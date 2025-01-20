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    Philips Elektrikli Süpürge filtresi nasıl temizlenir?

    Yayınlandı 20 Ocak 2025

    Aşağıdaki makaleden Philips Elektrikli Süpürgenizin filtrelerini düzenli olarak nasıl temizleyeceğiniz ve optimum temizlik performansını nasıl sağlayacağınız hakkında bilgi edinin.

    Torbalı Philips Elektrikli Süpürgenizde bir motor koruma filtresi ve bir egzoz filtresi olmak üzere iki filtre bulunur. 

     

    Motor koruma filtresi yıkanabilir ve dört ila altı haftada bir veya en azından toz torbasını her değiştirdiğinizde temizlenmelidir. Bu filtreyi her yıl değiştirmenizi öneririz. Egzoz filtresi yıkanmaz ve yılda bir kez değiştirilmesi yeterlidir.

     

    Motor koruma filtresini temizleme:

    Motor koruma filtresi toz torbasının arkasındadır. Filtreye erişmek için toz torbası tutucuyu toz torbasıyla birlikte çıkarın. Filtreyi temizlemek için bu adımları uygulayın:

    1. Filtre kutusunu ve köpük filtreyi cihazdan çıkarın (resim A1).
    2. Yıkanabilir köpük filtresini filtre kutusundan ayırın (resim A2).
    3. Köpük filtreyi çöp kutusunun kenarına hafifçe vurarak boşaltın ve içine yerleşmiş kiri temizlemek için yıkayın. Fark edilebilir birikme olan alanlara odaklanın ancak filtre liflerine zarar vermemek için güçlü sürtme hareketlerinden kaçının. Su temiz akana kadar filtreyi akan su altında yıkayın (resim A3).
    4. Köpük filtre tamamen kuruyana kadar 24 saat bekleyin (resim A4). 
    5. Parçaları yeniden birleştirin (resim A5 ve A6).

     

    Egzoz filtresini değiştirme:

    Egzoz filtresi Philips elektrikli süpürgenizin arka kısmında (veya alt kısmında), çıkarılabilir ızgaranın arkasındadır. Bu filtre yıkanmamalı veya temizlenmemelidir. Optimum performans için egzoz filtresini mutlaka her yıl değiştirmenizi öneririz (resim B)

     

    Bu makaleyi okuduktan sonra herhangi bir sorunuz olursa lütfen http://www.philips.com/support adresinden daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.

    Torbalı elektrikli süpürgenin filtresini temizleme

    Torbasız Philips Elektrikli Süpürgenizde bir motor koruma filtresi ve bir egzoz filtresi olmak üzere iki filtre bulunur. Motor koruma filtresi yıkanabilir ve düzenli olarak temizlenmelidir. Egzoz filtresi yıkanmaz ve yılda bir kez değiştirilmesi yeterlidir.

     

    Motor koruma filtresini temizleme:

    Motor koruma filtresi genellikle toz haznesinin içinde veya arkasındadır. Filtreyi temizlemek için aşağıdaki basit adımları takip edin ve/veya aşağıdaki videoyu izleyin:

    1. Filtreyi cihazdan çıkarın (resim A1).
    2. Köpük filtresini filtre kutusundan ayırın (resim A2).
    3. İçine yerleşmiş kiri gidermek için her iki parçayı da yıkayın. Fark edilebilir birikme olan alanlara odaklanın ancak filtre liflerine zarar vermemek için güçlü sürtme hareketlerinden kaçının. Su temiz akana kadar her iki parçayı da akan su altında yıkayın (resim A3).

     

    1. Fazla suyu gidermek için köpük filtreyi sıkın (resim A4).
    2. Her iki filtrenin de tamamen kuruyana kadar 24 saat bekleyin (resim A5).
    3. Parçaları yeniden birleştirin (resim A6-A8).

    Not: Optimum performans için motor koruma filtresini altı haftada bir temizlemenizi ve filtreyi yılda bir değiştirmenizi öneririz. 

     

    Egzoz filtresini değiştirme:

    Egzoz filtresi Philips elektrikli süpürgenin arka kısmında (veya alt kısmında), çıkarılabilir ızgaranın arkasındadır. Bu filtrenin temizlenmesine gerek yoktur ve filtre yıkanmamalıdır. Optimum performans için egzoz filtresini mutlaka her yıl değiştirmenizi öneririz (resim B).

    Torbasız elektrikli süpürgenin filtresini temizleme
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