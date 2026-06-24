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Blenderden geçirme sırasında kavanozdan dökülen gıdalar

Blenderden geçirme sırasında dökülmeleri önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek kavanozun doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF883/01R1 , SCF883/01 .

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