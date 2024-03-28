Philips 7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgemin emiş gücü düşük
Philips 7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin emiş gücü beklendiği kadar iyi değilse bunun birkaç nedeni olabilir. Elektrikli süpürgenizin model adını boru kısmında bulabilir ve ardından bu sorunu aşağıdaki bölümleri takip ederek kolaylıkla nasıl çözebileceğinizi keşfedebilirsiniz.
Filtre ve/veya siklon kirlidir Filtre ve/veya siklon (toz haznesi içindeki renkli parça) kirliyse emiş gücünün azaldığını fark edeceksiniz. Bu sorunu çözmek için her iki parçayı da temizlemek üzere talimatları izleyin:
Temizlemek için her iki parçayı da çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe vurun (resim B10).
Köpük filtreyi durulayın (resim B11) ve temiz su gelene kadar sıkın (B12). Filtre kutusunun durulanmaması gerektiğini unutmayın.Not: En iyi temizlik sonuçlarını elde etmek için filtre tırnağı aşağı bakacak şekilde filtrenin içinden su akıtın ve yapışmış tozları yıkayın.
24 saat boyunca filtrenin kurumasını bekleyin (resim B13).
Parçaları yeniden birleştirin (resim B14-16).
Toz haznesi, cihaza düzgün şekilde takılmamıştır Toz haznesinin düzgün şekilde takılmaması, emiş gücünde sorunlara yol açabilir. Toz haznesinin doğru şekilde takıldığından emin olun. Bunun için hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak üst tarafı hizalayın. Aşağıdaki videonun 1:10-1:15 arasındaki kısımlarını izleyebilirsiniz.
Not:
Hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak üst tarafı hizalayın.
Cihazı düzenli olarak kullanıyorsanız filtreyi ayda en az bir kere yıkadığınızdan emin olun.
Daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki ilişkili videoyu izleyebilirsiniz.
Hava akışı kanalında bir nesne sıkışmıştır Hava akışı kanalında yabancı bir nesne sıkışmış olabilir. Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kullanım kılavuzundaki veya aşağıdaki videodaki adımları izleyerek başlığı temizleyin. Boruyu ana cihazdan çıkararak boruyu kontrol edin. El süpürgesinde sıkışan nesne olup olmadığını da kontrol edin. Başlık veya borudaki nesneyi çıkarın ve cihazı tekrar başlatın. Cihazda filtre yoktur Cihazda filtrenin olmaması, emiş gücünde sorunlara yol açabilir. Lütfen cihazda filtre bulunduğundan ve filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Toz haznesini cihaza bağladığınızda hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak üst tarafı hizalamanız önemlidir. Yukarıdaki sorunları kontrol ettiyseniz ve cihazınızın emiş gücü hâlâ normale kıyasla düşükse lütfen ürünü bir Philips servis merkezine götürün veya ek destek almak için www.philips.com/support adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.
Toz hanesi doludur Philips Elektrikli Süpürgenizin toz haznesi dolduğunda emiş gücü normalden daha düşük olur. Yeterli emiş gücünü geri kazanmak için toz haznesini boşaltın (resim A1-A3).
Filtre kirlidir Filtre kirliyse emiş gücünün azaldığını fark edeceksiniz. Bu sorunu çözmek için filtreyi temizlemek üzere aşağıdaki talimatları izleyin:
Gevşek kirleri gidermek için köpük filtreyi çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe vurun ve köpük filtreyi musluk altında yıkayın (resim B5). Filtre kutusu yıkanamaz.
Temiz su gelene kadar sıkın (resim B6-B7).
Filtre kutusunu çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe vurun(resim B8).
24 saat boyunca filtrenin kurumasını bekleyin (resim B9).
Parçaları yeniden birleştirin (resim B10).
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
Not: En iyi performans için elektrikli süpürgenizin filtresini ayda bir temizlemenizi ve filtreyi 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.
Toz haznesi ve/veya siklon kirlidir Toz haznesi ve/veya siklon (toz haznesi içindeki renkli parça) kirliyse emiş gücünün azaldığını fark edeceksiniz. Bu sorunu çözmek için her iki parçayı da temizlemek üzere aşağıdaki talimatları izleyin:
Cihazı kapatın.
Cihazın toz haznesini çıkarın (resim A1).
Kapağı çıkarın ve toz haznesini boşaltın (görüntü A2-A3). Siklondaki sıkışan kılları ve kiri temizlediğinizden emin olun.
Filtreyi çıkarın ve su veya nemli bir bez kullanarak toz haznesinin içini temizleyin (resim 5-6). Lütfen bulaşık makinesini kullanmayın.
Toz haznesini geri yerleştirmeden önce haznenin tamamen kuru olduğundan emin olun (resim 6-9).
Döner fırça sıkışmıştır Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin fırçasının altında kir veya kıllar sıkışabilir. Bu durum, döner fırçanın sıkışmasına neden olabilir. Bunun sonucunda emiş gücünün azaldığını fark edeceksiniz.Elektrikli süpürgenizin fırçasını temizlemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
Kolay düğmeyle fırçayı çıkarın ve ardından yan kapağı çıkarın (resim 1-3)
Fırçaya veya kapak altına dolanan parçaları elinizle çekerek veya makas kullanarak çıkarın (resim 4).
Bir tık sesi duyana kadar bastırarak yan kapağı geri takın ve fırçayı yerine oturtun (resim 5-7).Elektrikli süpürgeniz artık tekrar kullanıma hazırdır.
Toz haznesi kapağı toz hanesine veya toz haznesi cihaza düzgün şekilde takılmamıştır Her iki durumda da emiş gücünde düşüş görülür. Toz haznesi kapağını toz kapağına ve toz haznesini cihaza düzgün şekilde taktığınızdan emin olun (aşağıdaki resme bakın). Cihazda filtre yoktur Cihazda filtre olduğundan ve filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun (aşağıdaki resme bakın). Yukarıdaki sorunları kontrol ettiyseniz ve cihazınızın emiş gücü hâlâ normale kıyasla düşükse lütfen ürünü bir Philips servis merkezine götürün veya ek destek almak için www.philips.com/support adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XC7057/01 , XC7040/01 , XC7053/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›