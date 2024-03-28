Philips 7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgemin emiş gücü düşük

Filtre ve/veya siklon kirlidir

Filtre ve/veya siklon (toz haznesi içindeki renkli parça) kirliyse emiş gücünün azaldığını fark edeceksiniz. Bu sorunu çözmek için her iki parçayı da temizlemek üzere talimatları izleyin:

Toz haznesi/siklon

Cihazı kapatın (resim A1).

Cihazı 45 derecelik açıyla tutarken düğmeye basarak hazneyi çıkarın (resim 2).

Hazneye erişmek için renkli parçayı kaldırın (resim A3). Siklondaki sıkışan kılları ve kiri temizlediğinizden emin olun.

Toz haznesini boşaltın (resim A4).

Toz haznesini musluk altında yıkayın. Lütfen bulaşık makinesini kullanmayın (resim A5).

Toz haznesini geri yerleştirmeden önce haznenin tamamen kuru olduğundan emin olun (resim A6-A7).

Filtre

Filtre kutusunu saat yönünün tersine döndürerek renkli parçadan çıkarın (resim B8).

Yıkanabilir köpük filtreyi filtre kutusundan çıkarın (resim B9).

Temizlemek için her iki parçayı da çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe vurun (resim B10).

Köpük filtreyi durulayın (resim B11) ve temiz su gelene kadar sıkın (B12). Filtre kutusunun durulanmaması gerektiğini unutmayın. Not: En iyi temizlik sonuçlarını elde etmek için filtre tırnağı aşağı bakacak şekilde filtrenin içinden su akıtın ve yapışmış tozları yıkayın.

24 saat boyunca filtrenin kurumasını bekleyin (resim B13).

Parçaları yeniden birleştirin (resim B14-16).

Toz haznesi, cihaza düzgün şekilde takılmamıştır

Toz haznesinin düzgün şekilde takılmaması, emiş gücünde sorunlara yol açabilir. Toz haznesinin doğru şekilde takıldığından emin olun. Bunun için hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak üst tarafı hizalayın. Aşağıdaki videonun 1:10-1:15 arasındaki kısımlarını izleyebilirsiniz.

Not :

Hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak üst tarafı hizalayın.

Cihazı düzenli olarak kullanıyorsanız filtreyi ayda en az bir kere yıkadığınızdan emin olun.