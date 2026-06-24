Blenderden geçirme sırasında kavanozdan dökülen gıdalar
Blenderden geçirme sırasında dökülmeleri önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek kavanozun doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.
Kavanozu, kapağı üste gelecek şekilde ana ünitenin üzerine yerleştirin. Kavanozdaki "blenderden geçirme" simgesini ana ünitedeki "kilit açık" simgesiyle hizalayın.
Kavanozu ana üniteye güvenli bir şekilde kilitlenene kadar saat yönünde çevirin. Kavanozdaki "blenderden geçirme" simgesi ana ünitedeki "kilitli" simgesiyle hizalanana kadar kavanozu saat yönünde sonuna kadar çevirdiğinizden emin olun, böylece tutma yeri altındaki girinti kilitleme alanına oturur
Simgelerin nasıl doğru şekilde hizalanacağını görmek için aşağıdaki resimlere bakın.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:SCF883/01R1 , SCF883/01 .