Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir.
Diş fırçanız şarj edilmiyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla uygulamanızı öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Tüm Sonicare diş fırçalarının şarj cihazları farklıdır ve diğer Sonicare modelleriyle uyumlu değildir. Diş fırçanızı, birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanarak şarj etmenizi öneririz.
Not: Çin'de yaşıyorsanız ve diş fırçanızı 1 Eylül 2024 tarihinden önce satın aldıysanız destek için lütfen 4008 800 008 numaralı telefonu arayın.
Diş fırçanız fişi prize takılıyken şarj olmuyor mu? Priziniz çalışmıyor olabilir. Şarj etmek için farklı bir priz kullanmayı deneyin.
Şarj adaptörünüzün veya kablonuzun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Adaptörünüzde veya kabloda herhangi bir hasar fark ederseniz hemen kullanmayı bırakın. Çevrimiçi mağazamızdan ürünün yenisini satın alın.
Şarj standı, pedi veya bardağı kullanıyorsanız diş fırçanızı şarj cihazının merkezine yerleştirdiğinizden emin olun. Diş fırçası iki kısa bip sesi çıkarır veya pil ışığı göstergesi yanarak diş fırçasının şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğini doğrular.
Şarj sırasında parazite neden olabileceğinden, şarj cihazının metal bir yüzeye veya diğer şarj cihazlarının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa diş fırçanızın içi hasar görmüş olabilir. Diş fırçanız için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.