş bölümleri geçici olarak vurgulayabilir, Uygulamada geçici olarak bir bildirim yayınlayabilir ya da "Güncellendi" kelimesini bu Şartların başlığına ve/veya bu Şartlara yönelik bağlantı veren yardımlı metine geçici olarak ekleyebiliriz. Bazı durumlarda, değişiklikler ve sahip olduğunuz seçenekler ya da değişiklikler geçerli olmadan önce yapabileceğiniz işlemler hakkında size bir e-posta mesajı veya başka bir iletişim de gönderebiliriz. Söz konusu uyarılardan veya bildirimlerden sonra herhangi bir eylemde bulunmamanız, Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz ya da önceden onaylamanızı istediğimiz değişiklikleri kabul etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir.

Geçerli Kanun Geçerli yasalar kapsamında izin verildiği ölçüde, bu kullanım koşulları, yasalar çatışması hükümlerinden bağımsız olarak Hollanda yasalarına uygun olarak anlaşılacak, yorumlanacak ve yönetilecektir.

İkamet ettiğiniz ülkedeki tüketici koruma yasaları kapsamındaki yasal haklarınız bu hukuk seçiminden etkilenmemektedir.

Taraflar, işbu belge ile Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın bu Koşullar için geçerli olmadığını kabul eder.

Son olarak: Siz, (i) ABD Hükumetinin ambargo uyguladığı veya ABD Hükumeti tarafından "terörizmi desteklediği" belirlenen bir ülkede ikamet etmediğinizi ve (ii) ABD Hükumetinin yasak veya sınırlama koyduğu kişiler listesinde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt edersiniz. Ayrıca, Uygulamayı satın aldığınız mobil uygulama mağazasına, üçüncü taraf hak sahibi olarak (bu hakkı kabul etmiş sayılacak) bu koşulları size karşı uygulaması yönünde geri alınamaz bir hak vermiş olursunuz. Uygun ihracat lisansı veya onay alınmadıkça Hizmetleri, Ürünü, Ürün Yazılımını, Uygulamayı ve/veya Uygulama Yazılımını doğrudan veya dolaylı olarak, ABD İhracat Yönetimi Yasası veya benzer bir ABD yasa veya düzenlemesinin bir ihracat lisansı veya başka bir ABD Devlet onayı gerektirdiği herhangi bir ülkeye ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz. EK–1: TÜRKİYE’YE ÖZGÜ UYUM HÜKÜMLERİ İşbu Ek, GroomTribe Uygulaması Kullanım Şartları’nın ayrılmaz bir parçası olup Türkiye’de yerleşik kullanıcılara uygulanır. Bu Ek hükümleri ile ana Şartlar arasında çelişki olması halinde, Türkiye’deki kullanıcılar bakımından işbu Ek hükümleri öncelikli olarak uygulanır. 1. Kişisel Verilerin Korunması: Hizmetlerin kullanımı kapsamında kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenir. İşlenen veri kategorileri, işleme amaçları, hukuki sebepler, aktarım yapılan taraflar, saklama süreleri ve haklarınız hakkında ayrıntılı bilgiye Uygulama içerisinde yer alan Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Açık rıza gerektiren veri işleme faaliyetleri için ayrıca onayınız alınacaktır. 2. Mesafeli Sözleşmeler ve Cayma Hakkı: Hizmetler kapsamında ücretli özellik veya dijital içerik satın almanız halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır. • Tüketici, kural olarak 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. • Dijital içeriğin derhal ifasına onay verilmesi ve cayma hakkından feragat edilmesi halinde ilgili mevzuattaki istisnalar uygulanır. • Bedel iadeleri yasal süreler içinde ve aynı ödeme yöntemiyle gerçekleştirilir. 3. Sorumluluk: Ana Şartlarda yer alan sorumluluk sınırlamaları, Türk hukukunun emredici hükümlerini, özellikle tüketicinin ayıplı hizmetten doğan haklarını, haksız fiil sorumluluğunu ve kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinden doğan sorumlulukları bertaraf edecek şekilde yorumlanamaz. 4. Sözleşme Değişiklikleri: Şartlarda yapılacak esaslı değişiklikler, yürürlüğe girmeden makul bir süre önce kullanıcıya bildirilir. Kullanıcı, değişiklikleri kabul etmemesi halinde Hizmetleri kullanmayı sonlandırma hakkına sahiptir. 5. Uyuşmazlık Çözümü ve Yetki: Türkiye’de yerleşik tüketiciler bakımından doğabilecek uyuşmazlıklarda, tüketicinin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Bu hüküm, tüketicinin Türk hukukundan doğan zorunlu haklarını sınırlamaz. 6. Ticari Elektronik İletiler: Pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik iletiler yalnızca açık rızanız bulunması halinde ve ilgili mevzuata uygun şekilde gönderilir. İleti tercihlerinizi Uygulama üzerinden her zaman değiştirebilirsiniz. 7. Reşit Olmayan Kullanıcılar: 18 yaşından küçük kullanıcıların Hizmetlerden yararlanması veli/vasi onayına tabidir. Çocuklara ait kişisel veriler KVKK ve ilgili ikincil mevzuata uygun şekilde korunur. 8. Hizmet Sağlayıcı Bilgileri: Türkiye’deki kullanıcılar, Hizmetlere ilişkin başvurularını Uygulama içinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden Philips Müşteri Hizmetleri’ne iletebilir.