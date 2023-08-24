Philips Espresso Makinemdeki bir uyarı ışığı sönmüyor
Yayınlandı 24 Ağustos 2023
Philips Espresso Makinenizde bir uyarı ışığı yanıyorsa ve makine kapanmıyorsa çözümler için lütfen aşağıdaki resme bakın.
Bu uyarı ışığının yanması, su haznesinin neredeyse boş olduğunu veya su haznesinin yerinde olmadığını gösterir.
Bu sorunu çözmek için su haznesini çıkarın ve Max seviyesine kadar suyla doldurun. Su haznesinin makinenin içine yeterince itildiğinden ve ışığın söndüğünden emin olun.
Bu uyarı ışığının yanması, atık kahve haznesinin dolu olduğunu ve boşaltılması gerektiğini gösterir.
Sorunu çözmek için atık kahve haznesini boşaltırken makinenin açık olduğundan emin olun. Damlama tepsisini çıkarın ve atık kahve haznesini boşaltın. Her parçayı tekrar makineye yerleştirin.
Bu uyarı ışığının yanması, atık kahve haznesinin/damlama tepsisinin doğru yerleştirilmediğini veya servis kapağının açık olduğunu gösterir.
Sorunu çözmek için atık kahve haznesini ve damlama tepsisini geri takın ve doğru konumda olduklarından emin olun. Su haznesini çıkarın ve servis kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Bu uyarı ışığının yanması, demleme grubunun yerinde olmadığını, doğru yerleştirilmediğini veya tıkalı olduğunu gösterir.
Sorunu çözmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. Makineyi tamamen kapatın 2. Su haznesini çıkarın ve servis kapağını açın 3. Demleme grubunu çıkarın ve lavaboda suyla durulayın. Tık sesiyle yerine oturacak şekilde tekrar makineye yerleştirin 4. Servis kapağın kapatın, su haznesini geri yerleştirin 5. Makineyi açın
Not: Atık kahve haznesinde kuru kahve tozu olması, demleme grubunda fazla öğütülmüş kahve olduğu ve bunun boşaltıldığı anlamına gelir. Önceden öğütülmüş kahve ile kahve hazırlarken bir kaşık dolusu önceden öğütülmüş kahve kullanın ve fazlasını geri silkeleyin.
Bu uyarı ışığının yanması makinenin içinde bir miktar hava sıkıştığını gösterir. Makinedeki havayı boşaltmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Su haznesini suyla doldurun 2. Klasik süt köpürtücünün altına bir bardak yerleştirin ve yanıp sönen başlat/durdur düğmesine basın. Makinenin içindeki havayı gidermek için sıcak su vermeye başlayacağını unutmayın.
Bu işlem sorunu çözmezse aşağıdaki adımları izleyin:
1. Makineyi kapatın 2. Su haznesini boşaltın ve AquaClean filtresini (yerleştirilmişse) su haznesinden çıkarın 3. Temiz suyla doldurun ve geri yerleştirin 4. Makineyi tekrar açın ve makinenin ısınmasını bekleyin 5. Sıcak suyu seçin ve 2-3 bardak sıcak su akıtın 6. Sorun çözülürse AquaClean filtresini geri takın ve 2-3 bardak sıcak su akıtın
Uyarı ışığı turuncu renkte yanıp sönüyorsa bu, AquaClean su filtresinin yerleştirilmesi ya da değiştirilip etkinleştirilmesi gerektiğini gösterir. Filtre takıldıktan ve çalışmaya başladıktan sonra ışık maviye döner.
Makinenizin kirecini nasıl temizleyeceğinizle ilgili ayrıntılı adım adım talimatlar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın veya aşağıdaki eğitici videomuzu izleyin.
Bu uyarı lambasının yanması, makinenizin kirecini temizlemeniz gerektiği anlamına gelir.
Makinenizin kirecini nasıl temizleyeceğinizle ilgili ayrıntılı adım adım talimatlar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın veya aşağıdaki eğitici videomuzu izleyin.
Tüm uyarı ışıkları yanıp sönüyorsa bu, makinenizi sıfırlamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Makineyi kapatın ve fişini çekin 2. AquaClean su filtresini su haznesinden çıkarın (takılıysa) 3. Su haznesini suyla doldurun ve geri yerleştirin 4. Kapağını açarak önceden öğütülmüş kahve bölmesinin öğütülmüş kahve ile tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanma görürseniz kahve kaşığı sapının ucu ile temizleyin 5. Makineyi tekrar prize takın ve makineyi tekrar açın 6. Sıcak suyu seçin ve 2-3 bardak sıcak su akıtın
Not: Işıklar yanıp sönmeye devam ediyorsa makine aşırı ısınmış olabilir. Makineyi kapatın, 30 dakika bekleyin ve tekrar açın. Işıklar yanıp sönmeye devam ediyorsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Wi-Fi ışığı kapalı - Kahve makinesi evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı değildir (henüz ilk Wi-Fi kurulumu yapılmamıştır). - Makinenin Wi-Fi bağlantısı kapalıdır. - Ev Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmıyor. - Ev Wi-Fi'ınız ile bağlantı kesilmiştir, ör. evdeki yönlendirici değiştiği veya ağ adı ya da parolası değiştirildiği için. - Kahve makinesi ile yönlendirici arasındaki mesafe çok büyüktür.
Wi-Fi ışığı açık - Wi-Fi kurulumu başarıyla tamamlanmıştır ve kahve makinesi ev Wi-Fi ağına bağlanmıştır.
Makineyi kapattıktan sonra Wi-Fi ışığı açık kalıyor - Güncelleme almayı etkinleştirmek için Wi-Fi modülünün kullanılabilir olması ve dolayısıyla Wi-Fi ışığının açık kalması gerekir.
Wi-Fi ışığı yanıp sönüyor - Kahve makinesi Wi-Fi kurulum işlemi sırasında kurulum modundadır. Kahve makinesindeki düğmeler devre dışıdır. - Makinenin zaten bağlı olması durumunda yanıp sönen ışık, kahve makinesinin ev Wi-Fi ağına yeniden bağlanmakta olduğunu gösterir. - Makinenin Wi-Fi ağına bağlı olması durumunda yavaş yanıp sönen ışık, kahve makinesinin bellenimi güncellediğini gösterir. Bu güncelleme birkaç dakika sürebilir ve bu süre boyunca kahve makinesi kullanılamaz.