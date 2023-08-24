Wi-Fi ışığı kapalı

- Kahve makinesi evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı değildir (henüz ilk Wi-Fi kurulumu yapılmamıştır).

- Makinenin Wi-Fi bağlantısı kapalıdır.

- Ev Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmıyor.

- Ev Wi-Fi'ınız ile bağlantı kesilmiştir, ör. evdeki yönlendirici değiştiği veya ağ adı ya da parolası değiştirildiği için.

- Kahve makinesi ile yönlendirici arasındaki mesafe çok büyüktür.



Wi-Fi ışığı açık

- Wi-Fi kurulumu başarıyla tamamlanmıştır ve kahve makinesi ev Wi-Fi ağına bağlanmıştır.



Makineyi kapattıktan sonra Wi-Fi ışığı açık kalıyor

- Güncelleme almayı etkinleştirmek için Wi-Fi modülünün kullanılabilir olması ve dolayısıyla Wi-Fi ışığının açık kalması gerekir.



Wi-Fi ışığı yanıp sönüyor

- Kahve makinesi Wi-Fi kurulum işlemi sırasında kurulum modundadır. Kahve makinesindeki düğmeler devre dışıdır.

- Makinenin zaten bağlı olması durumunda yanıp sönen ışık, kahve makinesinin ev Wi-Fi ağına yeniden bağlanmakta olduğunu gösterir.

- Makinenin Wi-Fi ağına bağlı olması durumunda yavaş yanıp sönen ışık, kahve makinesinin bellenimi güncellediğini gösterir. Bu güncelleme birkaç dakika sürebilir ve bu süre boyunca kahve makinesi kullanılamaz.